Зачем на Руси строили огромные суда без единого гвоздя, не имевшие аналогов в мире

Современный человек едва ли уверенно может сказать, что такое беляны. Эти огромные корабли, ходившие по рекам, полностью ушли в прошлое. Однако еще около ста лет назад речные суда, которые назывались беляны, были очень известны, а появились они еще раньше.
Им буквально нет аналогов, они уникальны и использовались только в России. Гигантские суда, огромные даже по нынешним меркам, достигали в длину 120 метров, а в высоту их борта могли составить до 6 метров.
Грузоподъемность этих кораблей соответствовала их внушительным габаритам. Проходящие беляны можно было встретить на Ветлуге и Волге, и зрелище это было поистине потрясающим.
История появления и назначение судов
Когда в России еще не было доступных автомобильных и железных дорог, для быстрой транспортировки пассажиров и грузов чаще всего использовались речные и морские суда.
В свою очередь, судостроение было прибыльным и престижным делом, разновидностей судов было очень много. То или иное плавучее средство выбиралось, исходя из особенностей реки, где оно будет использовано.
Беляны чаще всего можно было встретить на Ветлуге. За счет своих габаритов судно не могло быть использовано на небольших и мелководных реках. А вот Ветлуга и Волга вполне могли принять такой корабль и дать ему необходимые условия для движения.
Свое название беляны получили за характер груза, который перевозили. Если на плотах и соймах сплавляли разный лес, то на белянах – исключительно «белый», уже обработанный пиломатериал, отсюда и название судна – «беляна», то есть, «белая».
Белоснежные сооружения, медленно проходившие по реке, можно было наблюдать с берега Ветлуги, начиная с ранней весны, когда река вскрывалась ото льда.
Судостроительный промысел пришел на Ветлугу еще со времен Стрелецкого бунта в XVII веке. По мнению директора краеведческого музея Краснобаковского района Ирины Сергеевны Кориной, после подавления бунта, на Ветлугу были сосланы провинившиеся корабельные мастера и стрельцы с семьями.
Строить суда разного размера и назначения тогда умели. Можно насчитать десятки разновидностей кораблей и лодок, которые были в ходу. Это подчалки, паромы, полулодки, барки и другие.
Но Ветлуга славилась именно белянами, но делали их только на трех местных верфях, одна из которых Баковская. Создавались суда ценой неимоверных усилий, достаточно вспомнить размеры, грузоподъемность белян, не говоря о красоте и величественности их форм.
Кажется, что такое судно совершенно, и мало кто задумается о том, сколько труда требует создание хотя бы одного такого речного корабля.
Каторжный труд судостроителей давал прекрасный результат: по синим водам реки медленно шли огромные белоснежные суда. Вероятно, зрелище было завораживающим.
Беляна небольшого размера была способна поднять груз до 100-150 тысяч пудов. Большое судно поднимало еще больше, до 800 тысяч пудов. Это сравнимо с океанским судном, хотя ни одна беляна не вышла за пределы низовьев Волги.
Такая грузоподъемность объясняет и основное назначение белян – сплав леса.
Особого расцвета строительство белян достигло в середине XIX века, с расцветом в России пароходства. Каждый пароход, а их было около 500, требовал огромного количества дров, которые и доставлялись в волжские порты на белянах.
Как сплавлялся лес по рекам и на белянах
Процесс заготовки леса полностью ручной, без механизированной составляющей. Бригада рубщиков уходила в лес на несколько месяцев, захватив с собой продовольствие. Во время рубки и сплава мужики жили прямо в лесу, ночуя в зимницах – небольших избушках.
Срубленный лес необходимо было дотащить до притока Ветлуги, чтобы по нему сплавить его в звеньях до реки. Сплав начинался с началом половодья.
Управлялись звенья бревен при помощи длинных шестов с берега. Впрочем, некоторые сплавщики рисковали и добирались до устья притока верхом на бревнах или плотах.
Такой риск был оправдан. Несмотря на тяжелый труд и постоянную опасность, заготовка леса давала крестьянским семьям хоть какое-то подспорье. На белянах работали мужчины, реже – женщины, так как платили им гораздо меньше. Некоторые плоты обслуживались семьями.
Перевозимый лес укладывался особым способом, так, как не грузится ни одно судно в мире. «Разберешь беляну одними руками, не соберешь беляны всеми городами» - пословица, как нельзя лучше отражающая этот факт.
