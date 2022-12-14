Зачем на Руси строили огромные суда без единого гвоздя, не имевшие аналогов в мире

История появления и назначение судов

Когда в России еще не было доступных автомобильных и железных дорог, для быстрой транспортировки пассажиров и грузов чаще всего использовались речные и морские суда.

В свою очередь, судостроение было прибыльным и престижным делом, разновидностей судов было очень много. То или иное плавучее средство выбиралось, исходя из особенностей реки, где оно будет использовано.

Беляны чаще всего можно было встретить на Ветлуге. За счет своих габаритов судно не могло быть использовано на небольших и мелководных реках. А вот Ветлуга и Волга вполне могли принять такой корабль и дать ему необходимые условия для движения.