Покупка на века: 30 вещей, которые прошли испытание временем

"В этой колыбели лежал мой дедушка и его 5 братьев и сестер 115 лет назад. Затем мой отец и его 5 братьев и сестер. Потом я, два моих брата и 13 моих двоюродных братьев и сестер. И, наконец, их многочисленные дети и, вот, мой третий ребенок".