Через тернии к звёздам: мужчина вылечил депрессию, став астрофотографом

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29-летний американец Дерек Калвер уже почти десять лет занимается астрофотографией. Он делает удивительные снимки Млечного Пути и других звёздных скоплений, используя съёмку на длинной выдержке. И считает, что это увлечение помогло ему справиться с депрессией и суицидальными мыслями, обуревавшими его в 20 лет.
В 20 лет Дерек Калвер перенёс сердечный приступ, вызванный миокардитом (воспалительным процессом в сердечной мышце). За этим последовала депрессия и другие проблемы с психическим здоровьем, вплоть до мыслей о самоубийстве.
В попытке изменить жизнь к лучшему в свой 21-й день рождения Дерек взял палатку и фотокамеру и отправился в двухнедельное путешествие по национальным паркам США. Во время путешествия он любовался звёздами, начал делать снимки ночного неба и просто влюбился в астрофотографию.
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Гора Шуксан, Национальный парк Норт-Каскейдс, Вашингтон
Астрофотография сочетает в себе астрофизику и фотографию и позволяет фотографу делать снимки ночного неба или объектов дальнего космоса, таких как следы звезд, Луна, Млечный Путь или другие небесные объекты, или изображения дальнего космоса, включая туманности или галактики.
Национальный парк Брайс-Каньон, Юта
Дерек уже восемь лет является профессиональным астрофотографом. Несмотря на то, что это считается профессией одиночек, он говорит, что встретил много замечательных друзей, разделяющих его страсть к ночному небу. Более того, Дерек уверен, что астрофотография спасла ему жизнь.
Горы Марун-Беллс, Колорадо
«Я общаюсь со своими друзьями-астрофотографами в соцсетях или встречаю их в национальных парках. Многие хорошие места для астрофотографии находятся в глуши. Чтобы звёзды светили ярче, вокруг должно быть очень темно. Кстати, там могут бродить более крупные млекопитающие, чем вы. И так приятно, когда слышишь шорох в темноте, а потом звук затвора фотокамеры», — смеётся Дерек.
Национальный парк Долина Смерти, Калифорния
«Есть что-то в том, чтобы оказаться в глуши, под тёмным ночным небом, и устремить взгляд на звёзды. Это заставляет чувствовать себя буквально песчинкой во Вселенной», — говорит фотограф.
Все снимки состоят из множества кадров, сделанных с выдержкой до 5 минут и объединённых в программном обеспечении Pixinsight
Источник: — переведено специально для fishki.net
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