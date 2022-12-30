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Собака помогла найти хозяина, который неделю блуждал в пустыне

Собака помогла найти хозяина, который неделю блуждал в пустыне

Автор:
30 декабря 2022 17:12
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   животные   мексика   новости   собака   сонора   спасение   
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В Соноре, Мексика, героический пес по кличке Паломо спас своего хозяина Дона Гойо от трагической участи, приведя к нему спасателей, когда он отчаянно нуждался в помощи.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   животные   мексика   новости   собака   сонора   спасение   
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