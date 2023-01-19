Фотограф запечатлел идеальное гало за полярным кругом

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Шведский астрофотограф Горан Странд сумел сделать настолько безупречное изображение солнечного гало (радужной дуги вокруг солнца в морозную погоду), что оно было выбрано НАСА в качестве "Астрономического снимка дня".
В середине декабря Горан Странд собирался на работу, когда заметил на горизонте солнечный ореол. "Я не планировал эту фотографию, — говорит он. — Я взял свою камеру и дрон и поехал в то место, откуда будет хороший вид и на город, и на гало".
Солнце было в самом высоком положении над городом Эстерсунд в Швеции, расположенным на 63° северной широты, за несколько дней до зимнего солнцестояния, и Странд понял, что у него есть шанс, который выпадает раз в жизни. Снимок действительно удался!
На нём солнечное гало сияет над мостом, соединяющим Эстерсунд и остров Фрёсон. "Над Фрёсоном видно небольшое облачко дыма, покидающее вершину острова, — объясняет фотограф. — Это снег, производимый снежными пушками на местном горнолыжном склоне Густавсбергсбакен". Именно благодаря этим пушкам гало здесь частое явление. "Крошечные кристаллы льда, произведенные снежными пушками, имеют почти идеальную форму и способствуют появлению солнечных ореолов", — говорит Странд.
Солнце было в самом высоком положении над городом Эстерсунд в Швеции, расположенным на 63° северной широты, за несколько дней до зимнего солнцестояния, и Странд понял, что у него есть шанс, который выпадает раз в жизни. Снимок действительно удался!
На нём солнечное гало сияет над мостом, соединяющим Эстерсунд и остров Фрёсон. "Над Фрёсоном видно небольшое облачко дыма, покидающее вершину острова, — объясняет фотограф. — Это снег, производимый снежными пушками на местном горнолыжном склоне Густавсбергсбакен". Именно благодаря этим пушкам гало здесь частое явление. "Крошечные кристаллы льда, произведенные снежными пушками, имеют почти идеальную форму и способствуют появлению солнечных ореолов", — говорит Странд.
Горан Странд с детства увлекался астрономией. Фотографирует он с 90-х - сначала увлёкся традиционной пейзажной фотографией, а затем стал астрофотографом.
В его портфолио есть еще несколько снимков гало, и также он много фотографировал северное сияние.
"Они случаются в дневное время и остаются в одном и том же положении. Северное сияние же перемещается по всему небу и его можно увидеть только в темное время суток. Так что с солнечным ореолом я чувствую, что у меня больше времени, чтобы придумать интересную композицию, чтобы сделать более захватывающий образ", — признается он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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