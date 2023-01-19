Семенной банк Кью: самая большая сокровищница под землей

Итак, в Западном Суссексе располагается подземное хранилище, где под надёжной защитой содержится более 2,4 миллиарда семян со всего мира. Около 39 000 видов находятся здесь, а это примерно 10 % от общего количества всех известных и неизвестных видов флоры. Всё началось в 1996 году, когда группа учёных получила грант на создание этого проекта и начала собирать семена дикорастущих растений. А в 2000 году был построен современный комплекс, где теперь «Семенной банк тысячелетия», управляемый отделением Королевских ботанических садов Кью, и размещается. Можно сказать, что этот банк является спасением всей планеты на случай апокалипсиса. Семенам здесь не страшны никакие стихийные бедствия, холодильные камеры находятся в защищённых от бомб и радиации помещениях. Семена спокойно ждут своего часа в замороженном виде при температуре -20 °C.