Почему вертолет Ми-6 уже 40 лет лежит в болоте

Во время катастрофы на борту находилось пять человек экипажа. Им удалось удачно посадить вертолет на территории болот, в 60 км от населенного пункта Тарко-Сале. Экипаж тогда остался невредим, однако летательный аппарат получил значительные повреждения.

Уже в ходе дальнейшего следствия было установлено, что в топливные баки было залито не только горючее, но еще и вода. Это и послужило причиной для выхода из строя всех двигателей.