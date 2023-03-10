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Покупка на века: 30 вещей, которые прошли испытание временем

Покупка на века: 30 вещей, которые прошли испытание временем

Автор:
10 марта 2023 20:13
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Жизнь   качество   покупка на века   старые вещи   фотографии из соцсетей   
2126
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В наши дни, покупая новую вещь, мы уже не особо рассчитываем на ее долговечность: год прослужит и слава богу. Однако так было не всегда, о чём напоминает сабреддит "Покупка на всю жизнь", посвященный самым разным старым вещам, которые добросовестные мастера изготовили действительно на века.

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"В этой колыбели лежал мой дедушка и его 5 братьев и сестер 115 лет назад. Затем мой отец и его 5 братьев и сестер. Потом я, два моих брата и 13 моих двоюродных братьев и сестер. И, наконец, их многочисленные дети и, вот, мой третий ребенок".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Жизнь   качество   покупка на века   старые вещи   фотографии из соцсетей   
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19  комментариев
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18k
Александр Час назад
Обувь явно не носили или если носили, то редко.
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23k
Валерий Полчаса назад
Реклама прошла.
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1k
Seryi_spb Полчаса назад
Интересно, а пиндосы все мазохисты? Что ни плита, то чтобы выключить конфорку, надо тянуться через горячие кастрюли.
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2k
Aleks Полчаса назад
Машины тогда тестировались минимум пять лет, периодически осматривались и устранялись неполадки, когда все становилось тип топ, то только тогда начинали их выпускать. У этих вольво если склероз не изменяет, было луженое днище, они не ржавели вообще, движки работали как часы. Встречались ниссаны, первые еще, хотели показать себя на рынке, движки вечные, с запасом прочности, хромированные гильзы. Сейчас развита индустрия, поточные гибкие линии, идет конкурентная борьба на рынке, некогда тестировать , потому что можно отстать от конкурентов.
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5k
Babangdida 36 минут назад

чё то картошкой запахло...
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66k
Татьяна Юсова 43 минуты назад
Комментарий к фото
Дарить ножи - плохая примета.
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28k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
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65k
doker 44 минуты назад
Это швейная машинка Gritzner.
Если верить прабабке, то машинке 115-120 лет.
Тумбу, с ножным приводом, сдал в металлолом.
А сама машинка прекрасно работает - шьёт .

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110
Natalia12345 doker Полчаса назад
А как работает без привода теперь?
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8k
au3 57 минут назад
"Я отремонтировал пылесос Генри! Неубиваемая штука"

А чего это неубиваемого ремонтировал?
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100
imho Час назад
Я видимо не правильно обувь ношу, всего 5 лет кедам)
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5k
Frank Borman Час назад
Этому чуваку уже 81 год, а он до сих пор прекрасно работает. Память уже не та, мысли путаются, из задницы песок сыпется, но он до сих пор служит Америке. Умели же раньше делать чуваков.
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
На 16 летие мне подарили часы Полет. С календарем и автоподзаводом. Прошло 42 года. Все работает.
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