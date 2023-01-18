Древний артефакт, который выглядит как панель управления космическим кораблём

В мире всегда существовали и существуют вещи, которые выглядят странно. Но странно они выглядят только для тех, кто не имеет к ним ни малейшего отношения. Для тех же кто их использует, они вполне обычные и даже в некотором роде обыденные.
А теперь представьте себе, что современный человек находит какой-то древний артефакт неизвестного назначения. Что же он будет делать первым делом? Конечно же изучит его внешний вид и попробует сравнить его с каким-нибудь похожим предметом. Вернее даже мозг человека сразу же найдёт в потаённых своих уголках какие-то аналогии, причём с предметами вполне современными. Естественно иногда это бывает серьёзной ошибкой, так как в таком случае человек начинает ударяться в конспирологические какие-то размышления со всеми вытекающими. Хотя, признаться, иногда это вполне увлекательно. К слову, таких примеров очень много. Например, в сети до сих пор гуляет фотография довольно странного предмета, который по некоторым данным был найден в Египте.
Первая информация о нём появилась в 1828 году, когда его приобрёл голандский музей, по другой версии в 1830 году, когда его купил музей Швеции. Тем не менее сегодня этот артефакт хранится в музее древностей в Лейдене, что в Нидерландах и удивляет посетителей своим необычным видом. В сети по поводу этого предмета разгорались не шуточные споры, а всё из-за того, что этот артефакт очень уж похож на панель управления какого-то механизма или же звездолёта. Выполнен предмет из алебастра и внешне выглядит как диск. Диаметр его составляет 49 см, а в высоту артефакт около 13 см. При этом весит предмет 75 кг, что кстати весьма странно, хотя возможно, что в источниках какая-то ошибка. Интересен этот диск своим оформлением. Он испещрён множеством древних египетских иероглифов, есть здесь несколько небольших углублений и отверстий. В общем всё это очень напоминает панель управления космического корабля из какого-нибудь фантастического фильма.
Именно поэтому споры и возникают насчёт его предназначения. Некоторые предполагают, что к изготовлению приложили руку пришельцы, кто-то пытается доказать, что человек видел древний звездолёт и скопировал часть его внутренностей, ну а есть и те, кто приписывает артефакту магические свойства. Причём большинство источников указывают на то обстоятельство, что данный артефакт до сих пор не получил обьяснения даже у официальных учёных, дескать и они не знают что это за такое чудное устройство. И якобы в мире нет ему аналогов. Но как оказалось, всё это конечно же конспирология. На самом деле этот удивительный предмет, похожий на панель управления звездолётом является обычным поминальным или же жертвенным столиком.
Ставился он в гробнице. В углубления на его поверхности наливали воду, масла, а на плоскости размещали жертвенную провизию. Причём надписи подробно рассказывают что и куда наливать и раскладывать. Не совсем понятно, почему при наличиb надписей на артефакте появилась такая конспирологическая составляющая. Да и учёные скорее всего не не могли обьяснить, а просто не посчитали это нужным делать, так как удивительного в находке ничего нет.
Иногда нам хочется видеть в обычных вещах что-то загадочное, ведь жизнь тогда становится интересней, и мы отвлекаемся от рутины и негативных мыслей. Может так оно и правильней?
Источник:
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Снизу на кнопках ясным египетским языком написано "сцепление", "тормоз" и "газ".
Сверху "вверх-вниз" и "вправо-влево"