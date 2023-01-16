«Коммунальщики» звонят российским детям и просят их открыть газ в квартире

Также их обвиняют в краже денег с карт россиян - «служба безопасности Сбера» - как раз из этой серии. Был целый вал звонков от мошенников - несколько лет они терзали наших граждан и суммарно воровали огромные суммы. Кстати, после начала СВО, большинство звонков прекратилось.

Возвращаясь к разговору с ребёнком. Данная запись появилась не сейчас, а в 2018 году и её распространяли в Казахстане. Уже тогда местные силовики с ней разбирались:

«Через мессенджер WhatsApp распространен якобы звонок злоумышленницы ребенку с просьбой совершения опасных действий».