Через тернии к звёздам: мужчина вылечил депрессию, став астрофотографом

«Я общаюсь со своими друзьями-астрофотографами в соцсетях или встречаю их в национальных парках. Многие хорошие места для астрофотографии находятся в глуши. Чтобы звёзды светили ярче, вокруг должно быть очень темно. Кстати, там могут бродить более крупные млекопитающие, чем вы. И так приятно, когда слышишь шорох в темноте, а потом звук затвора фотокамеры», — смеётся Дерек.