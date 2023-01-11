Странноватая винтажная реклама с участием малышей, которая в 50-х казалась обычной, а сейчас выглядит пугающей

Самые, пожалуй, беспроигрышные образы в рекламе – это милое животное, красивая женщина и очаровательный малыш.
Видимо, создатели этой рекламы и руководствовались главным правилом при её создании. Только в современном видении прилизанные малыши с неестественными улыбками больше напоминают персонажей ужастика. И не особенно вызывают желание купить рекламируемый продукт.
Взгляд у малышки совершенно пустой и безжизненный. Словно ей не вкусняшку готовят, а призраков демонстрируют.
А эти крохи выглядят несколько кровожадно. Кажется, что они с таким же удовольствием, с каким поедают бобы и кекс, вопьются в вашу плоть.
А у этих ребятишек взгляд, что называется, с безуминкой. Это еда так действует? В её состав входят какие-то особые компоненты, о которых производитель умалчивает?
Задача рекламщиков заключалась в популяризации целлофановой упаковки. Но завёрнутый в целлофан младенец вызывает очень неоднозначное чувство. А как дышать-то?
Малыш старательно улыбается и вроде даже искренне пытается накормить подружку. Но выглядит так, словно он хочет, чтобы надоевшая девочка подавилась и исчезла с его жизненных горизонтов.
Конечно, дети – специфический контингент. С ними тяжело работать, ведь в попытке продемонстрировать нужные эмоции они переигрывают. Видимо, потребители прошлых лет, зная о такой особенности, не заморачивались и не обращали внимания на такие мелочи.
Однако сейчас детей тоже активно используют в создании рекламных плакатов и роликов самых разных продуктов. Определённая доля театральности присутствует, но многие мальчики и девочки выглядят вполне себе естественно.
А какие ощущения вызывает у вас такая ретро-реклама с детьми?
Источник:
- На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась неожиданная реклама на русском языке
- Фото, на которые надо взглянуть дважды или даже трижды
- Трогательные, забавные и откровенно смешные фото прошлых лет
- Связь процесса родовспоможения и римского государственного деятеля
- Киднеппера взяли почти через полвека после преступления, но наказать не смогли
Реклама детских товаров в Финляндии (без названия брендов) :