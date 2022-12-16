Повседневная жизнь в России глазами иллюстраторов

Он фантазирует, как выглядели бы советские 1950-е, если бы они больше походили на счастливые американские послевоенные годы. Советским женщинам после Второй мировой войны приходилось много работать и заменять мужчин на многих тяжелых работах, поэтому они выглядели далеко от тех сексуальных девушек в стиле пин-ап.