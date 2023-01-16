Живая милота на кончике пальца

Жизнь имеет неисчислимое количество проявлений. Некоторые из них особенно трогательные за счёт миниатюрных размеров.
Этими существами, которые похожи на изящные хрупкие игрушки или украшения, можно любоваться бесконечно. Ведь они напоминают нам о разнообразии мира и о том, что природа гораздо ближе к человечеству, чем кажется.
Эта крохотная козявка обладает довольно острым клювиком и может ощутимо цапнуть.
Девушкам, обожающим делать фото для соцсетей, стоит взять на вооружение непринуждённость позы этой будущей бабочки.
И такое безграничное доверие во взгляде.
Только маленький.
Видимо, так и появились знаменитые кольца в форме змеи.
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