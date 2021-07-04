FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5902 поста • 700 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Главные претенденты на победу в конкурсе астрономической фотографии 2021

Главные претенденты на победу в конкурсе астрономической фотографии 2021 (26 фото)

Автор:
04 июля 2021 11:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Астрофотограф   астрофото   астрофотограф года   астрофотографии   астрофотография   фотоконкурс   шорт-лист   
133
26
Королевская обсерватория в Гринвиче проводит конкурс астрономической фотографии уже 13 лет. В этом году в соревновании принимают участие 4500 работ от любителей и профессионалов из 75 стран мира. 140 работ уже отобраны в шорт-лист и именно они будут дальше сражаться за главный приз. Окончательный итог жюри подведет в сентябре, но и сейчас уже можно посмотреть на лучшие работы конкура - они того стоят!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Астрофотограф   астрофото   астрофотограф года   астрофотографии   астрофотография   фотоконкурс   шорт-лист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Mamin Sibiriak 23 минуты назад
На самом деле снимки сделаны в различных диапазонах видимого и не видимого спектра, а так же в роадиодиапазоне, рентгеновском и ещё хрен знает каком, обработаны на компьютере - каждому излучению придан свой условный цвет - и сведены в кучу. То, что показано на картинках





в реальности выглядит несколько иначе



Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Sony World Photography Awards 2021 объявил победителей Sony World Photography Awards 2021 объявил победителей Астрофотограф сделал удивительный снимок Луны Астрофотограф сделал удивительный снимок Луны Названы победители конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year Названы победители конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year Астрофотограф поймал идеальный момент, чтобы снять МКС на фоне Солнца Астрофотограф поймал идеальный момент, чтобы снять МКС на фоне Солнца Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

537020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Странные ограничения в Туркменистане
0
285
Странные ограничения в Туркменистане
Харьковчанин разозлился на цыганку за попрошайничество и распылил в ее сторону перцовый газ
1
166
Харьковчанин разозлился на цыганку за попрошайничество и распылил в ее сторону...
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#СССР#кино#в мире#забавно#прикольные#картинки#сша#авария
#фото#люди#история#фотографии#дтп#приколы#познавательно#комментарии#интересное
#факты#Россия#подборка#спорт#животные#удивительно#аварии#новости#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться