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В советские времена в каждом доме были конфетницы, а сейчас редко у кого их вижу

В советские времена в каждом доме были конфетницы, а сейчас редко у кого их вижу

Автор:
28 октября 2022 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   СССР   интересно   конфетница   ностальгия   ретро   фото   
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Вот раньше, когда в каждом доме были красивые конфетницы, в чаепитии была кака-то особенная эстетика.

У нас, например, была самая стандартная хрустальная конфетница. Не точно такая же, но очень похожая. Вот вроде ничего особенного, но изящно. Такая вещица, скажу я вам, очень украшала и обогащала скромный советский интерьер. Причем в нашей семье она была многофункциональной.

Иногда вместо конфет в нее наливали абрикосовое или вишневое варенье, и мне очень нравилось, как оно искрилось на свету. А в праздники мама в такой вазочке ставила на стол салат.

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По-моему, очень интересно смотрится стеклянная конфетница с ажурной мельхиоровой подставкой. Лично у меня вызывает ассоциации с подстаканниками из поездов. Мне кажется, такая емкость больше подходит для кускового сахара, нежели для конфет. Ну или для разноцветных леденцов монпасье.

А эта фаянсовая девушка с кофром - настоящее чудо. Всегда поражался такой фантазии, когда художественны образ приобретает какие-то практические функции. Честно, никогда не встречал таких конфетниц.

Но сейчас бы с удовольствием приобрел что-то подобное. Тем более, что вещь-то многофункциональная. Например, жена сказала, что приспособила бы ее под свои украшения.

Таких керамических уток я тоже, если честно, никогда не встречал. Наверное потому, что это изделие все-таки не совсем соответствует вкусу советского человека. Глядя на эту утку, вспоминаются экранизации русских народных сказок. Там, когда показывали царские застолья, обязательно были блюда в форме птиц. Или цари пили мед из таких кубков.

Ой, а это по-настоящему легендарная вещь. Всегда восхищался продукцией завода «Красный май». Изделия из сульфидно-цинкового стекла кажутся какими-то сказочными, ведь материал меняет цвет в зависимости от температуры, поэтому у художников было огромное поле для творчества и фантазии.

А еще, кажется, эта конфетницу изготовлена в гутной технике. Это значит, что мастер вручную придавал форму раскаленному стеклу, вытягивая и загибая его специальными щипцами. В детстве, когда бывал в гостях и видел у кого-то такие конфетницы, вазочки или сахарницы, всегда очень завидовал. Но моя мама предпочитала хрустальный минимализм.

А вот эта фарфоровая рыба выглядит вполне себе современно - минималистичная такая. Правда, ассоциации с конфетами она совершенно не вызывает. Я бы в ней селедку под шубой подавал.

В советские времена были очень популярны изделия из кобальтового стекла. Похожую вазу (то ли конфетницу, то ли фруктовницу, то ли салатницу), мы с ребятами перед выпускными экзаменами купили нашей классной руководительнице на память.

Она еще сначала категорически отказывалась брать. Сказала, чтобы мы сдали в магазин и вернули деньги родителями. Но после долгих уговоров расплакалась и все-таки приняла подарок от любимых учеников.

Вот, посмотрите, интересная вещь с намеком на роскошь. Изящный хрусталь а сочетании со сканью. Жена сказала, то это перебор. Мне тоже кажется, что хрусталь отдельно, а скань отдельно (в сочетании с обычным гладким стеклом). Но все равно что-то в этом есть.

Насмотревшись на фотографии советских конфетниц, я решил, что хватит хранить конфеты в пакетиках. Нужно возвращать в обиход атрибуты красивой советской жизни. Когда буду на даче, заберу оттуда старую мамину конфетницу. Если на ней нет сколов и трещин, хорошенько отмоем и будем пользоваться.


А у вас была конфетница? Сохранилась до сегодняшнего дня?

Источник:

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Метки: Вещи   СССР   интересно   конфетница   ностальгия   ретро   фото   
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14  комментариев
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787
Олеся К Час назад
у меня осталась такая как на первом снимке. я всегда думала что это салатница использовала под салаты)
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1k
Дмитрий Минуту назад
Я помню как мой старший брат выгреб знатных люлей за то, что разбил хрустальную конфетницу как на первом фото.
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3k
sos1960sos 3 минуты назад
Конфетница - артефакт древней, высокоразвитой цивилизации. Сейчас всё гораздо проще, на водку то денег с трудом хватает, какие уж там конфеты...
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9k
Василенко Татьяна 7 минут назад
У нас раньше не было, а лет несколько назад я купила очень милую конфетницу, стоит на кухонном столе, всегда полная, т.к постоянно приходят внуки
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5k
heta Полчаса назад
Ну не знаю, у меня жена со своей подругой прямо охоту ведут на авито на всякие симпатичные советские ништячки. Ну там подстаканники красивые, хрустальные вазы, красивую посуду, салатницы и т.п. В те времена было много откровенного барахла (как и сейчас впрочем), но были и годные стильные и функциональные предметы. Типа бидона 3-х литрового для молока, в нём удобно хранить для сыпучие продукты. Или там медный таз для варки варенья. Или столовый набор из солонки и перечницы - современное купить почему то даже мысль не возникает, а увидишь советское симпатичное на блошином рынке - раз! И оно на столе в кухне стоит. Ну и т.д.
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26k
Лис Полчаса назад
Есть такая ёмкость со времён Союза. Используем по назначению. Сам конфеты не ем, не люблю.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
Kostick Час назад
"атрибуты красивой советской жизни" - я так хохотался © особенно помню как батю ждали из командировок, ибо конфеты были только в столице, ленинграде. в нашей деревне только кис-кис, пестетс зубам, батончики школьные, и мерзоидное драже, которым из рогатки пуляли) упс, про бакинские соевые плитки забыл. а уж конфеты в коробке, это роскошь, исключительно на подарок "доставались". ах да, варенье в конфетницу, а чего не в супницу? которыми тоже практически никто не пользовался, в кино про жизнь вчоных с прислугой видели.
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Terracotka

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