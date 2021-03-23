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15 фиаско, которые являются яркой иллюстрацией плохого дня

15 фиаско, которые являются яркой иллюстрацией плохого дня (13 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 22:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День   Неурядицы   Плохой   бедолаги   иллюстрации   неприятности   фиаско   
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Каждый из нас знает, что день на день не приходится, и совершенно нормально, что иногда случаются неприятности. И конечно же гораздо приятнее видеть эти неурядицы исключительно со стороны. Взгляните на этих бедолаг!

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Метки: День   Неурядицы   Плохой   бедолаги   иллюстрации   неприятности   фиаско   
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8k
uutb 58 минут назад
Ну, ка не вспомнить!

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4k
Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
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7k
Cornho 50 минут назад
А что не так с выходящими из магазина?
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6k
Летучий Мыш Cornho Полчаса назад
Проезжающая машина устроила им очень мощный и очень грязный душ.
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7k
Cornho Летучий Мыш 19 минут назад
А, так это видео было? Спасибо! А то я всё эту фотку разглядывал-разглядывал, так и не понял нифига!


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6k
Летучий Мыш Cornho 13 минут назад
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Дед Мазай Cornho 10 минут назад
Фотку, говоришь, рассматривал? Так это - ФИАСКО, БРАТАН :)
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