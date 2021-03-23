15 фиаско, которые являются яркой иллюстрацией плохого дня

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Каждый из нас знает, что день на день не приходится, и совершенно нормально, что иногда случаются неприятности. И конечно же гораздо приятнее видеть эти неурядицы исключительно со стороны. Взгляните на этих бедолаг!
Просто вышли из магазина
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