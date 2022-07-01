"Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за свое поведение

"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве

"Яжемать" из Красноярска поставила ребенка на колени и заставила прилюдно извиняться перед сыном

"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря

"У меня ребенок!": "яжемать" устроила истерику и потасовку в магазине, потому что может

"Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину

Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана