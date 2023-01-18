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Древний артефакт, который выглядит как панель управления космическим кораблём

Древний артефакт, который выглядит как панель управления космическим кораблём

Автор:
18 января 2023 09:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: древний артефакт   интересно   наука   панель   удивительно   факты   фото   
1320
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В мире всегда существовали и существуют вещи, которые выглядят странно. Но странно они выглядят только для тех, кто не имеет к ним ни малейшего отношения. Для тех же кто их использует, они вполне обычные и даже в некотором роде обыденные.

А теперь представьте себе, что современный человек находит какой-то древний артефакт неизвестного назначения. Что же он будет делать первым делом? Конечно же изучит его внешний вид и попробует сравнить его с каким-нибудь похожим предметом. Вернее даже мозг человека сразу же найдёт в потаённых своих уголках какие-то аналогии, причём с предметами вполне современными. Естественно иногда это бывает серьёзной ошибкой, так как в таком случае человек начинает ударяться в конспирологические какие-то размышления со всеми вытекающими. Хотя, признаться, иногда это вполне увлекательно. К слову, таких примеров очень много. Например, в сети до сих пор гуляет фотография довольно странного предмета, который по некоторым данным был найден в Египте.

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Первая информация о нём появилась в 1828 году, когда его приобрёл голандский музей, по другой версии в 1830 году, когда его купил музей Швеции. Тем не менее сегодня этот артефакт хранится в музее древностей в Лейдене, что в Нидерландах и удивляет посетителей своим необычным видом. В сети по поводу этого предмета разгорались не шуточные споры, а всё из-за того, что этот артефакт очень уж похож на панель управления какого-то механизма или же звездолёта. Выполнен предмет из алебастра и внешне выглядит как диск. Диаметр его составляет 49 см, а в высоту артефакт около 13 см. При этом весит предмет 75 кг, что кстати весьма странно, хотя возможно, что в источниках какая-то ошибка. Интересен этот диск своим оформлением. Он испещрён множеством древних египетских иероглифов, есть здесь несколько небольших углублений и отверстий. В общем всё это очень напоминает панель управления космического корабля из какого-нибудь фантастического фильма.

Именно поэтому споры и возникают насчёт его предназначения. Некоторые предполагают, что к изготовлению приложили руку пришельцы, кто-то пытается доказать, что человек видел древний звездолёт и скопировал часть его внутренностей, ну а есть и те, кто приписывает артефакту магические свойства. Причём большинство источников указывают на то обстоятельство, что данный артефакт до сих пор не получил обьяснения даже у официальных учёных, дескать и они не знают что это за такое чудное устройство. И якобы в мире нет ему аналогов. Но как оказалось, всё это конечно же конспирология. На самом деле этот удивительный предмет, похожий на панель управления звездолётом является обычным поминальным или же жертвенным столиком.

Ставился он в гробнице. В углубления на его поверхности наливали воду, масла, а на плоскости размещали жертвенную провизию. Причём надписи подробно рассказывают что и куда наливать и раскладывать. Не совсем понятно, почему при наличиb надписей на артефакте появилась такая конспирологическая составляющая. Да и учёные скорее всего не не могли обьяснить, а просто не посчитали это нужным делать, так как удивительного в находке ничего нет.

Иногда нам хочется видеть в обычных вещах что-то загадочное, ведь жизнь тогда становится интересней, и мы отвлекаемся от рутины и негативных мыслей. Может так оно и правильней?

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Метки: древний артефакт   интересно   наука   панель   удивительно   факты   фото   
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12  комментариев
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30k
АнтонПолднев 2 часа назад
Самое интересное, где люди, которые говорят, что это панель управления инопланетным звездолётом, её видели.
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3k
milenBG 5 минут назад
Несколько дней назад на National Geographic я смотрел на археолога, который говорил: - В археологии, когда мы сталкиваемся с необъяснимой вещью, мы всегда определяем ее как "нечто религиозное"
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3k
Александр 5 минут назад
Весьма своебразное видение панели космического аппарата у автора поста....)))
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154
Михаил 9 минут назад
Если учёного заставить повторить процесс изготовления такого камня древними египтянами, он быстро согласится с мнением, что это пульт от звездолёта )
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12k
Ivan 9 минут назад
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2k
Ивлар Полчаса назад
Это еще,что. Вот представте. Современная цивилизация погибла, человечество окатилось в Средневековье. пошло по новому пути развития...И вот археологи делают раскопки современной квартиры. И находят ритуальное помещение, с ароматическими маслами, остатками белого алтаря внутри рядом с которым находился бак с водой, а внутри можно обноружить остатки различных продуктов... Помщение так же украшалось ритуальной плиткой,а так же могло содержать тексты священных писем,которые не сохранились. но нашли большие свитки бумаги
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42k
Aleksandr Час назад
Что там непонятно?
Снизу на кнопках ясным египетским языком написано "сцепление", "тормоз" и "газ".
Сверху "вверх-вниз" и "вправо-влево"
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160
Хухрмухр Aleksandr 37 минут назад
Нихуа,это формула бухла.
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1k
Вир Норин Час назад
Ну хоть фалломорфные образы не увидели и то ладно. У пациентов наблюдается прогресс :)
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132
ruslan d Час назад
Через тысячу лет археологи с интересом будут изучать цифры на крышечках от кока колы )))
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Возможно это отливка с пульта пришельцев. Или отливка с отливки. А иероглифы потом добавили, чтоб использовать как поминальный столик. А пирамиды - посадочные платформы, позже задействованные под гробницы
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9k
ron 2 часа назад
Обычная древнеегипетская клавиатура, что вы тут напридумывали? ))
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