Полезные детские телепередачи родом из СССР

В разное время передачу вели Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Денис Матросов. Но самой, пожалуй, запомнившейся – настоящей душой стала Валентина Леонтьева. Особую душевную энергетику тёти Вали дети ощущали даже на расстоянии. В эфирной сетке «В гостях у сказки» пробыла 15 лет. Потом Союз распался, и пришло время уже других передач.

А вы бы вернули какой-то из советских проектов для детей на экраны в адаптированном для современности виде?