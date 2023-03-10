Покупка на века: 30 вещей, которые прошли испытание временем

В наши дни, покупая новую вещь, мы уже не особо рассчитываем на ее долговечность: год прослужит и слава богу. Однако так было не всегда, о чём напоминает сабреддит "Покупка на всю жизнь", посвященный самым разным старым вещам, которые добросовестные мастера изготовили действительно на века.
"В этой колыбели лежал мой дедушка и его 5 братьев и сестер 115 лет назад. Затем мой отец и его 5 братьев и сестер. Потом я, два моих брата и 13 моих двоюродных братьев и сестер. И, наконец, их многочисленные дети и, вот, мой третий ребенок".
2. "Моя жена не любит украшения, но любит готовить. Я хотел подарить ей на помолвку вечный подарок и купил это. Я затачиваю их к нашим юбилеям. Сегодня им 10 лет"
3. "Настоящая швейная машинка Singer 1910 года, доставшаяся мне в наследство от прабабушки. До сих пор работает"
5. "Я купил столько шапок за свою жизнь, но все они в конце концов рвались. А эту шапку с покемонами я ношу постоянно с трех лет, и никаких повреждений"
8. "В чикагском особняке 1934 года до сих пор стоит оригинальный встроенный холодильник Jewett"
9. "Я вернул к жизни обогреватель Perfection 1920-х годов. Теперь он готов прослужить еще несколько поколений"
10. "Первая в мире автоматическая кофемашина. 1952 год. В нашей семье уже 70 лет. Все еще работает отлично"
12. "Мой Volvo 240 1993 года. Одометр сломался несколько лет назад на 346 тысячах миль. До сих пор бегает бодро"
14. "Кастрюля для попкорна Whirley-Pop моей жены, которым пользовалась еще ее бабушка. Все еще делает идеальный попкорн"
15. "Мешок для белья моего дедушки времен Второй мировой войны. Я пользуюсь им уже 15 лет или около того, и тоже использовал его в армии"
19. "Болеславская керамика. Левая на 50+ лет старше моей бабушки, справа подаренная мне на Рождество. Тот же дизайн! Я даже заменила разбитую 20 лет назад крышку от чайника"
22. "Другие учителя каждые пару лет покупают новый степлер, но мой Ace Pilot 404 будет жить вечно!"
24. "Тостер GE моей мамы 1982 года выпуска. Ему столько же, сколько мне. Используется каждый день"
25. "Моему велосипеду только что исполнилось 28 лет. Я до сих пор езжу на нем на работу каждый день, в любую погоду"
26. "Только что подобрал эту малышку. Приложить немного усилий, и она переживет меня. Модель 185j, 1954 года".
29. "Этот блендер достался мне в наследство от бабушки. Я понятия не имею, сколько ему лет, но работает на отлично"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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чё то картошкой запахло...
Если верить прабабке, то машинке 115-120 лет.
Тумбу, с ножным приводом, сдал в металлолом.
А сама машинка прекрасно работает - шьёт .
А чего это неубиваемого ремонтировал?