Чем питались и как хранили еду настоящие пираты?

Художественные произведения редко показывают бытовые подробности, суровую правду жизни на пиратском корабле.

Чем питались пираты?

Как можно было запастись едой в дальний поход и сберечь ее в жарком климате?

Что есть, когда нечего есть?

Пиратские походы были нешуточным испытанием с точки зрения условий на судах того времени.

Воду для питья приходилось запасать в огромных бочках и расходовать буквально по капле. Часто она зеленела из-за размножившихся водорослей.