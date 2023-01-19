Семенной банк Кью: самая большая сокровищница под землей

Давайте отправимся в Англию, чтобы посетить хранилище драгоценностей не только для ботаников, но и для всех земных существ - «Семенной банк тысячелетия».
Итак, в Западном Суссексе располагается подземное хранилище, где под надёжной защитой содержится более 2,4 миллиарда семян со всего мира. Около 39 000 видов находятся здесь, а это примерно 10 % от общего количества всех известных и неизвестных видов флоры. Всё началось в 1996 году, когда группа учёных получила грант на создание этого проекта и начала собирать семена дикорастущих растений. А в 2000 году был построен современный комплекс, где теперь «Семенной банк тысячелетия», управляемый отделением Королевских ботанических садов Кью, и размещается. Можно сказать, что этот банк является спасением всей планеты на случай апокалипсиса. Семенам здесь не страшны никакие стихийные бедствия, холодильные камеры находятся в защищённых от бомб и радиации помещениях. Семена спокойно ждут своего часа в замороженном виде при температуре -20 °C.
Ежегодно список растений, занесённых в Красные книги, пополняется. В результате глобального потепления, вырубки лесов и других факторов множество растений уже вымерло. По оценкам учёных, к 2050 году четверть из оставшихся в мире видов растений окажется под угрозой исчезновения. Семенные фонды уделяют особое внимание как раз представителям флоры на грани вымирания, которых мы можем прорастить и повторно ввести в дикую природу.
Разве не здорово? Сейчас цель программы состоит в том, чтобы обеспечить безопасное содержание семян 25 % мировых растений, пригодных для использования в банках. В первую очередь учёные начинают с растений, которым грозит наибольший риск, и тех, которые больше всего пригодятся в будущем для создания лекарств или получения пищи. К сожалению, метод, используемый в данном банке подходит не для всех растений, но и то, что удаётся сделать - важный кирпичик в дело сохранения разнообразия.
Приезжая из далёких уголков планеты, семена подвергаются сушке, которая увеличивает срок их жизни. Далее с помощью рентгеновского снимка определяется качество. А вдруг какое-то семя пустое или повреждено? После этого внутри стеклянных банок они отправляются в подземное хранилище, где они хранятся при минусовой температуре. Раз в 10 лет их проверяют на жизнеспособность.
Семенной банк Кью - не единственный в своём роде, но именно он обладает самой большой коллекцией семян дикорастущих растений.
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