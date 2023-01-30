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«В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары»: Рамзан Кадыров резко высказался по поводу сожжения Корана в Дании

«В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары»: Рамзан Кадыров резко высказался по поводу сожжения Корана в Дании

Автор:
30 января 2023 16:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Расмус Палудан   Швеция   дания   коран   посольство   рамзан кадыров   
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И пообещал справедливую кару политику, который это устроил.

Датско-шведский активист Расмус Палудан известен ярой критикой мусульман. Словами он не ограничился и стал жечь Коран. Как он заявил  - это вызвано тем, то «Турция не даёт согласие на вступление Швеции в НАТО». Как сжигание священной книги приблизит Швецию к НАТО, он не пояснил, но подпалил её прямо перед мечетью:

Это вызвало гнев мусульман по всему миру. Например, в Лондоне сожгли датский флаг:

Высказались и боец Хамзат Чимаев с Рамзаном Кадыровым:

После этого Расмус снова сжег Коран - теперь перед посольством России в Дании. По его словам:

«Коран горит. И в этом вина чеченского борца Хамзата Чимаева, а также вина лидера Чечни. Если бы они научились себя вести, не надо было бы сжигать Коран перед посольством России».

И Рамзан Кадыров быстро отреагировал. Он назвал Расмуса «религиозным террористом»:

Теперь все ждут, чем всё это закончится.


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Метки: Расмус Палудан   Швеция   дания   коран   посольство   рамзан кадыров   
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16  комментариев
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1k
rgubaev Час назад
Я не христианин (хоть и крещенный), не мусульманин (хоть многие и считают меня татарином (для справки - вааще не похож, вроде)), но Рамзана в данном вопросе поддерживаю полностью.
Не сказать, что я возрадуюсь когда бесу отрежут голову, но сожалеть уж точно не буду.
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1k
Vladislav Grigorenko 9 минут назад
"Датско-шведский активист" ни слова не произнёс ни по датски, ни по шведски. Кадыров прав, это датский трус, тявкающий из-под американского подола в надежде на безнаказанность.
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15k
kotovski 15 минут назад
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30k
Ashabad 17 минут назад
Нет ничего глупее, чем бороться с символами. Идиотизм европки проступает всё явственнее. И приведёт европку к гибели.
И, походу, многие это там понимают. Но ничего не делают, а сидят и ждут: "А может пронесёт..."
Ссылка www.youtube.com
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3k
Григорий 20 минут назад
толстоЁблый /[мат] сохранился?))) типа я в толератной европе, типа в домике) посмотрим посмотрим.
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3k
Timka Полчаса назад
Будем посмотреть...
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33
r3mba4 Полчаса назад
Что тот дурак, что этот идиот. Бог порицаем быть не может. Это в головах глупых людей, которыми манипулируют.
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5k
saliamnn 46 минут назад
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37
Ростислав Дмитриев 47 минут назад
Сказочный [мат],а по роже ещё и имбецыл...
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11k
Николай 59 минут назад
Есть же датское посольство, его можно сжечь. С кораном не сравнится, но думаю это будет чувствительно.
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65k
Андрей Час назад
Рамзан Ахматович поднял ставки до максимума. Теперь будем посмотреть, кто первый моргнёт.
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2k
SHAGREEN Час назад
Уже прям вижу такую же оградительную ленту вокруг его могилки.
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2k
Артур Будкин Час назад
может заодно по поводу Зенковой что-нибудь скажет...
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59k
Опиум для народа Час назад
А когда его папаша объявлял джихад России, он тоже считал нас бешеными собаками?
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9k
Antonium 2 часа назад
"чем всё это закончится": фашисту Палудану, естественно, по повелению всевышнего, отрежет голову какой-нибудь 20-летний брюнет (чистокровный швед, разумеется). Потом ему в родном ауле за это поставят памятник за деньги российских налогоплательщиков. Все.
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