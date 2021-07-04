Главные претенденты на победу в конкурсе астрономической фотографии 2021

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Королевская обсерватория в Гринвиче проводит конкурс астрономической фотографии уже 13 лет. В этом году в соревновании принимают участие 4500 работ от любителей и профессионалов из 75 стран мира. 140 работ уже отобраны в шорт-лист и именно они будут дальше сражаться за главный приз. Окончательный итог жюри подведет в сентябре, но и сейчас уже можно посмотреть на лучшие работы конкура - они того стоят!
"Гармония", Стефан Либерманн. Панорама Млечного Пути над лавандовыми полями в Валенсоле, Франция
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"Исландский вихрь", Ларрин Рэй. Панорама Северного сияния в Исландии на 250 градусов, сделанная морозной зимней ночью
Комета Неовайз, летящая над Стоунхенджем. Джеймс Рашфорт. Это была самая яркая комета за последние десятилетия, которую можно было увидеть невооруженным глазом
Туманность "Голова дельфина". Йовин Яхатугода. Она находится на расстоянии 4530 световых лет от нас, а ее диаметр составляет 60 световых лет
6. Двухцветная туманность Вейл, остаток гигантского взрыва сверхновой. Автор - Питер Фелтоти из Венгрии
"Величие Дамаванда и Млечного Пути". Масуд Гадири. Млечный Путь, как будто выходящий из горы Дамаванд
Совместная работа команды Cielaustral. Изображение NGC 6188 - эмиссионной туманности в созвездии Жертвенник
"Близость", Петер Фелтоти. Яркое галактическое ядро с рукавами из газа, пыли и звезд, окружающих его
Туманность NGC 2024, известная как туманность Пламя. Стивен Мор, Австралия
NGC 2024, также известная как туманность Пламя своим ярким оранжевым свечением, была сделана на этом снимке Стивеном Мором из Австралии.
"Звездопад", Ван Чжэн, Китай. Изображение Млечного пути с отложенными по времени изображениями звезд, падающих на Землю
"Пещера". Маркус Ван Хаутен. Изображение сделано в Исландии с использованием двойной экспозиции - одно из северных сияний на заднем плане, одно из пещеры, а затем их сложение вместе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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в реальности выглядит несколько иначе