Почему вертолет Ми-6 уже 40 лет лежит в болоте

Из-за ошибки техников этот вертолет пришлось экстренно посадить прямиком на болоте. Он находится там уже на протяжении 40 лет. Ниже рассказываем, что произошло с вертолетом в судьбоносный день и как он выглядит теперь.
Ошибка при заправке
В августе 1981 года этот вертолет принимал участие в совершении нефтеразведочной экспедиции. В очередной раз, когда вертолет было необходимо заправить топливом, техники допустили досадную ошибку, залив в Ми-6 вместе с топливом некоторое количество воды. Вертолет смог взлететь, однако через несколько минут экипаж совершил аварийную посадку на болотах Ямало-Ненецкого округа. Тогда все двигатели аппарата отказали.
Во время катастрофы на борту находилось пять человек экипажа. Им удалось удачно посадить вертолет на территории болот, в 60 км от населенного пункта Тарко-Сале. Экипаж тогда остался невредим, однако летательный аппарат получил значительные повреждения.
Уже в ходе дальнейшего следствия было установлено, что в топливные баки было залито не только горючее, но еще и вода. Это и послужило причиной для выхода из строя всех двигателей.
40 лет в болоте
За столько лет вертолет так и не вытащили из болота. Интересно, что информации о планировании эвакуации этого вертолета тоже не наблюдалось на протяжении всего времени простоя судна. Вертолет за это время существенно изменился, и дело не только в беспощадном течении времени и природных условиях: кто-то украл вышедшие из строя двигатели, а также хвостовую часть.
Вертолет по сей день виднеется ярким пятном посреди болотистой местности. Он привлекает к себе внимание многих туристов, однако из-за его местоположения немногие отчаиваются пуститься в путешествие на болота.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- С какой целью американские индейцы загибали стволы у деревьев на протяжении многих веков?
- Почему сидения Ан-2 напоминают раковины с отверстиями
- Подземные ходы России: кто и когда их строил?
- 10 изобретений, без которых мир был бы другим
- Интересные фотофакты из анналов истории