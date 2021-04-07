Астрофотограф поймал идеальный момент, чтобы снять МКС на фоне Солнца

Эргун использовал мощный телескоп, прикрепленный к камере, чтобы сделать 34 отдельных кадра, пока орбитальная МКС пересекала планету Земля менее чем за одну секунду.



Затем он собрал из этих изображений короткую анимацию, чтобы можно было увидеть, как корабль мчится от одного края Солнца к другому.