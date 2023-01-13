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История человека, который сумел выпрыгнуть из горящего самолета и чудом не погиб

История человека, который сумел выпрыгнуть из горящего самолета и чудом не погиб

Автор:
13 января 2023 15:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: авиакатастрофа   выживший   истории из жизни   истории людей   на волосок от смерти   ожоги   пилот самолета   самообладание   чудом выжил   
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В 2007 году солдат британской авиадесантной службы Джейми Халл во время тренировочного полета во Флориде пережил авиакатастрофу, в которой погибло бы большинство людей. На высоте 300 метров у его самолёта загорелся мотор. Казалось, шансов на выживание нет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиакатастрофа   выживший   истории из жизни   истории людей   на волосок от смерти   ожоги   пилот самолета   самообладание   чудом выжил   
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grimmsan Час назад
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Bayker 47 минут назад
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Домашний кролик Ницше 51 минуту назад
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