«В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары»: Рамзан Кадыров резко высказался по поводу сожжения Корана в Дании

После этого Расмус снова сжег Коран - теперь перед посольством России в Дании. По его словам:

«Коран горит. И в этом вина чеченского борца Хамзата Чимаева, а также вина лидера Чечни. Если бы они научились себя вести, не надо было бы сжигать Коран перед посольством России».