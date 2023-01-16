17 бедолаг, у которых сегодня выдалась черная полоса

Каждый знает, что в жизни не всё бывает гладко, и удачи всегда чередуются с неприятностями. Вот и у героев этого поста дела максимально пошли наперекосяк. Им остается только надеяться, что полоса скоро поменяет свой цвет.

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Когда никто вас не предупредил о строительстве 0 Источник:

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Моя девушка не очень ловкая 0 Источник:

Совсем ненадолго оставила машину 0 Источник:

Приятного аппетита 0 Источник:

Мать года 0 Источник:

Когда приезжаешь на дачу зимой, чтобы немного ослабить стресс 0 Источник:

Гололёд оставил без завтрака 0 Источник:

Завещание 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

Туристическая фотосессия пошла не по плану 0 Источник:

Зелёнка въелась намертво 0 Источник:

Сегодня был очень сильный ветер 0 Источник:

Моя девушка очень любит романтическую обстановку 0 Источник:

Кто-то сегодня остался без улова 0 Источник:

Очень плохой мальчик 0 Источник: