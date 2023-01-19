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"Гвинтокрил", "гелiкоптер" или "вертолiт": в соцсетях спорят о правильности написания слова "вертолёт" на украинском языке

"Гвинтокрил", "гелiкоптер" или "вертолiт": в соцсетях спорят о правильности написания слова "вертолёт" на украинском языке

Автор:
19 января 2023 18:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новояз   Украинский язык   вертолет   интересно   как правильно   лингвистика   реакция соцсетей   словарь   языкознание   
1836
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Украинские СМИ опубликовали десятки статей о трагедии в Броварах. Пользователи соцсетей из России удивились разному написанию слова "вертолёт" и задались вопросом: как же правильно называть эту летающую штуку по-украински?

Украинский язык можно понять на слух, т.к. многие слова созвучны русским. Однако в некоторых случаях неискушенному человеку можно и запутаться. Читаешь, к примеру, заголовки статей в СМИ и недоумеваешь: почему одно и то же слово, обозначающее вертолёт, пишут как придется. Тут тебе и "вертольот", и "вертолiт", и "гвинтокрил", и даже нечто иноземное ("гелiкоптер).


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Почему так? Журналисты сами не знают, как по-украински называется эта техника или существует ряд равнозначных терминов?

В соцсетях развернулась бурная дискуссия.


Интересно, что даже сами жители Украины не пришли к единому мнению


В словаре украинского языка есть только одно слово "ВЕРТОЛІ́Т". И даже если два других варианта этого слова тоже правомерны ("гвинтокрил" и "гелiкоптер"), всё равно до конца не понятно, почему одни пишут "вертольот", другие - "вертолIт". Как же всё-таки правильно?


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Метки: Новояз   Украинский язык   вертолет   интересно   как правильно   лингвистика   реакция соцсетей   словарь   языкознание   
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64  комментария
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Инякин Евгений Час назад
Далеко не улетел, значит говнокрыл был
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37k
Mamin Sibiriak 48 секунд назад
Очередное подтверждение неестественности мовы - набора искажённых слов из двух десятков языков.
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8k
mbr 3 минуты назад
ща научу в совершенстве владеть мовой:
Берешь русское слово, и самым чудовищным образом заменяешь гласные на "i", иногда на "и", которые читаются как "Ы". Главный принцип, шоб не как у москалей, при этом менять желательно самым уродливым образом.
Часть слов берёшь из румынского, польского и немецкого, меняешь буквы тем же образом.
Тех, кто обвиняет тебя что ты говоришь неправильно, обзываешь "москалём" и "путинским "холуём", после чего жалуешься в СБУ.

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30k
Ashabad 4 минуты назад
Нет ничего худшего для нации, чем национализм. Национализм - это сифилис нации. Он возникает от низменных желаний, поражает мозг и уродует потомство.
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42k
Мойша 8 минут назад
это как раз и доказывает, что украинская свиномова создана искусственно.
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6k
Джордж. Вашингтон. 10 минут назад
Свинторыл
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93k
parallax 10 минут назад
С просторов фишек.

"Смотришь видео чуюатых с передка и охреневаешь - процентов 95 говорят на чистом русском (обязательно переходя на мову при разговоре по связи, видимо, ипут не за мовную связь). Получается - говорят и думают по-русски, но гибнут за власть, которая запрещает им говорить и думать по-русски и лишает русских корней и русской культуры. Это какой-то когнитивный диссонанс."
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1k
Vladislav Grigorenko 10 минут назад
Дюже погано гутарить на мове, яку и сам не розумиешь. Тут надо подходить к проблеме, как в своё время товарищ Бендер: шайтан - чёрт, арба - телега, шайтан-арба - среднеазиатская железная дорога. Просто и изящно. Алё! Лингвисты незалежные! Филологи свидомые! Спите штоли? Ненька кличет! Ридна мова по над усё! Сами не справитесь - Виталик Кличко подсобит!
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4k
Frank Borman 11 минут назад
Фигня вопрос. Раз Незалежная является американской колонией, то и слово должно использовать американское, как в метрополии. Чоппер, ну или в крайнем случае, хеликоптер..
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93k
parallax 14 минут назад
Недострана с недоязыком.
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5k
perekrestok 16 минут назад
Когда Ленин принимал решение о создании республики Украина он как то забыл дать им свою азбуку и словарь. Он же не Кирилл и не Мефодий!
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804
Frantic 23 минуты назад
Когда твой язык искусственный, а не от шумеров...
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27k
albedo 23 минуты назад
Есть много диалектов русского языка.
Похоже сельский диалект разных южных районов все пытаются собрать в один язык.
Поэтому фигня и получается.
Никто из свидомых понять друг друга не может.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
СВИНОВОЗ ??
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
О, если бы фишкян также остро волновали нюансы русского языка, то мы бы не лицезрели ежедневно в комментариях и постах "ложить", "покласть", "со школы", "на верняка", "через чур" и т.д, и т.д., и т.д. Увы, к сожалению, "винтокрыл" насущнее.
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26k
Вован Полчаса назад
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171
Вася Васильев 36 минут назад
У хохлопов не может быть вертолётов. У них и машин то нет, а тут целая летающая машина. Так что надо упрощать эту мойву под реалии хохлопии.
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2k
MPEG-8 36 минут назад
Вертолёт у них ВЕРТАК
Самолёт ЛИТАК.
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956
Просто прохожий 38 минут назад
Потому и проблемы в недогосударстве 404. Всё начинается с языка. Не надо выдумывать, правильно- Вертолёт.
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194
Maxim Russo 38 минут назад
"Батя! Как правильно: статоСРАТ или СРАТОстат? - Сына! Пиши просто: "дириЖОПЬ"!
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2k
Р Х 40 минут назад
Свинолёт!
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