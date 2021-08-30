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Что увидел Путин за окном? В соцсетях теряются в догадках и шутят над репортажем журналистов

Что увидел Путин за окном? В соцсетях теряются в догадках и шутят над репортажем журналистов (7 фото + 2 видео)

Автор:
30 августа 2021 10:32
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: ввп   журналистика   за окном   интересно   политика   путин   реакция соцсетей   репортаж   
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Незначительный эпизод, в котором Владимир Владимирович выглядывает в окно и пристально рассматривает происходящее там из-за занавески, журналисты преподнесли как нечто необычное. В соцсетях стали предполагать, что же так заинтересовало президента.

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Метки: ввп   журналистика   за окном   интересно   политика   путин   реакция соцсетей   репортаж   
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13  комментариев
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14k
Игорь Хомченко Полчаса назад
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3k
Outcast 16 минут назад
Не знаю что он там увидел . Вполне возможно что у них там заместо окон экраны с радэжными картинками. Но скоро из кремля можно будет увидеть только это. Реноватные Собянинки.
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13
Здрарова Ребята 16 минут назад
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511
cana61s 19 минут назад
Просто новые колеса выписали, ещё не привык...
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1k
Наташа Гадова 21 минуту назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
3k
Едондер пуп Полчаса назад
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−21
мукомол 57 минут назад
слава Дуче

не забываем голосовать за единую росию, вакцинироваться, носить масочки
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363
Гиперборей мукомол 43 минуты назад
Очень вяло, я бы тебе за такой унылый вброс не заплатил…
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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