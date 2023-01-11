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Странноватая винтажная реклама с участием малышей, которая в 50-х казалась обычной, а сейчас выглядит пугающей

Странноватая винтажная реклама с участием малышей, которая в 50-х казалась обычной, а сейчас выглядит пугающей

Автор:
11 января 2023 13:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улыбка   интересно   кадр   образ   подход   продукт   пугающе   ребёнок   реклама   участие   
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Самые, пожалуй, беспроигрышные образы в рекламе – это милое животное, красивая женщина и очаровательный малыш.

Видимо, создатели этой рекламы и руководствовались главным правилом при её создании. Только в современном видении прилизанные малыши с неестественными улыбками больше напоминают персонажей ужастика. И не особенно вызывают желание купить рекламируемый продукт.

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Взгляд у малышки совершенно пустой и безжизненный. Словно ей не вкусняшку готовят, а призраков демонстрируют.

А эти крохи выглядят несколько кровожадно. Кажется, что они с таким же удовольствием, с каким поедают бобы и кекс, вопьются в вашу плоть.

А у этих ребятишек взгляд, что называется, с безуминкой. Это еда так действует? В её состав входят какие-то особые компоненты, о которых производитель умалчивает?

Задача рекламщиков заключалась в популяризации целлофановой упаковки. Но завёрнутый в целлофан младенец вызывает очень неоднозначное чувство. А как дышать-то?

Малыш старательно улыбается и вроде даже искренне пытается накормить подружку. Но выглядит так, словно он хочет, чтобы надоевшая девочка подавилась и исчезла с его жизненных горизонтов.

Конечно, дети – специфический контингент. С ними тяжело работать, ведь в попытке продемонстрировать нужные эмоции они переигрывают. Видимо, потребители прошлых лет, зная о такой особенности, не заморачивались и не обращали внимания на такие мелочи.

Однако сейчас детей тоже активно используют в создании рекламных плакатов и роликов самых разных продуктов. Определённая доля театральности присутствует, но многие мальчики и девочки выглядят вполне себе естественно.

А какие ощущения вызывает у вас такая ретро-реклама с детьми?

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Метки: Улыбка   интересно   кадр   образ   подход   продукт   пугающе   ребёнок   реклама   участие   
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9  комментариев
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15k
Голос Вселенной Час назад
Мне кажется, у автора немного извращенное мировосприятие. Обычные нормальные дети с нормальными улыбками. Да, немного странными некоторые, но это детские улыбки, и они не выглядят какими-то страшными... По крайней мере, я их так воспринимал до чтения комментариев автора к этим картинкам.
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2k
Вадим В. Новоженов 54 минуты назад
Да уж лучше древние рекламы, да с детьми привычного цвета
, чем современные .
Реклама детских товаров в Финляндии (без названия брендов) :

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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Типичная толерантная западная реклама - негр, белый и азиатка. Не хватает инвалида.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Детство Саши Грей .
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