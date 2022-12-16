Повседневная жизнь в России глазами иллюстраторов

Некоторые вдохновлены ностальгическими деталями советского прошлого, другие сосредоточены на людях и их деятельности, а третьи ведут хронику уличной жизни. Наслаждайтесь разнообразием великолепных иллюстраций жизни простых людей в России!
1. Валерий Барыкин: советская жизнь как искусство пин-ап
Российский иллюстратор Валерий Барыкин сочетает винтажных пин-ап девушек со стилем советских пропагандистских плакатов.
Он фантазирует, как выглядели бы советские 1950-е, если бы они больше походили на счастливые американские послевоенные годы. Советским женщинам после Второй мировой войны приходилось много работать и заменять мужчин на многих тяжелых работах, поэтому они выглядели далеко от тех сексуальных девушек в стиле пин-ап.
В то же время Барыкин остроумно обыгрывает агитационно-плакатные фразы и показывает в своих картинах очень правдивые советские реалии.
2. Антон Гудим: Саркастический взгляд на реальность
Существует популярный жанр антиутопических иллюстраций, показывающих, как жизнь людей изменилась благодаря технологиям, смартфонам и социальным сетям. Такие фотографии обычно становятся вирусными.
Антон Гудм — один из тех иллюстраторов, которые высмеивают новые нормы социального поведения.
Его взгляд на современный мир очень творческий.
3. Анна Десницкая: Жизнь в транссибирском поезде
Знаменитый и титулованный иллюстратор Анна Десницкая выполнила иллюстрации к нескольким детским книгам.
Одна из самых ярких и известных ее работ — иллюстрации к графической книге о путешествии по Транссибирской магистрали, написанной Александрой Литвиной.
Один из самых популярных туристических маршрутов по всей стране примечателен не только десятками городов и видами природы, открывающимися из окна, но и неповторимой жизнью ночных поездов.
Еще одна блестящая работа Анны Десницкой — полноценная книга иллюстраций из жизни старой коммуналки.
Крайне интересно смотреть на эти изображения и картины, подмечая детали советской повседневности.
4. Алена Дергилева: Идеально уютные московские зарисовки
Еще один известный книжный иллюстратор Алена Дергилева — настоящий летописец московской жизни.
В ее идеально детализированных акварельных картинах можно погрузиться в атмосферу столичных улиц, где обычные люди спешат по своим делам.
И даже прокатиться в Московском метро.
5. Владимир Любаров: наивная русская жизнь и советское прошлое
Художественный стиль этого художника очень узнаваем. Он рисует забавные картинки и сцены из повседневной жизни.
Его работы напоминают Брейгеля, Анри Руссо, Марка Шагала, а также народное искусство русского лубка.
Он художник «русского чуда», по его собственным словам. А детали его зарисовок знакомы многим россиянам — знаковые предметы советского быта он изображает с добродушной иронией.
6. Филипп Кубарев: Ностальгические московские зарисовки
Филипп Кубарев очень трогательно и ностальгически изображает московскую жизнь.
Романтические встречи, вечерние церквушки при свете фонарей, дворики с играющими детьми…
На его картинах Москва выглядит не столько огромным мегаполисом, сколько уютным городом - городом его детства.
7. Надира Филатова: Рисуем пассажиров метро.
Ехать в великолепном московском метро и наблюдать за людьми, наверное, одно из самых интересных впечатлений в Москве. Если хочется узнать, что из себя представляют горожане, трудно представить себе место, где было бы больше людей разных сфер, возрастов и костюмов.
Москвичка Надира Филатова начала делать эскизы для своей художественной практики, пробуя себя в разных стилях и техниках.
Большинство картин она делала тайно, пока ее объект не видел ее. И сразу после того, как ее обнаруживают, она обращает внимание на другую «модель».
8. Мария Горбунова: Безумный мир русского материнства
Мария Горбунова популярна в социальных сетях под ником @mary_chemi, и она известна тем, что изображает правдивые сцены того, каково это быть мамой.
В отличие от сладких (или на самом деле сладких) снимков, которые привыкли публиковать инста-матери, Мария пытается показать реальную жизнь и подшутить над ней (и поддержать других матерей, которые борются за счастливую жизнь с детьми).
Источник:
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