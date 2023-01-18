Древний артефакт, который выглядит как панель управления космическим кораблём

Первая информация о нём появилась в 1828 году, когда его приобрёл голандский музей, по другой версии в 1830 году, когда его купил музей Швеции. Тем не менее сегодня этот артефакт хранится в музее древностей в Лейдене, что в Нидерландах и удивляет посетителей своим необычным видом. В сети по поводу этого предмета разгорались не шуточные споры, а всё из-за того, что этот артефакт очень уж похож на панель управления какого-то механизма или же звездолёта. Выполнен предмет из алебастра и внешне выглядит как диск. Диаметр его составляет 49 см, а в высоту артефакт около 13 см. При этом весит предмет 75 кг, что кстати весьма странно, хотя возможно, что в источниках какая-то ошибка. Интересен этот диск своим оформлением. Он испещрён множеством древних египетских иероглифов, есть здесь несколько небольших углублений и отверстий. В общем всё это очень напоминает панель управления космического корабля из какого-нибудь фантастического фильма.