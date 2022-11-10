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Через тернии к звёздам: мужчина вылечил депрессию, став астрофотографом

Через тернии к звёздам: мужчина вылечил депрессию, став астрофотографом

Автор:
10 ноября 2022 16:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Астрофотограф   Красота природы   Увлечения и хобби   астрофото   астрофотография   звездное небо   красивые снимки   ночное небо   снимки неба   
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29-летний американец Дерек Калвер уже почти десять лет занимается астрофотографией. Он делает удивительные снимки Млечного Пути и других звёздных скоплений, используя съёмку на длинной выдержке. И считает, что это увлечение помогло ему справиться с депрессией и суицидальными мыслями, обуревавшими его в 20 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрофотограф   Красота природы   Увлечения и хобби   астрофото   астрофотография   звездное небо   красивые снимки   ночное небо   снимки неба   
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1  комментарий
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Copycat 2 часа назад
по видимому на меня это тоже работает - я не впадаю в депрессию, я понял что троль из игры про ведьмака сказал золотые слова "меньше думать - меньше грустно" и я просто не думаю о плохих вещах которые уже произошли, а когда ты занят интересным делом то тебе проще не зацикливаться
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