Лес укладывался не просто штабелями. Он шел ровными рядами с большими проемами между ними. В случае возникновения поломки, до места можно было добраться максимально быстро. Доступ к днищу всегда оставался, а доски и другие пиломатериалы, за счет укладки с проемами, быстрее подсыхали в пути.
Груз не касался бортов беляны и не давил на них. Дополнительно между бортами и лесом вставлялись специальные колья, которые служили барьером.
Еще один интересный факт: нос беляны всегда грузился сильнее. Это было необходимо, чтобы нос погружался в воду глубже, чем корма, и вся вода стекалась туда. Откачка воды производилась постоянно.
Как строились беляны
Судна беляны всегда оставались белыми. Это объясняется тем, что одна беляна строилась на один сезон, на один сплав леса, так что ее древесина никогда не смолилась и оставалась белой.
Редкие беляны малого размера возвращались обратно, нагруженные рыбой. Куда чаще судно полностью разбиралось и продавалось. Использовать беляну несколько лет подряд было просто невыгодно.
Для строительства средней волжской беляны требовалось порядка 200 еловых и 240 сосновых бревен. Еловые бревна предназначались для формирования дна судна, сосновые – для бортов. При этом изначально беляны строились без гвоздей, их стали использовать гораздо позже.
Одно из последних фото беляны, оцените размер конструкции на фоне людей на палубе судна. А на верху стоит полноценный дом.
Лес укладывался на судно гораздо выше края бортов. Более того, когда бревна оказывались выше борта, их начинали укладывать не только вверх, но и вширь. То есть с высотой увеличивалась ширина беляны.
Такие «роспуски» делались так, чтобы корабль сохранял равновесие во время движения. Некоторые беляны по ширине верха могли достигать 30 метров за счет такой укладки.
Сама конструкция судна имела еще несколько особенностей:
- И спереди, и сзади беляна была заостренной.
- Руль – лот – имел вид ворот, с его помощью можно было настроить движение так, что беляна спускалась по воде не носом, а кормой.
- В управлении судном также помогало несколько больших и малых якорей, вес которых мог составлять от 20 до 100 пудов.
- Палуба белян – это основной груз, состоящий из пиленых досок и теса. Их по окончании сплава также продавали, как и основание.
Близко к корме с обеих сторон беляны ставились «казенки» - небольшие избушки, где на время сплава проживала команда.
Место лоцмана находилось между этими избушками, в специальной резной будке. Судя по всему, будка эта была особой гордостью владельцев судна, так как она всегда покрывалась резными узорами, а в некоторых случаях – и золотой краской.
Сама беляна на время сплава украшалась флагами: государственными, торговыми, а также собственными флагами купца, владеющего судном. Это, своего рода, заявление о себе, так что на флаги купцы не скупились.
Большие беляны требовали команды из 60-80 человек, небольшие – от 15 до 35. После сплава, когда груз доставлен, беляны разбирались и продавались полностью. От них буквально ничего не оставалось. В этом тоже состоит уникальность этого судна.
Избушки сплавщиков продавались как готовое жилье, лес от бортов и днища шел на пиломатериалы. Крепеж, канаты, пенька нужны были другим судовладельцам. Вся беляна представляла собой потенциальный товар, который владелец мог легко реализовать в порту.
Макет беляны
Вплоть до конца XIX века ежегодно производилось до 150 белян, служащих для сплавки леса. Даже когда спрос на пиломатериалы упал, и дрова уступили свое место нефти, их еще строили и использовали для сплава до Астрахани.
Некоторые беляны шли еще дальше, до Дона. Однако такой сплав предполагал, что судно будут разбирать и собирать дважды, так как его нужно было перенести с Волги на Дон в месте, где реки наиболее приближались друг к другу.
Средняя беляна могла достигать в длину 100-120 метров и иметь ширину 26-30 метров. Это потрясает воображение! Высота борта от уровня воды - 6 метров. Каким образом наши предки могли собирать таких гигантов руками без помощи гвоздей сейчас сложно представить!
Но один только это факт говорит о том, что наши предки были далеко не глупыми и необразованными людьми, которыми их представляют некоторые "эксперты", рассказывая о "дикой стране на Востоке, населенной грязными варварами".
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