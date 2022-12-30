Собака помогла найти хозяина, который неделю блуждал в пустыне

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В Соноре, Мексика, героический пес по кличке Паломо спас своего хозяина Дона Гойо от трагической участи, приведя к нему спасателей, когда он отчаянно нуждался в помощи.
84-летний мужчина по имени Грегорио Ромеро, известный как Дон Гойо, пропал без вести в Соноре, Мексика.
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В конце ноября мужчина отправился гулять в неизвестном направлении, сбился с пути и не смог найти дорогу назад.
Примерно 4 дня спустя его племянница решила сообщить в полицию о пропаже. Родные не сразу заметили отсутствие Грегорио, поскольку тот часто путешествовал.
Пока Паломо, его любимый двухлетний пес, не привел поисковую группу на заброшенный участок в 3 километрах от дома мужчины.
Дона Гойо нашли между холмами, тропами и оврагами с признаками сильного обезвоживания и недоедания.
Грегорио бродил по окрестностям целую неделю, прежде чем его спасли и вернули в город, чтобы предоставить ему медицинскую помощь, в которой он остро нуждался.
Вскоре мужчину перевели в центр помощи, а Паломо все это время ждал своего хозяина у входа в больницу, чтобы воссоединиться с ним.
Как только власти Сороны поделились радостной новостью в своем Twitter-аккаунте, пользователи сети начали хвалить Паломо за такую любовь и преданность своему владельцу.
«Паломо выполнил задачу, они теперь должны как минимум предоставить ему ветеринара и корм на всю жизнь».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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