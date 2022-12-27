FISHKINET
Сообщество Юмор 16158 постов • 3242 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30+ случаев, когда жизнь повернулась не лицом

30+ случаев, когда жизнь повернулась не лицом

Автор:
27 декабря 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   и так бывает   невезучие   неприятности   проблемы   смешно   хорошо что не у меня   
2263
31
Что такое не везет, в той или иной степени знает каждый. А вот как с ним бороться, не известно, наверное, никому. Ты можешь быть умеренным, как йог, и осторожным, как разведчик, но однажды неприятности тебя все-таки настигнут, и тебе будет больно об этом вспоминат. Особенно если сфотографировать свой фейл на память.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   и так бывает   невезучие   неприятности   проблемы   смешно   хорошо что не у меня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
А что ЭТО делало на кухонном столе? Кот из гаража принёс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
71k
Доктор Джонс 22 минуты назад
"Пьяный водитель слетел с дороги, врезался в мою машину, проехал через мой сарай, раздавил газонокосилку и смылся".
Немудрено - сарай построен из говна и палок...
«Кот опрокинул пять литров отработанного моторного масла и антифриза на кухонный стол около полуночи (с котом все в порядке)».
Что делали эти ГСМ на кухонном столе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Евгений 59 минут назад


Смотрю, тебя здесь любят. Видимо, невероятной души человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Евгений Час назад


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Татьяна Юсова Час назад
Комментарий к фото
Соседи по квартире? Типа коммуналки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84954



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадочный дачный посёлок в Подмосковье
Загадочный дачный посёлок в Подмосковье
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Набирающие популярность в сообществах
Улицы, магазины, машины и даже люди – всё было в пене и под пеной
Улицы, магазины, машины и даже люди – всё было в пене и под пеной
Неудачные прически звезд, о которых они пытаются забыть
Неудачные прически звезд, о которых они пытаются забыть
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дети индиго

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#новый год#деньги#животные#актеры#Англия#комментарии
#Юмор#Прикол#картинки#кино#в мире#Жизнь#Китай#Интересные#дети#Мемы
#интересно#история#подборка#Приколы#фотографии#дтп#СССР#аварии#забавно#позитив
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Люди, которых Вселенная просто ненавидит Люди, которых Вселенная просто ненавидит 25+ глупых и смешных неожиданностей 25+ глупых и смешных неожиданностей Люди, к которым судьба повернулась задом Люди, к которым судьба повернулась задом Люди, у которых день не задался Люди, у которых день не задался Знаете ли вы, что такое неудачный день? Знаете ли вы, что такое неудачный день?

На что жалуетесь?

Вернуться