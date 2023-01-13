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Полезные детские телепередачи родом из СССР

Полезные детские телепередачи родом из СССР

Автор:
13 января 2023 10:47
Сообщество : СССР
Метки: СССР   дети   интересно   обучение   передача   просмотр   ребёнок   сказка   телевидение   формат   
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Детство – пора безмятежности. Но поскольку в этот период происходит становление личности, то и контент, даже развлекательный, для подрастающего поколения должен быть максимально полезным.

В Союзе об этом хорошо знали. Поэтому и передачи для малышей и школьников носили не просто развлекательный, но и образовательный характер.

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Самый, пожалуй, успешный проект для детей начали выпускать в эфир 58 лет назад. То есть даже сложно представить, сколько поколений малышей воспитали персонажи «Спокушек». Кстати, первые герои были другими: Буратино, заяц Тёпа, куклы Мямлик и Шустрик.

Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша появились позднее. Изначально формат был проще: дикторы просто зачитывали сказки. Но потом перешли к привычной подаче: поучительная сценка, мультфильм и колыбельная.

Если настроить на безмятежный отдых помогали «Спокушки», то передача «Будильник» нужна была как раз для бодрого пробуждения в выходной. Выходила она с 1965 года по воскресеньям, и дети бежали к экранам, чтобы посмотреть небольшой спектакль, выступления исполнителей и коллективов и, конечно, мультик. Проект просуществовал довольно долго, вплоть до 90-х. Самой, пожалуй, любимой ведущей стала Надежда Румянцева.

«Детям азбуку знать пора». Такая строчка звучала в заставке к передаче не просто так: проект, который тоже оказался долгожителем, просуществовал 45 лет. Автором передачи, в которой компания развесёлых клоунов обучала малышей читать и писать в игровой форме, стал Эдуард Успенский.

Ещё одна очень полезная передача, выходившая по субботам начиная с 50-х. В ней акцентировалось внимание на привитии художественного вкуса, базовых навыков рисунка, умения видеть красоту окружающего мира. Вадим Курчевский, который был и создателем, и ведущим, вместе с куклой-соведущим разбирали присылаемые маленькими художниками рисунки.

Первый выпуск вышел 46 лет назад. И передача, в которой показывали сказки не только советских режиссёров, но и представителей социалистического лагеря, завоевала сердца советских мальчишек и девчонок. Весь учебный год можно было наслаждаться чудесными волшебными историями. На летних каникулах «Сказка» тоже уходила на каникулы, чтобы вернуться с новыми фильмами.

В разное время передачу вели Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Денис Матросов. Но самой, пожалуй, запомнившейся – настоящей душой стала Валентина Леонтьева. Особую душевную энергетику тёти Вали дети ощущали даже на расстоянии. В эфирной сетке «В гостях у сказки» пробыла 15 лет. Потом Союз распался, и пришло время уже других передач.

А вы бы вернули какой-то из советских проектов для детей на экраны в адаптированном для современности виде?

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Метки: СССР   дети   интересно   обучение   передача   просмотр   ребёнок   сказка   телевидение   формат   
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13  комментариев
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17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Клёпа нереально крутой был!
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246
Андрей Минуту назад
А кто помнит передачу "Сто затей двух друзей"?
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14k
sonic24a 12 минут назад
Самое плохое, что научили верить и разговаривать с куклами, у которых рука в жэжэшечке.
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27k
Ваня Полчаса назад
все верните... а то дети растут (в большинстве своем) идиотами...
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569k
АРОН 2 часа назад
Все эти чудо-передачи застал, любил, ждал с нетерпеньем каждый выпуск. Хочу напомнить о существовавшей в те же времена ,,Радио-няне,,.
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24k
Serg2001 2 часа назад
Еще припоминаю "Сказки Мастера-Фломастера" и "Отзовитесь, горнисты!".
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Всё возвращать надо и ещё добавить
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18
Lera Kudrjavtseva Андрей Иванов Час назад
Сейчас всяких разных детских образовательных и развивающих передач видимо-невидимо...
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