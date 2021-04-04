Астрофотограф сделал удивительный снимок Луны

Что сделало этот снимок замечательным, так это ориентация МКС в момент съемки и точность "до секунды", - Маккарти запечатлел орбитальную станцию на фоне кратера Коперника на Луне. Этот лунный кратер виден в бинокль немного к северо-западу от центра обращенного к Земле полушария Луны.