Фотограф запечатлел идеальное гало за полярным кругом

В середине декабря Горан Странд собирался на работу, когда заметил на горизонте солнечный ореол. "Я не планировал эту фотографию, — говорит он. — Я взял свою камеру и дрон и поехал в то место, откуда будет хороший вид и на город, и на гало".



Солнце было в самом высоком положении над городом Эстерсунд в Швеции, расположенным на 63° северной широты, за несколько дней до зимнего солнцестояния, и Странд понял, что у него есть шанс, который выпадает раз в жизни. Снимок действительно удался!



На нём солнечное гало сияет над мостом, соединяющим Эстерсунд и остров Фрёсон. "Над Фрёсоном видно небольшое облачко дыма, покидающее вершину острова, — объясняет фотограф. — Это снег, производимый снежными пушками на местном горнолыжном склоне Густавсбергсбакен". Именно благодаря этим пушкам гало здесь частое явление. "Крошечные кристаллы льда, произведенные снежными пушками, имеют почти идеальную форму и способствуют появлению солнечных ореолов", — говорит Странд.