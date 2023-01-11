Странноватая винтажная реклама с участием малышей, которая в 50-х казалась обычной, а сейчас выглядит пугающей

Однако сейчас детей тоже активно используют в создании рекламных плакатов и роликов самых разных продуктов. Определённая доля театральности присутствует, но многие мальчики и девочки выглядят вполне себе естественно.

А какие ощущения вызывает у вас такая ретро-реклама с детьми?