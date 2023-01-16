17 бедолаг, у которых сегодня выдалась черная полоса

2033
17
Каждый знает, что в жизни не всё бывает гладко, и удачи всегда чередуются с неприятностями. Вот и у героев этого поста дела максимально пошли наперекосяк. Им остается только надеяться, что полоса скоро поменяет свой цвет.
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