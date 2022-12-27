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17 людей, против которых ополчилась судьба-злодейка

17 людей, против которых ополчилась судьба-злодейка

Автор:
27 декабря 2022 22:50
Сообщество : Жизнь
Метки: День   Ополчилась   Сыпятся   кошмар   люди   неприятности   судьба-злодейка   
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К сожалению, не каждый наш день проходит идеально, случается, что неприятности сыпятся нам на голову одна за другой. В этом посте вы увидите изображения, на которых запечатлены причудливые совпадения и забавные несчастья, которые превратили обычный день в кошмар.

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Метки: День   Ополчилась   Сыпятся   кошмар   люди   неприятности   судьба-злодейка   
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3  комментария
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Aleksandr M. Час назад
Комментарий к фото
Бред. Пылесос так кнопки не вырвет. А вообще, если верить каменту - прям рисуется картина, как чувак, видя, что пылесос затягивает кнопки, не отдергивает его, чертыхаясь, а с лицом дауна продолжает пылесосить.
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18
Alek 53 минуты назад
Как раньше уже комментировали большинство косяков именно из-за раздолбайства, а не плохого дня.
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