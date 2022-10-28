В советские времена в каждом доме были конфетницы, а сейчас редко у кого их вижу

Вот раньше, когда в каждом доме были красивые конфетницы, в чаепитии была кака-то особенная эстетика.
У нас, например, была самая стандартная хрустальная конфетница. Не точно такая же, но очень похожая. Вот вроде ничего особенного, но изящно. Такая вещица, скажу я вам, очень украшала и обогащала скромный советский интерьер. Причем в нашей семье она была многофункциональной.
Иногда вместо конфет в нее наливали абрикосовое или вишневое варенье, и мне очень нравилось, как оно искрилось на свету. А в праздники мама в такой вазочке ставила на стол салат.
По-моему, очень интересно смотрится стеклянная конфетница с ажурной мельхиоровой подставкой. Лично у меня вызывает ассоциации с подстаканниками из поездов. Мне кажется, такая емкость больше подходит для кускового сахара, нежели для конфет. Ну или для разноцветных леденцов монпасье.
А эта фаянсовая девушка с кофром - настоящее чудо. Всегда поражался такой фантазии, когда художественны образ приобретает какие-то практические функции. Честно, никогда не встречал таких конфетниц.
Но сейчас бы с удовольствием приобрел что-то подобное. Тем более, что вещь-то многофункциональная. Например, жена сказала, что приспособила бы ее под свои украшения.
Таких керамических уток я тоже, если честно, никогда не встречал. Наверное потому, что это изделие все-таки не совсем соответствует вкусу советского человека. Глядя на эту утку, вспоминаются экранизации русских народных сказок. Там, когда показывали царские застолья, обязательно были блюда в форме птиц. Или цари пили мед из таких кубков.
Ой, а это по-настоящему легендарная вещь. Всегда восхищался продукцией завода «Красный май». Изделия из сульфидно-цинкового стекла кажутся какими-то сказочными, ведь материал меняет цвет в зависимости от температуры, поэтому у художников было огромное поле для творчества и фантазии.
А еще, кажется, эта конфетницу изготовлена в гутной технике. Это значит, что мастер вручную придавал форму раскаленному стеклу, вытягивая и загибая его специальными щипцами. В детстве, когда бывал в гостях и видел у кого-то такие конфетницы, вазочки или сахарницы, всегда очень завидовал. Но моя мама предпочитала хрустальный минимализм.
А вот эта фарфоровая рыба выглядит вполне себе современно - минималистичная такая. Правда, ассоциации с конфетами она совершенно не вызывает. Я бы в ней селедку под шубой подавал.
В советские времена были очень популярны изделия из кобальтового стекла. Похожую вазу (то ли конфетницу, то ли фруктовницу, то ли салатницу), мы с ребятами перед выпускными экзаменами купили нашей классной руководительнице на память.
Она еще сначала категорически отказывалась брать. Сказала, чтобы мы сдали в магазин и вернули деньги родителями. Но после долгих уговоров расплакалась и все-таки приняла подарок от любимых учеников.
Вот, посмотрите, интересная вещь с намеком на роскошь. Изящный хрусталь а сочетании со сканью. Жена сказала, то это перебор. Мне тоже кажется, что хрусталь отдельно, а скань отдельно (в сочетании с обычным гладким стеклом). Но все равно что-то в этом есть.
Насмотревшись на фотографии советских конфетниц, я решил, что хватит хранить конфеты в пакетиках. Нужно возвращать в обиход атрибуты красивой советской жизни. Когда буду на даче, заберу оттуда старую мамину конфетницу. Если на ней нет сколов и трещин, хорошенько отмоем и будем пользоваться.
А у вас была конфетница? Сохранилась до сегодняшнего дня?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сейчас в супермаркетах стеллажи уходят и теряются в дали. А чёта вкусного выбрать и не можем...
Роскошь и разнообразие по сравнению "унылым совком" получили, а вспоминаем совок что там было мало но ценилось это на порядок больше.
Кстати, заметно, что тебе глюкозы в детстве не хватало. Не и ещё каких-то витаминов для развития...
Я помню какими крутыми казались марсы-сникерсы, когда они только появились в начале 90-х уже после распада СССР. Сейчас эти батончики уже не вызывают такого восторга. Ну, возможно, это я просто зажрался, так как раньше все это доставалось только по большим праздникам, а сейчас ешь сколько влезет.