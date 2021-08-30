Что увидел Путин за окном? В соцсетях теряются в догадках и шутят над репортажем журналистов

3001
7
2
Незначительный эпизод, в котором Владимир Владимирович выглядывает в окно и пристально рассматривает происходящее там из-за занавески, журналисты преподнесли как нечто необычное. В соцсетях стали предполагать, что же так заинтересовало президента.
Журналисты готовы из любого незначительного эпизода (если он касается сами знаете кого) сделать инфоповод. ВВП выглянул в окно из-за занавески - и вот, пожалуйста - сюжет готов!
Увидев президента, аккуратно, "по-шпионски", выглядывающего из-за шторы, интернет-пользователи вспомнили поговорку о том, что бывших разведчиков не бывает, и предположили, что бы могло заинтересовать ВВП за окном. Версии были разными.
Реакция соцсетей
August 29, 2021
Вот так и в окно не выгляни!
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального
- "Почему россиян не спросили?": реакция на кредит в 3 миллиарда долларов для Беларуси
- "Проговорил больше часа, но ничего не сказал": реакция на послание Путина
- Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию
- "Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального
26
Понравилось26
Новости партнёров
не забываем голосовать за единую росию, вакцинироваться, носить масочки