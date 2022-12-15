Как бы выглядел дом Симпсонов в 8 разных эпохах

Такое жильё стало популярной и доступной альтернативой высоткам в 1960-х и 70-х годах. Двух- или трёхэтажная узкая постройка с центральным отоплением и местом под автомобиль обычно была рассчитана на несколько семей. Симпсонам тут пришлось бы жить через стенку от Фландерса, как и в случае со смежными домами.

Типовая застройка 1990-х (1990-2010)