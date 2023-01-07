«Наполеон»: в честь чего на самом деле назван вкусный торт из слоеного теста

FISHKINET
"Ошибка немношк..": двух бородачей, издевавшихся над пьяной девушкой в авто, поймали и заставили извиниться "Ошибка немношк..": двух бородачей, издевавшихся над пьяной... Катарский учёный рассказал,&nbsp;какую роль играют побои в семейной жизни Катарский учёный рассказал, какую роль играют побои в... Автор почти идеального преступления просчитался и навсегда отправился за решётку Автор почти идеального преступления просчитался и навсегда... Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки «Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление «Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт,... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января «Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис «Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные... 18 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно 18 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие... Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог Остановите это: 20 раз, когда с фото-редакторами явно перестарались Остановите это: 20 раз, когда с фото-редакторами явно перестарались Красавица, оказавшаяся ещё и умницей и предвосхитившая своё время Красавица, оказавшаяся ещё и умницей и предвосхитившая своё время "У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество "У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от... Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил... Кадр и за кадром Кадр и за кадром Как настоящий: парень смастерил крутого ксеноморфа из "Чужих" Как настоящий: парень смастерил крутого ксеноморфа из "Чужих" Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Весёлые картинки Весёлые картинки
«Наполеон»: в честь чего на самом деле назван вкусный торт из слоеного теста

«Наполеон»: в честь чего на самом деле назван вкусный торт из слоеного теста

Автор:
07 января 2023 11:20
Метки: Еда   Наполеон   выпечка   десерт   интересно   торт   торт наполеон   
2254
4
Связано ли хоть как-то название знаменитой сладости с именем великого французского полководца?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Еда   Наполеон   выпечка   десерт   интересно   торт   торт наполеон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий 8 часов назад
Судя по огромному количеству восторженных отзывов домохозяек, торт"Наполеон" нужно обязательно готовить без выпекания и из сухого лаваша, а не из слоёного теста. А главное этим шибанутым невозможно объяснить, что на выходе получиться дрянь а не торт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
13k
Kucher 2 часа назад
Про связь 1912 года, столетие изгнания французов из России и треугольную форму пирожных, буквально вчера по радио рассказывали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Похабыч 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
740
В.Крылов 8 часов назад
"Слой снега, слой солдат".
У меня не хватило бы цинизма выдумать такое, и я не стал бы распространять эту грубую шутку, если б не утверждение того, кто мне её передал, что эта шутка - от французов на одном из московских кооперативов. Пикантно, да?
Впрочем, автор сам поминает эту версию, хоть и в более сглажено.
Если у кого-то навек отбит аппетит к этому торту, то, может, и к лучшему. Слишком он калориен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lexx 8 часов назад
Понятно, а коньяк в честь кого назвали? В честь Неаполя, есть "Неаполь скифский".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22051



Другие посты автора
Популярное
Японцы: 16 неожиданных фактов о Японии
Японцы: 16 неожиданных фактов о Японии
20 ляпов в фильмах, которые не все заметили
20 ляпов в фильмах, которые не все заметили
Набирающие популярность
Дембель
Дембель
Эта радужная рыбка рождается самкой и с возрастом становится самцом
Эта радужная рыбка рождается самкой и с возрастом становится самцом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#СССР#Прикол#соцсети#девушки#рождество#праздник
#фото#история#картинки#интересное#Интересные#животные#Ynews#фильм
#фотографии#люди#кино#Приколы#страна#интересно#Россия#Украина
Сложные торты, в которых узнаётся десерт, только если их разрезать Сложные торты, в которых узнаётся десерт, только если их разрезать Шедевр кондитерского искусства - торт "Наполеон" Шедевр кондитерского искусства - торт "Наполеон" 15 кондитеров-самоучек, которые такое испечь могут, что есть жалко 15 кондитеров-самоучек, которые такое испечь могут, что есть жалко 13 блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей 13 блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей «Вешу 100 кг, жму 150 кг, веган» — перспективы развития производства белка растительного происхождения в России «Вешу 100 кг, жму 150 кг, веган» — перспективы развития производства белка растительного...

На что жалуетесь?

Вернуться