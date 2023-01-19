"Гвинтокрил", "гелiкоптер" или "вертолiт": в соцсетях спорят о правильности написания слова "вертолёт" на украинском языке

Украинские СМИ опубликовали десятки статей о трагедии в Броварах. Пользователи соцсетей из России удивились разному написанию слова "вертолёт" и задались вопросом: как же правильно называть эту летающую штуку по-украински?
Украинский язык можно понять на слух, т.к. многие слова созвучны русским. Однако в некоторых случаях неискушенному человеку можно и запутаться. Читаешь, к примеру, заголовки статей в СМИ и недоумеваешь: почему одно и то же слово, обозначающее вертолёт, пишут как придется. Тут тебе и "вертольот", и "вертолiт", и "гвинтокрил", и даже нечто иноземное ("гелiкоптер).
Почему так? Журналисты сами не знают, как по-украински называется эта техника или существует ряд равнозначных терминов?
В соцсетях развернулась бурная дискуссия.
Интересно, что даже сами жители Украины не пришли к единому мнению
В словаре украинского языка есть только одно слово "ВЕРТОЛІ́Т". И даже если два других варианта этого слова тоже правомерны ("гвинтокрил" и "гелiкоптер"), всё равно до конца не понятно, почему одни пишут "вертольот", другие - "вертолIт". Как же всё-таки правильно?
Источник:
- Почему вертолет Ми-6 уже 40 лет лежит в болоте
- Как Владимир Даль создавал свой знаменитый словарь
- Супружеская пара из Алабамы превратила полицейский вертолёт в кемпер
- Как в СССР пытались создать боевой гибрид самолёта и вертолёта, и что из этого вышло
- Что увидел Путин за окном? В соцсетях теряются в догадках и шутят над репортажем журналистов
Берешь русское слово, и самым чудовищным образом заменяешь гласные на "i", иногда на "и", которые читаются как "Ы". Главный принцип, шоб не как у москалей, при этом менять желательно самым уродливым образом.
Часть слов берёшь из румынского, польского и немецкого, меняешь буквы тем же образом.
Тех, кто обвиняет тебя что ты говоришь неправильно, обзываешь "москалём" и "путинским "холуём", после чего жалуешься в СБУ.
"Смотришь видео чуюатых с передка и охреневаешь - процентов 95 говорят на чистом русском (обязательно переходя на мову при разговоре по связи, видимо, ипут не за мовную связь). Получается - говорят и думают по-русски, но гибнут за власть, которая запрещает им говорить и думать по-русски и лишает русских корней и русской культуры. Это какой-то когнитивный диссонанс."
Похоже сельский диалект разных южных районов все пытаются собрать в один язык.
Поэтому фигня и получается.
Никто из свидомых понять друг друга не может.
Самолёт ЛИТАК.