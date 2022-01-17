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Чем питались и как хранили еду настоящие пираты?

Чем питались и как хранили еду настоящие пираты? (5 фото)

Автор:
17 января 2022 10:14
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   еда   интересно   пираты   питание   факты   фото   хранение   
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Пираты были жестокими преступниками, которые в реальной жизни были совсем не похожи на те привычные нам образы, которых мы часто лицезреем на экранах наших телевизоров или в любимых литературны произведениях.


Художественные произведения редко показывают бытовые подробности, суровую правду жизни на пиратском корабле.

Чем питались пираты?

Как можно было запастись едой в дальний поход и сберечь ее в жарком климате?

Что есть, когда нечего есть?

Пиратские походы были нешуточным испытанием с точки зрения условий на судах того времени.

Воду для питья приходилось запасать в огромных бочках и расходовать буквально по капле. Часто она зеленела из-за размножившихся водорослей.

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В климате жарких морей пища быстро протухала, в муке заводились жучки. Зайти в обычные порты для пиратов было невозможно — преступникам там были не рады.

Термообработка на корабле чаще всего была затруднена.

Часто пираты предпочитали есть в темноте — чтобы не видеть то, что приходится употреблять.

Как же удавалось пиратам питаться в далеких походах?


Места надо знать!

Пиратам нередко приходилось голодать. И это при тяжелом труде по управлению кораблем под палящим солнцем. Но постепенно сложился определенный пиратский образ жизни, позволявший преступникам сносно существовать.

Во-первых, появилась своя, пиратская инфраструктура.


Места стоянок, заправки водой и даже целые порты, полностью контролируемые пиратами и скупщиками добычи.

Таким местом, например, был Нассау.

В этих местах можно было запастись всем необходимым.


Особенности пиратской кулинарии

Во-вторых, появилась особая, пиратская кухня. Что-то коки заимствовали у карибских жителей, что-то — придумали сами.

Мясо и рыбу вялили или сушили. Запасались твердым печеньем типа галет.


Все, что можно — мариновали. Любовь к алкоголю у пиратов была не только из-за пьянства. В вине или винном уксусе мариновали мясо, рыбу и овощи. Крепким алкоголем обеззараживали воду. Например, напиток бумбо — смесь рома, воды, сахара и муската: и калорийно, и закисшая вода более-менее безопасна. Кроме того, в то время ром был очень дешевым.

В еду добавляли огромное количество специй, чтобы сберечь ее от порчи: семена горчицы, перец, чеснок.

Пираты из того, чем богаты Вест-Индия и Карибы, нашли овощи и фрукты, которые могут храниться в трюме некоторое время. Часть из них также сушили и вялили.

На борт нередко брали живых коз, куриц. Так создавался запас мяса. Живыми можно было некоторое время сохранить и выловленных морских черепах, если перевернуть их спиной вниз.


Оливье по-пиратски

Однообразие меню и угроза цинги заставляли пиратских коков быть изобретательными.


В ход шел принцип — смешивать все, что есть. Так появился сальмагунди. У этого подобия винегрета нет точного рецепта.

Крошили копченые или маринованные в вине мясо и рыбу, зелень, яйца, маслины, лук, манго. И все другое, что было под рукой вплоть до сердцевины пальмового дерева. Получившееся заливали растительным маслом со множеством специй.


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Метки: Жизнь   еда   интересно   пираты   питание   факты   фото   хранение   
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