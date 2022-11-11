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Водолазы нашли часть взорвавшегося "Челленджера"

Водолазы нашли часть взорвавшегося "Челленджера"

Автор:
11 ноября 2022 14:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Челленджер   атлантический океан   дайверы   история   катастрофа   космос   находка   новости   
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Дайверы обнаружили в Атлантическом океане часть знаменитого шаттла «Челленджер», взорвавшегося 37 лет назад на 73-й секунде полета.
Часть упавшего космического корабля «Челленджера» была обнаружена в Атлантическом океане у берегов Флориды почти через 37 лет после того, как корабль взорвался на 73-й секунде полета. В результате взрыва тогда погибли все семь астронавтов, находившихся на борту.
Обломок был обнаружен съемочной группой документального канала History Channel, которая поделилась кадрами находки с американским космическим агентством, поскольку, как сообщили телевизионщики, «большой искусственный объект находился в непосредственной близости от космического побережья Флориды». НАСА подтвердило, что это часть теплозащитного экрана с носового обтекателя «Челленджера». Это первые остатки "Челленджера", обнаруженные за более чем 25 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Челленджер   атлантический океан   дайверы   история   катастрофа   космос   находка   новости   
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4  комментария
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Lexx 2 часа назад
И никто не скакал, не ликовал и не радовался.
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28k
koleos72 52 минуты назад
Да весь мир был в шоке! Учительницу было жалко! Это была трагедия!
А сейчас кидают гранаты на раненого солдата и снимают на камеру, и потом выкладывают на всеобщее обозрение! Оскотинился народ! Нет, не так! Скотина, она не такая, а люди подлые! С ума все посходили, что ли...
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8k
Александр Час назад
History Channel нашли что-то реальное=)) Кто не в курсе, History Channel у них = РЕН-ТВ у нас. Если бы НАСА не опознало находку, бьюсь об заклад - в ближайшей передаче этот кусок обтекателя стал бы частью корабля древних рептилоидов, подбитого во времена глобальной войны рептилоидов против тех пришельцев, что построили пирамиды.
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3k
Евгений 2 часа назад
помню, как сейчас, смотрели прямой эфир с родителями, *офигели* все.
скажу так, для детской психики, это был шок)
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