Белая Муха
30+ случаев, когда жизнь повернулась не лицом
Автор:
27 декабря 2022 08:30
Что такое не везет, в той или иной степени знает каждый. А вот как с ним бороться, не известно, наверное, никому. Ты можешь быть умеренным, как йог, и осторожным, как разведчик, но однажды неприятности тебя все-таки настигнут, и тебе будет больно об этом вспоминат. Особенно если сфотографировать свой фейл на память.
"Задумался и снял с плиты горячую кастрюлю голыми руками"
"В нашем офисном туалете с кем-то случилась неприятность"
«Телефон моего сына провалился между подушками и застрял в петлях каркаса кровати»
"день на работе не задался с самого утра"
"Кто-то вскрыл наши с соседями почтовые ящики. Кажется, воришки искали новогодние подарки"
"Пьяный водитель слетел с дороги, врезался в мою машину, проехал через мой сарай, раздавил газонокосилку и смылся"
«Кот опрокинул пять литров отработанного моторного масла и антифриза на кухонный стол около полуночи (с котом все в порядке)»
"Похоже, мой обед забыли пожарить"
"Нам на работе обещали отличные подарки на новый год. Вот они. Кстати, я не ем сладкое"
"Морковь оказалась крепче"
"Я просто хотела открыть шкаф"
"Доставщик вытащил мою пиццу из своего рюкзака... и удивлялся, что я недоволен"
Когда селфи с пловом не задалось
"Я разрезала бабушкину любимую доску ножом для пиццы"
"В 2 часа ночи папа встал попить водички... и увидел это из окна"
"Тюбики с зубной пастой и с разогревающим кремом от боли в спине очень похожи. Угадайте, чем я почистил зубы?"
«Мой друг сломал руку во время армрестлинга три месяца назад. Буквально вчера он снова сломал ее, играя в теннис»
"Увидел это на стоянке в аэропорту после возвращения из-за границы"
"Мои соседи по квартире ночью развлекались, а утром на кухне я обнаружила вот это"
"Собака съела мой ботинок"
"С пирогом у меня как-то не задалось"
"Когда в самолете не повезло с соседом по салону"
"В нашей школьной столовой сменился повар, и теперь пицца выглядит так"
"Одна девочка в школе наступила мне на новые кеды"
"Мы с приятелем решили разогреть пиццу в духовке"
"Я готовила омлет, но в какой-то момент мой мозг отказал"
"Захотелось кекса с джемом. Вот, купила"
"Ключ от моего кабинета на работе сломался в замочной скважине"
"А у меня просто взорвалась стеклянная дверца духовки. Ни с того, ни с сего"
"Я оставил машину на официальной парковке. В это время ее решили покрасить, причем силами особо одаренных работников"
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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Немудрено - сарай построен из говна и палок...
«Кот опрокинул пять литров отработанного моторного масла и антифриза на кухонный стол около полуночи (с котом все в порядке)».
Что делали эти ГСМ на кухонном столе?
Смотрю, тебя здесь любят. Видимо, невероятной души человек.