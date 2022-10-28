В советские времена в каждом доме были конфетницы, а сейчас редко у кого их вижу

У нас, например, была самая стандартная хрустальная конфетница. Не точно такая же, но очень похожая. Вот вроде ничего особенного, но изящно. Такая вещица, скажу я вам, очень украшала и обогащала скромный советский интерьер. Причем в нашей семье она была многофункциональной.

Иногда вместо конфет в нее наливали абрикосовое или вишневое варенье, и мне очень нравилось, как оно искрилось на свету. А в праздники мама в такой вазочке ставила на стол салат.