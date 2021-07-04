Главные претенденты на победу в конкурсе астрономической фотографии 2021

Королевская обсерватория в Гринвиче проводит конкурс астрономической фотографии уже 13 лет. В этом году в соревновании принимают участие 4500 работ от любителей и профессионалов из 75 стран мира. 140 работ уже отобраны в шорт-лист и именно они будут дальше сражаться за главный приз. Окончательный итог жюри подведет в сентябре, но и сейчас уже можно посмотреть на лучшие работы конкура - они того стоят!

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"Гармония", Стефан Либерманн. Панорама Млечного Пути над лавандовыми полями в Валенсоле, Франция 0 Источник:

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"Исландский вихрь", Ларрин Рэй. Панорама Северного сияния в Исландии на 250 градусов, сделанная морозной зимней ночью 0 Источник:

Комета Неовайз, летящая над Стоунхенджем. Джеймс Рашфорт. Это была самая яркая комета за последние десятилетия, которую можно было увидеть невооруженным глазом 0 Источник:

"Вариант A", Дугио Оток. Звездный след над озером в Хорватии 0 Источник:

Туманность "Голова дельфина". Йовин Яхатугода. Она находится на расстоянии 4530 световых лет от нас, а ее диаметр составляет 60 световых лет 0 Источник:

6. Двухцветная туманность Вейл, остаток гигантского взрыва сверхновой. Автор - Питер Фелтоти из Венгрии 0 Источник:

"Величие Дамаванда и Млечного Пути". Масуд Гадири. Млечный Путь, как будто выходящий из горы Дамаванд 0 Источник:

Луна над Москвой, Анна Каунис 0 Источник:

Совместная работа команды Cielaustral. Изображение NGC 6188 - эмиссионной туманности в созвездии Жертвенник 0 Источник:

Сатурн. Дамиан Пич 0 Источник:

"Близость", Петер Фелтоти. Яркое галактическое ядро с рукавами из газа, пыли и звезд, окружающих его 0 Источник:

Туманность NGC 2024, известная как туманность Пламя. Стивен Мор, Австралия 0 Источник: NGC 2024, также известная как туманность Пламя своим ярким оранжевым свечением, была сделана на этом снимке Стивеном Мором из Австралии.

Вход в закрытый Луна-парк, Сидней. И следы звезд на небе над ним. Эд Херст 0 Источник:

Древняя деревня Хунцунь возле горы Хуаншань в Китае на фоне Млечного Пути. Чжан Сяо 0 Источник:

"Звездопад", Ван Чжэн, Китай. Изображение Млечного пути с отложенными по времени изображениями звезд, падающих на Землю 0 Источник:

Северное сияние над Мурманском. Виталий Новиков 0 Источник:

Замок во Франции на фоне красочного ночного неба. Бенджамин Баракат 0 Источник:

Плеяды, или Семь сестер. Джашанприт Сингх Дингра 0 Источник:

Исключительно активный ионный хвост кометы 2020F8 SWAN. Джеральд Риман 0 Источник:

Северное сияние на фоне водоворота звездных следов. Анна Добровольская-Минц 0 Источник:

"Пещера". Маркус Ван Хаутен. Изображение сделано в Исландии с использованием двойной экспозиции - одно из северных сияний на заднем плане, одно из пещеры, а затем их сложение вместе 0 Источник:

"Наблюдатель за звездами". Антони Кладер Барсело 0 Источник:

"Буйство Солнца", Хасан Хатами 0 Источник:

"Роза", Хосеп Друдис. Вид на туманность Розетка 0 Источник: