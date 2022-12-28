Японцы создали полудрагоценное кресло

Factory-М, фабрика-магазин в Сайтаме, специализирующаяся на полудрагоценных натуральных камнях, привлекла большое внимание после публикации фотографий своего последнего предложения в социальных сетях. Владельцам даже пришлось опубликовать официальное заявление, заявление, гласящее, что это не шутка, а настоящий товар Глядя на фотографии, легко понять, почему так много людей думали, что это какой-то мем, а не настоящее офисное кресло. Но Factory-M настаивает на том, что вы действительно можете сидеть на нем, если вы можете позволить себе его купить.