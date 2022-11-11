Водолазы нашли часть взорвавшегося "Челленджера"

После аварии было обнаружено примерно 118 тонн обломков "Челленджера", включая части двух твердотопливных ускорителей и внешнего топливного бака. ч Это составляет около 47 процентов всего шаттла. Значительная часть обнаруженных обломков остается погребенной в заброшенных ракетных шахтах на станции космических сил на мысе Канаверал. Исключением является левая боковая панель шаттла, выставленная в комплексе для посетителей Космического центра Кеннеди, рядом с обугленной оконной рамой кабины шаттла «Колумбия», который развалился над Техасом во время входа в атмосферу в 2003 году, в результате чего погибли семь астронавтов.

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил: «Хотя прошло почти 37 лет с тех пор, как семь отважных исследователей погибли на борту «Челленджера», эта трагедия навсегда останется в коллективной памяти нашей страны. Для миллионов людей во всем мире, включая меня, 28 января 1986 года все еще рядом. Это открытие дает нам возможность еще раз сделать паузу, вспомнить семь первопроходцев, которых мы потеряли, и подумать о том, как эта трагедия изменила нас. Сегодня для НАСА безопасность полетов является — и всегда должна оставаться — главным приоритетом, тем более что наши миссии исследуют больше космоса, чем когда-либо прежде».