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Астрофотограф сделал удивительный снимок Луны

Астрофотограф сделал удивительный снимок Луны (15 фото)

Автор:
04 апреля 2021 15:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Астрофотограф   Эндрю Маккарти   астрофото   астрофотографии   астрофотография   луна   луна крупным планом   фотографии   
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Известный астрофотограф Эндрю Маккарти опубликовал в своем Instagram интересный снимок Луны. Он обработал изображение, применив инвертирование цветов, чтобы выделить то, чего обычный человеческий глаз увидеть не может. Но, по всей видимости, такой увидело бы Луну существо со "сверхчеловеческим" зрением!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрофотограф   Эндрю Маккарти   астрофото   астрофотографии   астрофотография   луна   луна крупным планом   фотографии   
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Антон 55 минут назад
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