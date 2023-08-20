Ладу Дэнс вынесли на руках: певица впервые появилась на сцене после жуткой аварии

Исполнительницу в буквальном смысле вынесли на сцену. Отметим, что это первый концерт артистки после жесткого ДТП.
Напомним, что автомобиль с Ладой попал в аварию в Подмосковье 5 августа. Певицу сразу же госпитализировали с различными травмами. Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Специалисты заверяли, что восстановление будет долгим — от 1 до 1,5 месяца. До конца было непонятно, сможет ли Лада дать концерт на Дне города в Нижнем Новгороде. Но выступление состоялось.
«Вы уж простите, что немножко не "дэнс", но я вас всё равно очень сильно люблю»
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Но публика этому не поверила. Грянул скандал.
"Это как? То чуть ли не при смерти в тяжелейшем состоянии и уже концерт",
"А где рваные раны лица, которые шили-зашивали?... Желаю здоровья, конечно, но ничего не понимаю...",
"Ничего не поняла, вся перебинтованная лежала и уже концерт дает. Кто врет и кому это надо",
"То лежала вся перебинтованная и Малахов перед ней ползал, а сейчас уже поет, все странно",
"Зачем было так притворяться, что вся в корсетах лежит, ходить сможет с трудом, нужна длительная реабилитация. И чего-то там про ушиб мозга… Это чтоб побольше бабок стряхнуть с виновника «торжества» (аварии)?",
"С черепно-мозговой травмой после аварии месяц-два надо лечиться, еще смотря какой тяжести травма была...",
"Хороший" пиар - ход с аварией для продажи непопулярного тура, видимо. Совсем бесстрашные таким шутить" - негодует народ.