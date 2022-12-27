17 людей, против которых ополчилась судьба-злодейка

К сожалению, не каждый наш день проходит идеально, случается, что неприятности сыпятся нам на голову одна за другой. В этом посте вы увидите изображения, на которых запечатлены причудливые совпадения и забавные несчастья, которые превратили обычный день в кошмар.

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Трамваю всё равно, что у тебя Мазерати 0 Источник:

Похоже, вечеринка отменяется 0 Источник:

Зонт заблокировал вход в офис 0 Источник:

Мой отец попросил меня погазовать, пока я чинил машину, и это произошло 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

На работу я сегодня не попаду 0 Источник:

Мой первый день в тренажерке

Это напоминает "Пункт назначения" 0 Источник:

Вот засранец! 0 Источник:

Готовка пошла не по плану 0 Источник:

Даже если ты полицейский, ты не застрахован от различных неприятностей 0 Источник:

Никогда не пылесосьте клавиатуру 0 Источник:

Кто-то из персонала магазина круто облажался 0 Источник:

Мой пьяный приятель решил приготовить еду в три часа ночи 0 Источник:

Голубям чем-то приглянулся мой автомобиль 0 Источник: