"Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за свое поведение

Рая Мамедова внезапно стала паинько и извинилась на камеру. Что характерно - без мата.
В соцсетях не утихают страсти по поводу скандала, разгоревшегося в Сургуте. Жилец многоэтажки поймал детишек, портящих лифты, снял их на видео и выложил этот ролик в общедомовой чат, надеясь, что малолетних вандалов накажут родители. Однако некая Рая Мамедова, мать одного из хулиганов, встала на дыбы, и понеслось.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Мамедова оскорбляла Дмитрия, запостившего видео, админов местных пабликов ВК, разместивших аудио её матерных проклятий и угроз. Женщина грозила расправой, т.к. её дядя-прокурор - ого-го какая сила. При этом, мадам оскорбляла русских, не стесняясь в выражениях.
Однако общественный резонанс - великая сила, и спустя непродолжительное время Мамедовой, похоже, объяснили, что своим поведением она доведёт до цугундера не только себя, но и дядю-прокурора. Женщина взяла себя в руки, примерила образ раскаявшейся мадонны и извинилась на камеру. Говорит, никого не хотела задеть, все нации уважает, и вообще мир, дружба, жвачка.
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Однако, прокурорская проверка идёт, у мадам изъят телефон с кучей аудиосообщений, которые она рассылала в пылу гнева всем подряд. А в её извинениях люди не увидели искренности.
Интересно, чем закончится эта история. Как думаете?
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АНТИФИШКИ
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Прокурорская проверка это здорово, извинения тоже (хотя надо поискать му*#ка, который им поверит), но всё это не отменяет как минимум двух уголовных дел!!! Разжигание и угрозы жизни и здоровью. С этим-то как?!
Конь побег и поздно каится начала
Иначе никак.
П.С. Братья южные далеко не все "черножопые", большинство из них цивилизованные культурные люди, но их репутацию портят вот такие вот паршивые овцы и бараны, которых нужно если не уничтожать, то хотя бы изолировать или выдворять подальше.
А наговорила на статью, так что просто "извините" тут не прокатит. И "дядя" теперь заявление писать будет на увольнение и мужа с детьми обратно в Азербайджан отшлют, а эту товарку посадить по статье.