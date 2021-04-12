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15 снимков, которые наглядно показывают, как выглядят неприятности

15 снимков, которые наглядно показывают, как выглядят неприятности (16 фото)

Автор:
12 апреля 2021 23:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Демонстрируют   Неурядицы   Чередуются   выглядят   наглядно   неприятности   проблемы   
1667
16

Наша жизнь похожа на зебру, когда белые полосы чередуются с чёрными. Поэтому, когда нас преследуют неприятности, мы понимаем, что это временно. Но несчастные люди в этом посте находятся в самом эпицентре проблем и неурядиц.

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Метки: Демонстрируют   Неурядицы   Чередуются   выглядят   наглядно   неприятности   проблемы   
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9  комментариев
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371
crush 3 часа назад
град крышей ламбо как-то побрезговал, видимо)))
думаю, там совсем другая история)))
и да, позанудствую немного. хрен пробуришь буром по бетону стальной радиатор. фотка постановочная.
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514
Симплекс 4 минуты назад
Крыша у Ламбо пластиковая. Поэтому вмятин нет. Как и на переднем бампере.
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3k
mobi dic 18 минут назад
победитовым сверлом батарею?) это сильно.))
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7k
? ? ? 48 минут назад
хм...а на крышу град не падал?
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−13
Кот Валерьянщик Час назад
И это не капот а крышка багаж. Мотор сзади
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−13
Кот Валерьянщик 2 часа назад
Капот алюминиевый, крыша карбон
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5k
Maximvs 2 часа назад
аллигатор не способен убить взрослого человека ( кроме как испугать до смерти), а такого размера - тем более.
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