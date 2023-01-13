История человека, который сумел выпрыгнуть из горящего самолета и чудом не погиб

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В 2007 году солдат британской авиадесантной службы Джейми Халл во время тренировочного полета во Флориде пережил авиакатастрофу, в которой погибло бы большинство людей. На высоте 300 метров у его самолёта загорелся мотор. Казалось, шансов на выживание нет.
У пилота было два варианта, и оба означали почти верную смерть. Либо остаться в кабине и сгореть заживо, либо попытаться выпрыгнуть из охваченного огнём самолёта, прежде чем он врежется в землю.
Несмотря на мучительную боль, он сумел опустить самолет до высоты 10 метров, перебраться на левое крыло и спрыгнуть с него вниз
Травмы были ужасными — 63 % ожогов третьей степени на лице и теле, множественные переломы костей на лице, серьёзные разрывы внутренних органов.
Следующие два года Джейми провел в больнице. Врачи давали 5-процентный шанс на его выживание. Он провёл полгода в искусственной коме в США и еще полтора года в британской больнице, где ему сделали более 60 операций. Мужчина изменился до неузнаваемости, но выжил.
«Честно говоря, я не должен быть здесь после того, через что мне пришлось пройти, — признается он. — Это чудо. То, что я пережил, цена, которую я заплатил за выживание, была чудовищной с точки зрения страданий и травм, и того, через что я прошел в первые годы после катастрофы. Я не знаю, как мое тело это выдержало».
Этот человек не только держался и выдержал, но и со временем смог начать новую жизнь. Он прыгал с парашютом, катался на лыжах, участвовал в марафонах, работал инструктором по подводному плаванию и мотивационным оратором, написал книгу (она называется «Жизнь на волоске: как борьба за выживание сделала меня сильнее»).
Джейми Халл надеется, что его пример вдохновит тех, кто сталкивается с жизненными трудностями, и даст им волю к победе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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