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В Киевской области возле детского сада рухнул вертолёт

В Киевской области возле детского сада рухнул вертолёт

Автор:
18 января 2023 10:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Киевская область   бровары   вертолёт   видео   детский сад   крушение   
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Среди пострадавших есть дети.

В городе Бровары Киевской области близ детского сада разбился вертолёт. В результате крушения загорелось здание, в котором находились дети. По данным МВД Украины, пострадали пять человек. Хотя ранее сообщалась о двух погибших (очевидно, это пилоты) и одном раненом местном жителе.

Тем не менее заявления МВД не совсем соответствуют действительности — в Телеграм-каналах уже появилось фото с одним погибшим.

Причины крушения неизвестны. Есть версия, что вертолёт мог быть сбит украинской ПВО. Такие истории уже случались. Сообщается, что сегодня утром над городом активно работала авиация и местные власти просили жителей не беспокоиться по этому поводу.

UPD: потерпевший крушение вертолёт принадлежал МЧС, сообщают местные издания. Есть информация, что погибли минимум 5 человек. Всех детей из здания эвакуировали, среди них пострадавших нет, заявил глава области Алексей Кулеба. Однако местные издания уличили его во лжи — дети всё-таки пострадали — у многих осколочные ранения и ожоги.

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Метки: Киевская область   бровары   вертолёт   видео   детский сад   крушение   
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24  комментария
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16k
Виталий Касандров Час назад
Есть версия, что вертолёт был сбит собственной ПВО. Такие истории уже случались.
Там других историй и нет.
Но сейчас новый Хрен за место Арестовича скажет что это был российский вертолет и сбила его старушка банкой огурцов.
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3k
Буратино 6 минут назад
Так вроде у хохлов эта традиция, сбивать мирняк? Ну повысили ставки, стали сбивать своих высокопоставленных.
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93k
parallax 7 минут назад
В вертушке летела верхушка Укро МВД. Все двухсотые.
Остаётся гадать, случайно сбили или решили убрать?
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68
Николай Пауков 8 минут назад
Я не хрена не понял.
Вертолет валяется около дома. Вся крыша детсада в огне.
его 99% сбили и топливо загорелось еще в воздухе. Но не могу понять почему такие разрушения в садике?
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2k
kreza 13 минут назад
Кто-нибудь понял что бормочет этот фотограф? А то кроме восторгов от секса с кем-то я там не услышал....
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6k
sumrаknn 16 минут назад
Хрюшки в любом случае будут раздувать тему что виноваты русские - мол не важно, свое же пво сбило или нет - причина это то что война, а ее начала Россия, ей и отвечать. Свинорылые не хотят понимать - Россия заканчивает войну, которую начали они - подготавливать элементы нато для нападения на РФ, убийство русских и тд.
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6k
Vladimir 20 минут назад
В Броварах Киевской области погибли 16 человек, девять из которых находились на борту рухнувшего вертолета. Среди жертв министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, сообщила Национальная полиция Украины. Всего известно о 16 погибших, из них двое детей. Девять человек находились на борту вертолета. Госпитализировали 22 человека, в том числе 10 детей.
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457
MidMaster Полчаса назад
Ждем извинений Арестовича, ведь скорее всего это опять злые русские
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22k
sssss3 Час назад
Ну вот как так получается???
Лежит упавший вертолёт почти в подъезде, а на окнах рядом (вокруг) ни одного изъяна???
Я не спец в этих делах, но сраная копейка у людей под окнами газанёт и жопа стёклам.
А тут вертолёт пиз.дякнулся!!!!
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1k
Змей Горыныч Час назад
Чего-то в УкроСМИ тишина
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29k
Владимир Час назад
А какого он там летал собсно?
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160
Хухрмухр Владимир 53 минуты назад
Хотел чтоб его сбили.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−14
−2
пуй ло х уйло ! Хухрмухр 11 минут назад
Я ТВОЙ МАМИН СИНИЙ ЖОПА В ГРОБУ Е- БАЛ ! ПРОСВЕРЛИЛ ДЫРОЧКУ И Е-БАЛ
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68
Николай Пауков Владимир 7 минут назад
Там по слухам министр какой то был. Наверное домой завозили...
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