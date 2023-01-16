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«Коммунальщики» звонят российским детям и просят их открыть газ в квартире

«Коммунальщики» звонят российским детям и просят их открыть газ в квартире

Автор:
16 января 2023 15:23
Сообщество : Криминал
Метки: ГАЗ   звонок   квартира   коммунальщики   провокация   ребенок   фейк   
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Тут надо разобраться - правда это или очередной фейк.

В сети гуляет запись разговора «работника газовой службы» с ребёнком. Дама просит девочку открыть газ во всех конфорках и «идти играть» в другую комнату.

Пользователи интернета встали на дыбы и сразу же приписали это сотрудникам украинского ЦИПСО. У этой конторы такая репутация, что ей можно приписать что угодно, она занимается информационно-психологическим давлением. Например, её сотрудники выходят в чат-рулетку, позиционируют себя жителями России, и беседуют с нашими гражданами - о СВО, правительстве и т.д. Постепенно смещают беседу в нужную для себя сторону.

Также их обвиняют в краже денег с карт россиян - «служба безопасности Сбера» - как раз из этой серии. Был целый вал звонков от мошенников - несколько лет они терзали наших граждан и суммарно воровали огромные суммы. Кстати, после начала СВО, большинство звонков прекратилось.

Возвращаясь к разговору с ребёнком. Данная запись появилась не сейчас, а в 2018 году и её распространяли в Казахстане. Уже тогда местные силовики с ней разбирались:

«Через мессенджер WhatsApp распространен якобы звонок злоумышленницы ребенку с просьбой совершения опасных действий».

Своё расследование провели и журналисты:

Интернет - глобальная сеть, поэтому беседа «всплыла» и в России. В частности, в 2020 году в Якутии. Тогда она наделала немало шороху и к делу даже пришлось подключаться властям и СМИ.

Сейчас она снова будоражит людей - это очень умело сделанная провокация, поэтому и работает.

Но всё же  - даже если это фейк - следует подстраховаться. Настоятельно рекомендуется не оставлять детей одних в квартире, перекрывать газ если уходите, и побеседовать с ребёнком об общении с незнакомцами.

Будьте бдительны.

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Метки: ГАЗ   звонок   квартира   коммунальщики   провокация   ребенок   фейк   
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15  комментариев
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Иван Кемеров Час назад
С 18 года говорите пошло?? Вот свеженинка с украинской стороны:
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26k
Лис 11 минут назад
Интересно. Когда дети малые были несколько десятков лет назад, по совету участкового педиатра стал постоянно перекрывать кран на газовой трубе, когда плитой не пользовался. На всякий случай.
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24k
Михаил Сметанкин 19 минут назад
Так газ же не идет если он не горит...
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18k
anpetrof 24 минуты назад
С хохлов станется! Охотно верю, что такое могло быть.
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4k
Stas 59 минут назад
ну странная ситуация, что дома сидит маленький ребенок, которого на такое можно "развести" - это раз. Второе - мало, мне кажется, у кого-то остались стационарники, сплошь мобильники и дети совсем маленькие явно ими не обеспечены (только лет после 10-12, когда ум на месте). какой-то "гон", мне кажется
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9k
Nero Час назад
Как только родился сын, первое, что я сделал - заменил газовую плиту, установил с газ-контролем. Даже если ребёнок балуясь откроет конфорки - риска никакого. Ну и до кучи нужно взять за обязательное правило перекрывать газ на трубе.
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8k
Владимир Час назад
Кому вообще, когда то в голову это пришло, это просто за гранью добра и зла.
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2k
Сергей 2 часа назад
Ёпанах.
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August

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