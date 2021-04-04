Астрофотограф сделал удивительный снимок Луны

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Известный астрофотограф Эндрю Маккарти опубликовал в своем Instagram интересный снимок Луны. Он обработал изображение, применив инвертирование цветов, чтобы выделить то, чего обычный человеческий глаз увидеть не может. Но, по всей видимости, такой увидело бы Луну существо со "сверхчеловеческим" зрением!
Астрофотограф Эндрю Маккарти, известный в Instagram как cosmic_background, изменил изображение так, чтобы выделить то, что человеческий глаз не видит, и "улучшить" текстуру лунной поверхности.
По словам Эндрю, более яркие области - места, где когда-то происходила вулканическая активность, текла магма, менялся рельеф поверхности вследствие каких-либо причин.
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"Наши глаза - невероятно крутой инструмент, но иногда здорово видеть, как все может выглядеть со сверхчеловеческим зрением", - говорит фотограф.
"Цвета настоящие и представляют скрытую геологическую историю Луны, - добавляет он. - Мне кажется, что это изображение показывает цвета и особенности уникальным способом, которого я раньше не видел".
Эндрю известен своими потрясающими астрофотографиями. Недавно он сделал снимок Международной космической станции, пролетающей на фоне Луны, "Однажды на голубой луне".
Что сделало этот снимок замечательным, так это ориентация МКС в момент съемки и точность "до секунды", - Маккарти запечатлел орбитальную станцию на фоне кратера Коперника на Луне. Этот лунный кратер виден в бинокль немного к северо-западу от центра обращенного к Земле полушария Луны.
Вот еще некоторые работы Эндрю Маккарти
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Астрофотограф Эндрю Маккарти астрофото астрофотографии астрофотография луна луна крупным планом фотографии
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