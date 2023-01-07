«Наполеон»: в честь чего на самом деле назван вкусный торт из слоеного теста

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Связано ли хоть как-то название знаменитой сладости с именем великого французского полководца?
Знаменитый торт «Наполеон» изначально никак не связан с тем самым Наполеоном Бонапартом. Он появился значительно раньше, а его название произошло от французского napolitain, что значит «неаполитанский».
Этот десерт также называют mille-feuille – тысячелистник, что намекает на большое количество слоёв. Рецепты торта – причём под тем же названием – находили в кулинарных книгах даже 16-го века, при этом многие исследователи уверены, что само блюдо существовало и раньше.
Этот десерт также называют mille-feuille – тысячелистник, что намекает на большое количество слоёв. Рецепты торта – причём под тем же названием – находили в кулинарных книгах даже 16-го века, при этом многие исследователи уверены, что само блюдо существовало и раньше.
Упоминаются и другие названия и, разумеется, другие рецепты. Скажем, в некоторых источниках упоминается шпинат и сыр – при той же технологии изготовления. Наверное, по вкусу это было уже другое блюдо, но тем не менее...
Про изобретение торта существует множество легенд, конечно же – в том числе связанных с Бонапартом. Так одна из них гласит, что как-то Жозефина, жена императора, "застукала" мужа, когда он что-то говорил на ушко одной из придворных дам.
Про изобретение торта существует множество легенд, конечно же – в том числе связанных с Бонапартом. Так одна из них гласит, что как-то Жозефина, жена императора, "застукала" мужа, когда он что-то говорил на ушко одной из придворных дам.
В ответ на обвинения Наполеон сходу придумал список ингредиентов и заявил, что просто рассказывал девушке рецепт торта, о котором недавно узнал. Жозефина решила проверить и отправила повара делать такой торт – получился "Наполеон".
Есть отдельная легенда о том, как "Наполеон" стал популярен в России. Якобы это случилось после 1912-го года, когда в стране широко праздновали столетие победы над французами.
Сам торт, воспринимавшийся как французское лакомство, пекли в виде треуголки, которая то ли символизировала атрибут самого Наполеона, то ли просто часть военной амуниции.
Есть отдельная легенда о том, как "Наполеон" стал популярен в России. Якобы это случилось после 1912-го года, когда в стране широко праздновали столетие победы над французами.
Сам торт, воспринимавшийся как французское лакомство, пекли в виде треуголки, которая то ли символизировала атрибут самого Наполеона, то ли просто часть военной амуниции.
Большое количество слоёв могло символизировать многочисленную армию Наполеона, а обсыпка – снег, который «накрыл» эту армию. Это якобы объясняет то, что вскоре про изначальное значение названия торта все уже позабыли и стали связывать его исключительно с Бонапартом.
Хотя, как известно, само имя Наполеон – итальянское – и ровно также происходит от названия города Неаполь. Так что, можно сказать, что просто будущего императора и знаменитый торт одинаково назвали.
Хотя, как известно, само имя Наполеон – итальянское – и ровно также происходит от названия города Неаполь. Так что, можно сказать, что просто будущего императора и знаменитый торт одинаково назвали.
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У меня не хватило бы цинизма выдумать такое, и я не стал бы распространять эту грубую шутку, если б не утверждение того, кто мне её передал, что эта шутка - от французов на одном из московских кооперативов. Пикантно, да?
Впрочем, автор сам поминает эту версию, хоть и в более сглажено.
Если у кого-то навек отбит аппетит к этому торту, то, может, и к лучшему. Слишком он калориен.