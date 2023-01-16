«Коммунальщики» звонят российским детям и просят их открыть газ в квартире

Тут надо разобраться - правда это или очередной фейк.
В сети гуляет запись разговора «работника газовой службы» с ребёнком. Дама просит девочку открыть газ во всех конфорках и «идти играть» в другую комнату.
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Пользователи интернета встали на дыбы и сразу же приписали это сотрудникам украинского ЦИПСО. У этой конторы такая репутация, что ей можно приписать что угодно, она занимается информационно-психологическим давлением. Например, её сотрудники выходят в чат-рулетку, позиционируют себя жителями России, и беседуют с нашими гражданами - о СВО, правительстве и т.д. Постепенно смещают беседу в нужную для себя сторону.
Также их обвиняют в краже денег с карт россиян - «служба безопасности Сбера» - как раз из этой серии. Был целый вал звонков от мошенников - несколько лет они терзали наших граждан и суммарно воровали огромные суммы. Кстати, после начала СВО, большинство звонков прекратилось.
Возвращаясь к разговору с ребёнком. Данная запись появилась не сейчас, а в 2018 году и её распространяли в Казахстане. Уже тогда местные силовики с ней разбирались:
«Через мессенджер WhatsApp распространен якобы звонок злоумышленницы ребенку с просьбой совершения опасных действий».
Своё расследование провели и журналисты:
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Интернет - глобальная сеть, поэтому беседа «всплыла» и в России. В частности, в 2020 году в Якутии. Тогда она наделала немало шороху и к делу даже пришлось подключаться властям и СМИ.
Сейчас она снова будоражит людей - это очень умело сделанная провокация, поэтому и работает.
Но всё же - даже если это фейк - следует подстраховаться. Настоятельно рекомендуется не оставлять детей одних в квартире, перекрывать газ если уходите, и побеседовать с ребёнком об общении с незнакомцами.
Будьте бдительны.
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