«Наполеон»: в честь чего на самом деле назван вкусный торт из слоеного теста

Упоминаются и другие названия и, разумеется, другие рецепты. Скажем, в некоторых источниках упоминается шпинат и сыр – при той же технологии изготовления. Наверное, по вкусу это было уже другое блюдо, но тем не менее...



Про изобретение торта существует множество легенд, конечно же – в том числе связанных с Бонапартом. Так одна из них гласит, что как-то Жозефина, жена императора, "застукала" мужа, когда он что-то говорил на ушко одной из придворных дам.