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Фотограф запечатлел идеальное гало за полярным кругом

Фотограф запечатлел идеальное гало за полярным кругом

Автор:
19 января 2023 14:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Астрофотограф   Швеция   астрофотография   гало   красивые фотографии   северное сияние   солнечное гало   фотограф   
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Шведский астрофотограф Горан Странд сумел сделать настолько безупречное изображение солнечного гало (радужной дуги вокруг солнца в морозную погоду), что оно было выбрано НАСА в качестве "Астрономического снимка дня".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрофотограф   Швеция   астрофотография   гало   красивые фотографии   северное сияние   солнечное гало   фотограф   
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