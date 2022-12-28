Японцы создали полудрагоценное кресло

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Японская компания по обработке полудрагоценных камней продает офисный стул стоимостью 450 000 иен (230 000 рублей), сделанный из гигантского L-образного куска аметиста.
Factory-М, фабрика-магазин в Сайтаме, специализирующаяся на полудрагоценных натуральных камнях, привлекла большое внимание после публикации фотографий своего последнего предложения в социальных сетях. Владельцам даже пришлось опубликовать официальное заявление, заявление, гласящее, что это не шутка, а настоящий товар Глядя на фотографии, легко понять, почему так много людей думали, что это какой-то мем, а не настоящее офисное кресло. Но Factory-M настаивает на том, что вы действительно можете сидеть на нем, если вы можете позволить себе его купить.
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Коити Хасэгава, основатель и владелец Factory-M, рассказал журналистам, что идея необычного офисного стула пришла ему в голову во время поездки в Соединенные Штаты в поисках натуральных камней, которые можно было бы привезти домой в Японию. Увидев этот большой L-образный кусок аметиста, он сразу же представил, как из него делают стул, и решил реализовать эту идею.
Острые края аметиста пришлось отшлифовать, чтобы сидеть на камне было безопасно. Но кресло все равно не выглядит удобным, хотя Хасэгава утверждает обратное. Камень укреплен на усиленном металлическом каркасе, и Factory-M утверждает, что в случае необходимости он может легко выдержать борца сумо.
Нетрудно догадаться, что это уникальное офисное кресло — не самое легкое из когда-либо созданных. Один только кусок полудрагоценного камня весит 88 килограммов, а с металлическим каркасом вес стула достигает 99 килограммов. Зато носить его не обязательно: вы можете катить его, если вам нужно его переместить.
Создатели просят 450 000 иен за свой уникальный, но неудобный на вид офисный стул. Коити Хасэгава утверждает, что десятки частных лиц и компаний уже выразили заинтересованность в его приобретении.
Создатели просят 450 000 иен за свой уникальный, но неудобный на вид офисный стул. Коити Хасэгава утверждает, что десятки частных лиц и компаний уже выразили заинтересованность в его приобретении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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это "создание" выглядит как поделка гаражного алкаша который оградки на кладбище варит