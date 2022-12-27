17 людей, против которых ополчилась судьба-злодейка

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К сожалению, не каждый наш день проходит идеально, случается, что неприятности сыпятся нам на голову одна за другой. В этом посте вы увидите изображения, на которых запечатлены причудливые совпадения и забавные несчастья, которые превратили обычный день в кошмар.
Мой первый день в тренажерке
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