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Астрофотограф поймал идеальный момент, чтобы снять МКС на фоне Солнца

Астрофотограф поймал идеальный момент, чтобы снять МКС на фоне Солнца (7 фото)

Автор:
07 апреля 2021 18:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Астрофотограф   астрофото   астрофотографии   астрофотография   мкс   снимки из космоса   солнце   фото из космоса   
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Мехмет Эргун, астрофотограф-любитель из Германии, сделал потрясающие снимки Международной космической станции и опубликовал их в своем Инстаграме. Снимок, на котором мы видим МКС на фоне Солнца, планировался в течение трех недель. Оборудование и расчеты не подвели, и все получилось как нельзя лучше!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрофотограф   астрофото   астрофотографии   астрофотография   мкс   снимки из космоса   солнце   фото из космоса   
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3  комментария
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21k
Юрьевич Час назад
На гифке - похоже, а вот на крупных фотках - фотошоп. МКС на фоне Солнца не может быть белой, ну никак! В Солнечной системе нет более мощного источника света, чем Солнце!
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8k
Владимир Полчаса назад
>> пока орбитальная МКС пересекала планету Земля менее чем за одну секунду.

Ну да..
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