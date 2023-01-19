"Гвинтокрил", "гелiкоптер" или "вертолiт": в соцсетях спорят о правильности написания слова "вертолёт" на украинском языке

Украинский язык можно понять на слух, т.к. многие слова созвучны русским. Однако в некоторых случаях неискушенному человеку можно и запутаться. Читаешь, к примеру, заголовки статей в СМИ и недоумеваешь: почему одно и то же слово, обозначающее вертолёт, пишут как придется. Тут тебе и "вертольот", и "вертолiт", и "гвинтокрил", и даже нечто иноземное ("гелiкоптер).