FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2710 постов • 469 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Повседневная жизнь в России глазами иллюстраторов

Повседневная жизнь в России глазами иллюстраторов

Автор:
16 декабря 2022 10:42
Сообщество : Искусство
Метки: Жизнь   Россия   забавно   иллюстратор   искусство   талант   фото   хужожник   
649
28

Некоторые вдохновлены ностальгическими деталями советского прошлого, другие сосредоточены на людях и их деятельности, а третьи ведут хронику уличной жизни. Наслаждайтесь разнообразием великолепных иллюстраций жизни простых людей в России!


1. Валерий Барыкин: советская жизнь как искусство пин-ап

×
×

Российский иллюстратор Валерий Барыкин сочетает винтажных пин-ап девушек со стилем советских пропагандистских плакатов.

Он фантазирует, как выглядели бы советские 1950-е, если бы они больше походили на счастливые американские послевоенные годы. Советским женщинам после Второй мировой войны приходилось много работать и заменять мужчин на многих тяжелых работах, поэтому они выглядели далеко от тех сексуальных девушек в стиле пин-ап.

В то же время Барыкин остроумно обыгрывает агитационно-плакатные фразы и показывает в своих картинах очень правдивые советские реалии.


2. Антон Гудим: Саркастический взгляд на реальность

Существует популярный жанр антиутопических иллюстраций, показывающих, как жизнь людей изменилась благодаря технологиям, смартфонам и социальным сетям. Такие фотографии обычно становятся вирусными.

Антон Гудм — один из тех иллюстраторов, которые высмеивают новые нормы социального поведения.

Его взгляд на современный мир очень творческий.


3. Анна Десницкая: Жизнь в транссибирском поезде

Знаменитый и титулованный иллюстратор Анна Десницкая выполнила иллюстрации к нескольким детским книгам.

Одна из самых ярких и известных ее работ — иллюстрации к графической книге о путешествии по Транссибирской магистрали, написанной Александрой Литвиной.

Один из самых популярных туристических маршрутов по всей стране примечателен не только десятками городов и видами природы, открывающимися из окна, но и неповторимой жизнью ночных поездов.

Еще одна блестящая работа Анны Десницкой — полноценная книга иллюстраций из жизни старой коммуналки.

Крайне интересно смотреть на эти изображения и картины, подмечая детали советской повседневности.

4. Алена Дергилева: Идеально уютные московские зарисовки

Еще один известный книжный иллюстратор Алена Дергилева — настоящий летописец московской жизни.

В ее идеально детализированных акварельных картинах можно погрузиться в атмосферу столичных улиц, где обычные люди спешат по своим делам.

И даже прокатиться в Московском метро.


5. Владимир Любаров: наивная русская жизнь и советское прошлое

Художественный стиль этого художника очень узнаваем. Он рисует забавные картинки и сцены из повседневной жизни.

Его работы напоминают Брейгеля, Анри Руссо, Марка Шагала, а также народное искусство русского лубка.

Он художник «русского чуда», по его собственным словам. А детали его зарисовок знакомы многим россиянам — знаковые предметы советского быта он изображает с добродушной иронией.


6. Филипп Кубарев: Ностальгические московские зарисовки

Филипп Кубарев очень трогательно и ностальгически изображает московскую жизнь.

Романтические встречи, вечерние церквушки при свете фонарей, дворики с играющими детьми…

На его картинах Москва выглядит не столько огромным мегаполисом, сколько уютным городом - городом его детства.

7. Надира Филатова: Рисуем пассажиров метро.

Ехать в великолепном московском метро и наблюдать за людьми, наверное, одно из самых интересных впечатлений в Москве. Если хочется узнать, что из себя представляют горожане, трудно представить себе место, где было бы больше людей разных сфер, возрастов и костюмов.

Москвичка Надира Филатова начала делать эскизы для своей художественной практики, пробуя себя в разных стилях и техниках.

Большинство картин она делала тайно, пока ее объект не видел ее. И сразу после того, как ее обнаруживают, она обращает внимание на другую «модель».


8. Мария Горбунова: Безумный мир русского материнства

Мария Горбунова популярна в социальных сетях под ником @mary_chemi, и она известна тем, что изображает правдивые сцены того, каково это быть мамой.

В отличие от сладких (или на самом деле сладких) снимков, которые привыкли публиковать инста-матери, Мария пытается показать реальную жизнь и подшутить над ней (и поддержать других матерей, которые борются за счастливую жизнь с детьми).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Жизнь   Россия   забавно   иллюстратор   искусство   талант   фото   хужожник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Игорь 20 минут назад
Только за слово "иллюстратор" поставлю плюс, содержание поста тоже норм. А то сейчас куда не плюнь - в художника попадёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Евгений 2 минуты назад
Дергилева хоть и рисует Москву, но вот хоть убей-на всех ее работах я вижу Питер)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155
Николай 22 минуты назад
Что аффтар, что типо [мат]...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов 23 минуты назад
У меня такой же куртафан, как на кавказце есть. Ещё в школу на физру в последних классах ходил. 35 лет уже со мной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266230



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Комично миниатюрный Ford Fiesta из штата Вашингтон бросает вызов логике
Комично миниатюрный Ford Fiesta из штата Вашингтон бросает вызов логике
Предновогодний шопинг на Авито
Предновогодний шопинг на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовка - это просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#автомир#подборка#факты#Ynews#фотографии#картинки#США
#Юмор#история#дтп#забавно#позитив#авто аварии#дети#в мире#кино#улыбнуло
#интересно#интересное#животные#аварии#Приколы#Россия#искусство#Украина#люди#удивительно
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя Художники показали свои рисунки "до&nbsp;и&nbsp;после" того, как&nbsp;они&nbsp;научились рисовать Художники показали свои рисунки "до и после" того, как они научились рисовать 15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством 15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе Художник превращает унылые уголки города в красочные арт-объекты Художник превращает унылые уголки города в красочные арт-объекты Как любовная связь могла создать проблемы при походе в театр 19 века Как любовная связь могла создать проблемы при походе в театр 19 века

На что жалуетесь?

Вернуться