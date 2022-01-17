Чем питались и как хранили еду настоящие пираты?

Пираты были жестокими преступниками, которые в реальной жизни были совсем не похожи на те привычные нам образы, которых мы часто лицезреем на экранах наших телевизоров или в любимых литературны произведениях.
Художественные произведения редко показывают бытовые подробности, суровую правду жизни на пиратском корабле.
Чем питались пираты?
Как можно было запастись едой в дальний поход и сберечь ее в жарком климате?
Что есть, когда нечего есть?
Пиратские походы были нешуточным испытанием с точки зрения условий на судах того времени.
Воду для питья приходилось запасать в огромных бочках и расходовать буквально по капле. Часто она зеленела из-за размножившихся водорослей.
В климате жарких морей пища быстро протухала, в муке заводились жучки. Зайти в обычные порты для пиратов было невозможно — преступникам там были не рады.
Термообработка на корабле чаще всего была затруднена.
Часто пираты предпочитали есть в темноте — чтобы не видеть то, что приходится употреблять.
Как же удавалось пиратам питаться в далеких походах?
Места надо знать!
Пиратам нередко приходилось голодать. И это при тяжелом труде по управлению кораблем под палящим солнцем. Но постепенно сложился определенный пиратский образ жизни, позволявший преступникам сносно существовать.
Во-первых, появилась своя, пиратская инфраструктура.
Места стоянок, заправки водой и даже целые порты, полностью контролируемые пиратами и скупщиками добычи.
Таким местом, например, был Нассау.
В этих местах можно было запастись всем необходимым.
Особенности пиратской кулинарии
Во-вторых, появилась особая, пиратская кухня. Что-то коки заимствовали у карибских жителей, что-то — придумали сами.
Мясо и рыбу вялили или сушили. Запасались твердым печеньем типа галет.
Все, что можно — мариновали. Любовь к алкоголю у пиратов была не только из-за пьянства. В вине или винном уксусе мариновали мясо, рыбу и овощи. Крепким алкоголем обеззараживали воду. Например, напиток бумбо — смесь рома, воды, сахара и муската: и калорийно, и закисшая вода более-менее безопасна. Кроме того, в то время ром был очень дешевым.
В еду добавляли огромное количество специй, чтобы сберечь ее от порчи: семена горчицы, перец, чеснок.
Пираты из того, чем богаты Вест-Индия и Карибы, нашли овощи и фрукты, которые могут храниться в трюме некоторое время. Часть из них также сушили и вялили.
На борт нередко брали живых коз, куриц. Так создавался запас мяса. Живыми можно было некоторое время сохранить и выловленных морских черепах, если перевернуть их спиной вниз.
Оливье по-пиратски
Однообразие меню и угроза цинги заставляли пиратских коков быть изобретательными.
В ход шел принцип — смешивать все, что есть. Так появился сальмагунди. У этого подобия винегрета нет точного рецепта.
Крошили копченые или маринованные в вине мясо и рыбу, зелень, яйца, маслины, лук, манго. И все другое, что было под рукой вплоть до сердцевины пальмового дерева. Получившееся заливали растительным маслом со множеством специй.
Источник:
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