Астрофотограф поймал идеальный момент, чтобы снять МКС на фоне Солнца

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Мехмет Эргун, астрофотограф-любитель из Германии, сделал потрясающие снимки Международной космической станции и опубликовал их в своем Инстаграме. Снимок, на котором мы видим МКС на фоне Солнца, планировался в течение трех недель. Оборудование и расчеты не подвели, и все получилось как нельзя лучше!
Мехмет Эргун сделал этот снимок 2 апреля, находясь в городе Альцай, Германия. Он планировал съемку в течение трех недель, а заняла она меньше секунды. Кадр был сделан именно в тот момент, когда МКС пролетала на высоте 500 км над ним.
Это четвертая его фотография с изображением МКС, и первая настолько удачная, что ее опубликовало агентство НАСА - в своих Instagram Stories.
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Кадр был сделан с помощью соляроскопа Lunt LS80 DSII, звездного трекера Rainbow RST-135, камеры QHY5III174M, солнечного гидратора Hutech Hinode и 2-кратного объектива Meade Series 5000 Barlow.
У начинающего астрофотографа более 14 000 подписчиков в Инстаграме. Теперь, наверное, их станет больше.
В апреле прошлого года он сделал снимки высокой четкости, отслеживающие движение космической станции на фоне Солнцем. МКС - самый крупный объект, когда-либо выведенный в космос человеком, его длина составляет 109 метров.
Эргун использовал мощный телескоп, прикрепленный к камере, чтобы сделать 34 отдельных кадра, пока орбитальная МКС пересекала планету Земля менее чем за одну секунду.
Затем он собрал из этих изображений короткую анимацию, чтобы можно было увидеть, как корабль мчится от одного края Солнца к другому.
Затем он собрал из этих изображений короткую анимацию, чтобы можно было увидеть, как корабль мчится от одного края Солнца к другому.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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