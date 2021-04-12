15 снимков, которые наглядно показывают, как выглядят неприятности

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Наша жизнь похожа на зебру, когда белые полосы чередуются с чёрными. Поэтому, когда нас преследуют неприятности, мы понимаем, что это временно. Но несчастные люди в этом посте находятся в самом эпицентре проблем и неурядиц.
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думаю, там совсем другая история)))
и да, позанудствую немного. хрен пробуришь буром по бетону стальной радиатор. фотка постановочная.