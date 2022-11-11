Водолазы нашли часть взорвавшегося "Челленджера"

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Дайверы обнаружили в Атлантическом океане часть знаменитого шаттла «Челленджер», взорвавшегося 37 лет назад на 73-й секунде полета.
What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK— HISTORY (@HISTORY) November 10, 2022
Часть упавшего космического корабля «Челленджера» была обнаружена в Атлантическом океане у берегов Флориды почти через 37 лет после того, как корабль взорвался на 73-й секунде полета. В результате взрыва тогда погибли все семь астронавтов, находившихся на борту.
Обломок был обнаружен съемочной группой документального канала History Channel, которая поделилась кадрами находки с американским космическим агентством, поскольку, как сообщили телевизионщики, «большой искусственный объект находился в непосредственной близости от космического побережья Флориды». НАСА подтвердило, что это часть теплозащитного экрана с носового обтекателя «Челленджера». Это первые остатки "Челленджера", обнаруженные за более чем 25 лет.
Обломок был обнаружен съемочной группой документального канала History Channel, которая поделилась кадрами находки с американским космическим агентством, поскольку, как сообщили телевизионщики, «большой искусственный объект находился в непосредственной близости от космического побережья Флориды». НАСА подтвердило, что это часть теплозащитного экрана с носового обтекателя «Челленджера». Это первые остатки "Челленджера", обнаруженные за более чем 25 лет.
Майкл Чианнилли, менеджер НАСА, который установил подлинность обломка, сказал, что его сердце дрогнуло, когда он смотрел кадры, снятые съемочной группой, и эмоции, которые он испытал в тот роковой день, вновь нахлынули на него.
Катастрофа «Челленджера» шокировала миллионы людей по всему миру 28 января 1986 года. Тогда семь астронавтов взлетели на корабле, который практически сразу вышел из строя и разрушился через 73 секунды полета на высоте 12 000 метров над Атлантическим океаном.
Водолазная команда, которая первоначально искала останки самолета времен Второй мировой войны, снимала отрывок из предстоящего документального фильма History Channel «Бермудский треугольник: проклятые воды», когда дайверы заметили часть современной конструкции, зарытой в песок.
Изделие оказалось состоящим из небольших квадратов - как заявили в НАСА, это огнеупорные плитки теплозащитного экрана. Подводное видео предоставило «довольно четкие и убедительные доказательства» того, что часть конструкции принадлежала "Челленджеру", рассказал Чианнилли.
Кусок имеет размеры примерно 5х5 метров, возможно, и больше, поскольку, ккак сообщили водолазы, часть его погребена под песком на дне океана.
После аварии было обнаружено примерно 118 тонн обломков "Челленджера", включая части двух твердотопливных ускорителей и внешнего топливного бака. ч Это составляет около 47 процентов всего шаттла. Значительная часть обнаруженных обломков остается погребенной в заброшенных ракетных шахтах на станции космических сил на мысе Канаверал. Исключением является левая боковая панель шаттла, выставленная в комплексе для посетителей Космического центра Кеннеди, рядом с обугленной оконной рамой кабины шаттла «Колумбия», который развалился над Техасом во время входа в атмосферу в 2003 году, в результате чего погибли семь астронавтов.
Администратор НАСА Билл Нельсон заявил: «Хотя прошло почти 37 лет с тех пор, как семь отважных исследователей погибли на борту «Челленджера», эта трагедия навсегда останется в коллективной памяти нашей страны. Для миллионов людей во всем мире, включая меня, 28 января 1986 года все еще рядом. Это открытие дает нам возможность еще раз сделать паузу, вспомнить семь первопроходцев, которых мы потеряли, и подумать о том, как эта трагедия изменила нас. Сегодня для НАСА безопасность полетов является — и всегда должна оставаться — главным приоритетом, тем более что наши миссии исследуют больше космоса, чем когда-либо прежде».
Администратор НАСА Билл Нельсон заявил: «Хотя прошло почти 37 лет с тех пор, как семь отважных исследователей погибли на борту «Челленджера», эта трагедия навсегда останется в коллективной памяти нашей страны. Для миллионов людей во всем мире, включая меня, 28 января 1986 года все еще рядом. Это открытие дает нам возможность еще раз сделать паузу, вспомнить семь первопроходцев, которых мы потеряли, и подумать о том, как эта трагедия изменила нас. Сегодня для НАСА безопасность полетов является — и всегда должна оставаться — главным приоритетом, тем более что наши миссии исследуют больше космоса, чем когда-либо прежде».
Открытие было сделано в марте, когда съемочная группа отправилась на поиски обломков спасательного самолета PBM Martin Mariner, исчезнувшего 5 декабря 1945 года.
После консультации со сторонним экспертом и завершения второго погружения в мае 2022 года команда представила видео своей находки отставному американскому астронавту Брюсу Мельнику, который и заподозрил, что это часть космического корабля «Челленджер». Основываясь на этой информации, съемочная группа довела свое открытие до сведения НАСА, и в августе 2022 года Чианнилли подтвердил, что обнаруженная конструкция - действительно крупный обломок «Челленджера».
Подводный исследователь Майк Барнетт, руководивший группой, сделавшей открытие, сказал в своем заявлении: «Значение этой находки, части конструкции «Челленджера» было очевидным.
Мы осознали необходимость доведения этой находки до сведения НАСА. Это место, которое находится за пределами Бермудского треугольника у побережья Флориды, стало местом памяти о семи отважных астронавтах. Сама катастрофа «Челленджера» стала трагической неудачей для американской космической программы. Но из этого ужасного события были извлечены важные уроки, которые в конечном итоге привели к значительным успехам в освоении космоса».
