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Ладу Дэнс вынесли на руках: певица впервые появилась на сцене после жуткой аварии

Ладу Дэнс вынесли на руках: певица впервые появилась на сцене после жуткой аварии

Автор:
20 августа 2023 09:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Концерт   Ладу Дэнс   в Нижнем Новгороде   знаменитости   певица   
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Исполнительницу в буквальном смысле вынесли на сцену. Отметим, что это первый концерт артистки после жесткого ДТП.

Напомним, что автомобиль с Ладой попал в аварию в Подмосковье 5 августа. Певицу сразу же госпитализировали с различными травмами. Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Специалисты заверяли, что восстановление будет долгим — от 1 до 1,5 месяца. До конца было непонятно, сможет ли Лада дать концерт на Дне города в Нижнем Новгороде. Но выступление состоялось.


«Вы уж простите, что немножко не "дэнс", но я вас всё равно очень сильно люблю»

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Метки: Видео   Концерт   Ладу Дэнс   в Нижнем Новгороде   знаменитости   певица   
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9  комментариев
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5k
MPEG-8 55 минут назад
Эта старая бледина уже надоела.
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322
дмитрий викторович 8 минут назад
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83k
Татьяна Юсова 9 минут назад
Буквально на днях Андрей Малахов показал лежащую Ладу с перебинтованной головой и опухшим лицом. И вот спустя сутки певица лихо поет и пляшет перед жителями Нижнего Новгорода. В окружении звезды сообщается, что она выступала под обезболивающим, а за кулисами дежурила "скорая".

Но публика этому не поверила. Грянул скандал.

"Это как? То чуть ли не при смерти в тяжелейшем состоянии и уже концерт",
"А где рваные раны лица, которые шили-зашивали?... Желаю здоровья, конечно, но ничего не понимаю...",
"Ничего не поняла, вся перебинтованная лежала и уже концерт дает. Кто врет и кому это надо",
"То лежала вся перебинтованная и Малахов перед ней ползал, а сейчас уже поет, все странно",
"Зачем было так притворяться, что вся в корсетах лежит, ходить сможет с трудом, нужна длительная реабилитация. И чего-то там про ушиб мозга… Это чтоб побольше бабок стряхнуть с виновника «торжества» (аварии)?",
"С черепно-мозговой травмой после аварии месяц-два надо лечиться, еще смотря какой тяжести травма была...",
"Хороший" пиар - ход с аварией для продажи непопулярного тура, видимо. Совсем бесстрашные таким шутить" - негодует народ.
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167
MORRISON_RUS 20 минут назад
шляпа пипец
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14k
GROMOZEKA 56 минут назад
Какая неуклюжая постанова
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9k
ишты Час назад
Это ж как надо деньги любить...
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5k
Горожанин Час назад
А водителю «Бентли» будет достойный гонорар - за такую крутую рекламную раскрутку Лады?
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