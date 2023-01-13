История человека, который сумел выпрыгнуть из горящего самолета и чудом не погиб

«Честно говоря, я не должен быть здесь после того, через что мне пришлось пройти, — признается он. — Это чудо. То, что я пережил, цена, которую я заплатил за выживание, была чудовищной с точки зрения страданий и травм, и того, через что я прошел в первые годы после катастрофы. Я не знаю, как мое тело это выдержало».