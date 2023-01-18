В Киевской области возле детского сада рухнул вертолёт

Среди пострадавших есть дети.
В городе Бровары Киевской области близ детского сада разбился вертолёт. В результате крушения загорелось здание, в котором находились дети. По данным МВД Украины, пострадали пять человек. Хотя ранее сообщалась о двух погибших (очевидно, это пилоты) и одном раненом местном жителе.
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Тем не менее заявления МВД не совсем соответствуют действительности — в Телеграм-каналах уже появилось фото с одним погибшим.
Причины крушения неизвестны. Есть версия, что вертолёт мог быть сбит украинской ПВО. Такие истории уже случались. Сообщается, что сегодня утром над городом активно работала авиация и местные власти просили жителей не беспокоиться по этому поводу.
UPD: потерпевший крушение вертолёт принадлежал МЧС, сообщают местные издания. Есть информация, что погибли минимум 5 человек. Всех детей из здания эвакуировали, среди них пострадавших нет, заявил глава области Алексей Кулеба. Однако местные издания уличили его во лжи — дети всё-таки пострадали — у многих осколочные ранения и ожоги.
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Там других историй и нет.
Но сейчас новый Хрен за место Арестовича скажет что это был российский вертолет и сбила его старушка банкой огурцов.
Остаётся гадать, случайно сбили или решили убрать?
Вертолет валяется около дома. Вся крыша детсада в огне.
его 99% сбили и топливо загорелось еще в воздухе. Но не могу понять почему такие разрушения в садике?
Лежит упавший вертолёт почти в подъезде, а на окнах рядом (вокруг) ни одного изъяна???
Я не спец в этих делах, но сраная копейка у людей под окнами газанёт и жопа стёклам.
А тут вертолёт пиз.дякнулся!!!!