30+ случаев, когда жизнь повернулась не лицом

Что такое не везет, в той или иной степени знает каждый. А вот как с ним бороться, не известно, наверное, никому. Ты можешь быть умеренным, как йог, и осторожным, как разведчик, но однажды неприятности тебя все-таки настигнут, и тебе будет больно об этом вспоминат. Особенно если сфотографировать свой фейл на память.

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"Задумался и снял с плиты горячую кастрюлю голыми руками" 0 Источник:

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"В нашем офисном туалете с кем-то случилась неприятность" 0 Источник:

«Телефон моего сына провалился между подушками и застрял в петлях каркаса кровати» 0 Источник:

"день на работе не задался с самого утра" 0 Источник:

"Кто-то вскрыл наши с соседями почтовые ящики. Кажется, воришки искали новогодние подарки" 0 Источник:

"Пьяный водитель слетел с дороги, врезался в мою машину, проехал через мой сарай, раздавил газонокосилку и смылся" 0 Источник:

«Кот опрокинул пять литров отработанного моторного масла и антифриза на кухонный стол около полуночи (с котом все в порядке)» 0 Источник:

"Похоже, мой обед забыли пожарить" 0 Источник:

"Нам на работе обещали отличные подарки на новый год. Вот они. Кстати, я не ем сладкое" 0 Источник:

"Морковь оказалась крепче" 0 Источник:

"Я просто хотела открыть шкаф" 0 Источник:

"Доставщик вытащил мою пиццу из своего рюкзака... и удивлялся, что я недоволен" 0 Источник:

Когда селфи с пловом не задалось 0 Источник:

"Я разрезала бабушкину любимую доску ножом для пиццы" 0 Источник:

"В 2 часа ночи папа встал попить водички... и увидел это из окна" 0 Источник:

"Тюбики с зубной пастой и с разогревающим кремом от боли в спине очень похожи. Угадайте, чем я почистил зубы?" 0 Источник:

«Мой друг сломал руку во время армрестлинга три месяца назад. Буквально вчера он снова сломал ее, играя в теннис» 0 Источник:

"Увидел это на стоянке в аэропорту после возвращения из-за границы" 0 Источник:

"Мои соседи по квартире ночью развлекались, а утром на кухне я обнаружила вот это" 0 Источник:

"Собака съела мой ботинок" 0 Источник:

"С пирогом у меня как-то не задалось" 0 Источник:

"Когда в самолете не повезло с соседом по салону" 0 Источник:

"В нашей школьной столовой сменился повар, и теперь пицца выглядит так" 0 Источник:

"Одна девочка в школе наступила мне на новые кеды" 0 Источник:

"Мы с приятелем решили разогреть пиццу в духовке" 0 Источник:

"Я готовила омлет, но в какой-то момент мой мозг отказал" 0 Источник:

"Захотелось кекса с джемом. Вот, купила" 0 Источник:

"Ключ от моего кабинета на работе сломался в замочной скважине" 0 Источник:

"А у меня просто взорвалась стеклянная дверца духовки. Ни с того, ни с сего" 0 Источник: