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Японцы создали полудрагоценное кресло

Японцы создали полудрагоценное кресло

Автор:
28 декабря 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   аметист   и так бывает   камни   кресло   новости   удивительное рядом   
1672
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Японская компания по обработке полудрагоценных камней продает офисный стул стоимостью 450 000 иен (230 000 рублей), сделанный из гигантского L-образного куска аметиста.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Япония   аметист   и так бывает   камни   кресло   новости   удивительное рядом   
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10  комментариев
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2k
disa555 Час назад
Мдя. Сварщики у них так себе, как и культура обработки сварных швов.
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1k
raael13 6 минут назад
Это похоже больше на средство наказания, чем на офисное кресло...
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1k
Lenusya 11 минут назад
сам аметист прекрасен, но вот оформление ужас. Можно же было сделать красивые ножки, подлокотники и т.к. Да и вообще как на нём сидеть? попа болеть через 5 минут будет
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23k
MrGod 18 минут назад
Одни лохи, пытаются продать другим лохам предмет, который невозможно использовать по назначению.
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1k
Шапкин 50 минут назад
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0
Boroda 55 минут назад
Чот непонятненько, как на нем сидеть. Массажное что ли?
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2k
poбт 58 минут назад
"Японцы создали..." б*лядь серьезно?

это "создание" выглядит как поделка гаражного алкаша который оградки на кладбище варит
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