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17 бедолаг, у которых сегодня выдалась черная полоса

17 бедолаг, у которых сегодня выдалась черная полоса

Автор:
16 января 2023 22:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Выдалась   Максимально   Чередуются   Черная   бедолаги   неприятности   полоса   
2033
17
Каждый знает, что в жизни не всё бывает гладко, и удачи всегда чередуются с неприятностями. Вот и у героев этого поста дела максимально пошли наперекосяк. Им остается только надеяться, что полоса скоро поменяет свой цвет.
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Метки: Выдалась   Максимально   Чередуются   Черная   бедолаги   неприятности   полоса   
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7  комментариев
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2k
MPEG-8 41 минуту назад
Вот, интересно, они пришли на матч с ведром супа Кемпбелл чтоли.

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3k
lekha-fil 59 минут назад
Это дача?
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363
Тамара Витальевна lekha-fil 50 минут назад
На дачу не похоже...
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