После консультации со сторонним экспертом и завершения второго погружения в мае 2022 года команда представила видео своей находки отставному американскому астронавту Брюсу Мельнику, который и заподозрил, что это часть космического корабля «Челленджер». Основываясь на этой информации, съемочная группа довела свое открытие до сведения НАСА, и в августе 2022 года Чианнилли подтвердил, что обнаруженная конструкция - действительно крупный обломок «Челленджера».
Подводный исследователь Майк Барнетт, руководивший группой, сделавшей открытие, сказал в своем заявлении: «Значение этой находки, части конструкции «Челленджера» было очевидным.
Мы осознали необходимость доведения этой находки до сведения НАСА. Это место, которое находится за пределами Бермудского треугольника у побережья Флориды, стало местом памяти о семи отважных астронавтах. Сама катастрофа «Челленджера» стала трагической неудачей для американской космической программы. Но из этого ужасного события были извлечены важные уроки, которые в конечном итоге привели к значительным успехам в освоении космоса».
Предпосылки для катастрофа космического корабля "Челленджер" были заложены в ночь перед запуском, поскольку отрицательные температуры повлияли на целостность уплотнительных колец ракеты, которые скрепляли секции ускорителя и содержали ракетное топливо. Инженеры пытались предостеречь НАСА от проведения запуска из-за холодной погоды после ночного мороза, но их мнение было отклонено. Через несколько мгновений после старта из секций ускорителя начал выходить дым, затем там возникло небольшое пламя, которое быстро разрослось и привело к взрыву ракеты в воздухе.
Считается, что экипаж на борту пережил первоначальный взрыв, но конечная скорость падения шаттла обратно в океан со скоростью более 300 километров в час не оставила астронавтам шансов.
Уцелевшие части упали в Атлантический океан. Падение заняло более двух минут.
Среди семи человек на борту шаттла «Челленджер» была Криста Маколифф, первая участница проекта «Учитель в космосе», обошедшая в конкурсе более 11 000 конкурентов. Исторический полет, в ходе которого она планировала провести урок для американских школьников из космоса, привлекал большое внимание общественности. Отчасти именно из-за этого так много людей, включая школьников, своими глазами наблюдали катастрофу «Челленджера».
За несколько месяцев до полета Маколифф прошла тщательную подготовку, но полет несколько раз задерживался. Так, попытка старта 26 января 1986 года была отменена из-за дождя. Еще одна попытка на следующий день была сорвана из-за того, что специалисты НАСА пытались исправить неисправность люка.
Считается, что экипаж на борту пережил первоначальный взрыв, но конечная скорость падения шаттла обратно в океан со скоростью более 300 километров в час не оставила астронавтам шансов.
Уцелевшие части упали в Атлантический океан. Падение заняло более двух минут.
Среди семи человек на борту шаттла «Челленджер» была Криста Маколифф, первая участница проекта «Учитель в космосе», обошедшая в конкурсе более 11 000 конкурентов. Исторический полет, в ходе которого она планировала провести урок для американских школьников из космоса, привлекал большое внимание общественности. Отчасти именно из-за этого так много людей, включая школьников, своими глазами наблюдали катастрофу «Челленджера».
За несколько месяцев до полета Маколифф прошла тщательную подготовку, но полет несколько раз задерживался. Так, попытка старта 26 января 1986 года была отменена из-за дождя. Еще одна попытка на следующий день была сорвана из-за того, что специалисты НАСА пытались исправить неисправность люка.
Роковой старт был совершенна следующий день, несмотря на опасения по поводу холодной погоды.
Маколифф была похоронена в Конкорде в безымянной могиле, так как ее муж опасался, что на это место будут толпами валить туристы.
Вскоре после катастрофы «Челленджера» президент Рональд Рейган приказал провести расследование катастрофы. Как оказалось, свою роль в катастрофе сыграли как плохое управление, так и игнорирование рекомендаций по безопасности. Происшедшее привело к трехлетнему перерыву в программе шаттлов НАСА.
Маколифф была похоронена в Конкорде в безымянной могиле, так как ее муж опасался, что на это место будут толпами валить туристы.
Вскоре после катастрофы «Челленджера» президент Рональд Рейган приказал провести расследование катастрофы. Как оказалось, свою роль в катастрофе сыграли как плохое управление, так и игнорирование рекомендаций по безопасности. Происшедшее привело к трехлетнему перерыву в программе шаттлов НАСА.
Как утверждается, было несколько факторов давления, которые подтолкнули агентство к поспешному запуску. Во-первых, НАСА планировало несколько запусков в 1986 году и, возможно, хотело показать, что они могут уложиться в сроки. Другим фактором было то, что Рейган должен был выступить с речью о положении в стране той ночью и хотел похвастаться запуском в своем выступлении.
Неудача привела к почти трехлетнему перерыву в программе шаттлов НАСА. Следующий шаттл, «Дискавери», стартовал лишь 29 сентября 1988 года. НАСА окончательно закрыло программу шаттлов в 2011 году, списав оставшиеся космические корабли.
Неудача привела к почти трехлетнему перерыву в программе шаттлов НАСА. Следующий шаттл, «Дискавери», стартовал лишь 29 сентября 1988 года. НАСА окончательно закрыло программу шаттлов в 2011 году, списав оставшиеся космические корабли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А сейчас кидают гранаты на раненого солдата и снимают на камеру, и потом выкладывают на всеобщее обозрение! Оскотинился народ! Нет, не так! Скотина, она не такая, а люди подлые! С ума все посходили, что ли...
скажу так, для детской психики, это был шок)