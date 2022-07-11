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Почему вертолет Ми-6 уже 40 лет лежит в болоте

Почему вертолет Ми-6 уже 40 лет лежит в болоте

Автор:
11 июля 2022 08:19
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: болото   вертолет   вертолет Ми-6   интересно   познавательно   факты   фото   
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Из-за ошибки техников этот вертолет пришлось экстренно посадить прямиком на болоте. Он находится там уже на протяжении 40 лет. Ниже рассказываем, что произошло с вертолетом в судьбоносный день и как он выглядит теперь.

Ошибка при заправке

В августе 1981 года этот вертолет принимал участие в совершении нефтеразведочной экспедиции. В очередной раз, когда вертолет было необходимо заправить топливом, техники допустили досадную ошибку, залив в Ми-6 вместе с топливом некоторое количество воды. Вертолет смог взлететь, однако через несколько минут экипаж совершил аварийную посадку на болотах Ямало-Ненецкого округа. Тогда все двигатели аппарата отказали.

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Во время катастрофы на борту находилось пять человек экипажа. Им удалось удачно посадить вертолет на территории болот, в 60 км от населенного пункта Тарко-Сале. Экипаж тогда остался невредим, однако летательный аппарат получил значительные повреждения.

Уже в ходе дальнейшего следствия было установлено, что в топливные баки было залито не только горючее, но еще и вода. Это и послужило причиной для выхода из строя всех двигателей.

40 лет в болоте

За столько лет вертолет так и не вытащили из болота. Интересно, что информации о планировании эвакуации этого вертолета тоже не наблюдалось на протяжении всего времени простоя судна. Вертолет за это время существенно изменился, и дело не только в беспощадном течении времени и природных условиях: кто-то украл вышедшие из строя двигатели, а также хвостовую часть.

Вертолет по сей день виднеется ярким пятном посреди болотистой местности. Он привлекает к себе внимание многих туристов, однако из-за его местоположения немногие отчаиваются пуститься в путешествие на болота.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: болото   вертолет   вертолет Ми-6   интересно   познавательно   факты   фото   
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5  комментариев
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225
mafar Полчаса назад
Роскошный дачный домик, и стильный к тому же. Но, мля, как его с болот к себе на дачу утащить?
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23k
Ватаку Накомоде Минуту назад
Так и почему лежит то 40 лет? Полагаю конечно что вытаскивать его дороже, чем снять все ценное и оставить гнить дальше, но в почте об этом ни слова. Только кликбейтный заголовок
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1k
Лимонадный Джо 2 минуты назад
А о чём,собственно,пост? Темы исчерпались? Будем искать всякий мусор?
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13k
Элитный тигр Полчаса назад
А с чего автор взял, что двигатели вышли из строя и их украли? Вполне вероятно что их сняли работники ремонтных служб.
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