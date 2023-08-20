Ладу Дэнс вынесли на руках: певица впервые появилась на сцене после жуткой аварии

Напомним, что автомобиль с Ладой попал в аварию в Подмосковье 5 августа. Певицу сразу же госпитализировали с различными травмами. Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Специалисты заверяли, что восстановление будет долгим — от 1 до 1,5 месяца. До конца было непонятно, сможет ли Лада дать концерт на Дне города в Нижнем Новгороде. Но выступление состоялось.



