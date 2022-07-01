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"Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за свое поведение

"Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за свое поведение

Автор:
01 июля 2022 13:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   воспитание   дети   извинение   неадекватная   оскорбление   сургут   яжемать   
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Рая Мамедова внезапно стала паинько и извинилась на камеру. Что характерно - без мата.

В соцсетях не утихают страсти по поводу скандала, разгоревшегося в Сургуте. Жилец многоэтажки поймал детишек, портящих лифты, снял их на видео и выложил этот ролик в общедомовой чат, надеясь, что малолетних вандалов накажут родители. Однако некая Рая Мамедова, мать одного из хулиганов, встала на дыбы, и понеслось.


Мамедова оскорбляла Дмитрия, запостившего видео, админов местных пабликов ВК, разместивших аудио её матерных проклятий и угроз. Женщина грозила расправой, т.к. её дядя-прокурор - ого-го какая сила. При этом, мадам оскорбляла русских, не стесняясь в выражениях.


Однако общественный резонанс - великая сила, и спустя непродолжительное время Мамедовой, похоже, объяснили, что своим поведением она доведёт до цугундера не только себя, но и дядю-прокурора. Женщина взяла себя в руки, примерила образ раскаявшейся мадонны и извинилась на камеру. Говорит, никого не хотела задеть, все нации уважает, и вообще мир, дружба, жвачка.


Однако, прокурорская проверка идёт, у мадам изъят телефон с кучей аудиосообщений, которые она рассылала в пылу гнева всем подряд. А в её извинениях люди не увидели искренности.



Интересно, чем закончится эта история. Как думаете?


Источник:

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Метки: видео   воспитание   дети   извинение   неадекватная   оскорбление   сургут   яжемать   
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59  комментариев
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Грош цена подобным извинениям. Все такие извинения основаны не на раскаянии, не на осознании вины и неправоты, а на страхе возможного наказания, об угрозе которого ей намекнули "аксакалы".
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39k
Лесли 🥰 3 минуты назад
Дядя наверное очень рад)))
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28k
Aqueronte 3 минуты назад
Такие люди и гнали русских из бывших республик СССР, русские убирайтесь домой, они нас ненавидели всегда, но сейчас, когда мы живём лучше, они к нам приезжают, но не перестают нас ненавидеть.
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30
Евгений Валерьевич 10 минут назад
ТП
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342
гоша гога 11 минут назад
Я вчера написал комментарий, по поводу того что для начала эту гниду грязноротую должны поставить на место и утихомирить нормальные мусульмане, потому что она конечно нагавкала себе на статью разжигание межнациональной розни она ещё и кинула говнеца на религиозную тему, Аллахом клялась что она там что то сделает и что там получается разбег на червонец, а удар на ломанную копейку. Я был уверен что её утихомирят для начала свои потому что она [мат]орез подставляла своих мужиков из рода, они же будут первые отвечать за неё. Хорошо хоть так немного успокоилось а всего то нужно было успокоить бешенную шавку раю мамедову, хотя я все таки считаю что ничего не закончилось какого то дерьма эта семейка мамедовых еще устроит.
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1k
Вольдемар 14 минут назад
Прокурорская проверка это здорово, извинения тоже (хотя надо поискать му*#ка, который им поверит), но всё это не отменяет как минимум двух уголовных дел!!! Разжигание и угрозы жизни и здоровью. С этим-то как?!
Прокурорская проверка это здорово, извинения тоже (хотя надо поискать му*#ка, который им поверит), но всё это не отменяет как минимум двух уголовных дел!!! Разжигание и угрозы жизни и здоровью. С этим-то как?!
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518
Serega 20 минут назад
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9k
a_komolow 20 минут назад
Поздно пить боржоми, когда в почках дырки!
Конь побег и поздно каится начала
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2k
Vad 21 минуту назад
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9k
Сол Гудман 22 минуты назад
Никчёмная душонка, почуяла, чем это все может кончится, в воздухе переобулась. Это не извинения, это страх перед ответственностью за свой гнилой разговор
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2k
Трям 23 минуты назад
Не-не-не... как минимум взять за ноги, раскрутить и ибалом об стену! А потом 282, а по отсидке в аул! Вместе с прокурором, и всей братвой-родней!
Иначе никак.
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8k
babsbaberley 24 минуты назад
Оскорбляла русских, потом рассказала, что сама наполовину русская. Клялась аллахом, потом рассказала про свою крёстную. И эта тварь после всего хочет чтоб мы поверили, что она искренне раскаялась?
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125
сергей костюнин 24 минуты назад
Животное (((
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158
Gigantes Полчаса назад
Вот пуст п.зду.т со своими аксакалами в ауль)))
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Надо же, она аппелировала к дяде-прокурору. Разве может дядя-прокурор действовать вне правового поля? Разве это возможно?
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6k
Silantij Полчаса назад
а дай ей власть, что она сделает? долиберальничаемся... где органы, где депортация или тюрьма?
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119
Ame onna Полчаса назад
Небось её хрен ей навалял как следует ногами в живот,тут и извинения начались сразу. Очень мило. Конечно,никому не хочется к себе в кишлак,ишаков трахать. Вот он ей и объяснил видимо некоторые понятия с применением грубой физической силы. Ну и так ей и надо. Ещё мало навпихал, видимо.
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18k
Алексей Полчаса назад
Понять... простить... и затычки с занозами во все дыры забить..... Если мамаша такая, то детки не далеко падают...
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24k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
Эти гниды черножопые, которым дали возможность жить цивилизованно, слишком сильно пользуются врождённой толерантностью русских. Считаю что прощать нельзя ни в коем случае, депортация на родину без права возвращения, а если по каким-то неведомым причинам никак, то срок, реальный, а не условный, а дядю-прокурора проверить с пристрастием на наличие фактов незаконной помощи в подобных инцидентах, естественно с последующим снятием с должности без сохранения всех льгот и заслуг. Вы вот возьмите и попробуйте в Чечне или Дагестане начать оскорблять местное население. Что получится? В лучшем случае вас вышлют из страны, но скорее всего по частям. Попробуйте в Испании или Италии начать оскорблять местных - не по частям, конечно, но вас выдворят и запретят возвращаться пожизненно, в особых случаях можете там и присесть.
П.С. Братья южные далеко не все "черножопые", большинство из них цивилизованные культурные люди, но их репутацию портят вот такие вот паршивые овцы и бараны, которых нужно если не уничтожать, то хотя бы изолировать или выдворять подальше.
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13k
Majul 38 минут назад
Извинения неубедительные. Где тот же гонор, где та же спесь, где те же эмоции?
А наговорила на статью, так что просто "извините" тут не прокатит. И "дядя" теперь заявление писать будет на увольнение и мужа с детьми обратно в Азербайджан отшлют, а эту товарку посадить по статье.
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24k
Михаил Сметанкин 39 минут назад
Извинять? Не, не хочу че-то. Тут надо правосудие, а не прощение! Пусть отвечает за свой базар, и будет уроком для таких как она, ибо таких еще навалом!
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