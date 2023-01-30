«В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары»: Рамзан Кадыров резко высказался по поводу сожжения Корана в Дании

И пообещал справедливую кару политику, который это устроил.
Датско-шведский активист Расмус Палудан известен ярой критикой мусульман. Словами он не ограничился и стал жечь Коран. Как он заявил - это вызвано тем, то «Турция не даёт согласие на вступление Швеции в НАТО». Как сжигание священной книги приблизит Швецию к НАТО, он не пояснил, но подпалил её прямо перед мечетью:
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Это вызвало гнев мусульман по всему миру. Например, в Лондоне сожгли датский флаг:
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Высказались и боец Хамзат Чимаев с Рамзаном Кадыровым:
После этого Расмус снова сжег Коран - теперь перед посольством России в Дании. По его словам:
«Коран горит. И в этом вина чеченского борца Хамзата Чимаева, а также вина лидера Чечни. Если бы они научились себя вести, не надо было бы сжигать Коран перед посольством России».
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И Рамзан Кадыров быстро отреагировал. Он назвал Расмуса «религиозным террористом»:
Теперь все ждут, чем всё это закончится.
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Не сказать, что я возрадуюсь когда бесу отрежут голову, но сожалеть уж точно не буду.
И, походу, многие это там понимают. Но ничего не делают, а сидят и ждут: "А может пронесёт..."