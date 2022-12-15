Как бы выглядел дом Симпсонов в 8 разных эпохах

Даже если вы никогда не смотрели «Симпсонов», то всё равно наверняка знаете, как выглядит их культовый дом в Спрингфилде. Это огромное жилище с большим гаражом, подвалом, чердаком и садом на заднем дворе стало своего рода символом американской загородной архитектуры.
Дизайнеры из Householdquotes решили пофантазировать на тему, как бы выглядел этот дом в Великобритании в разные архитектурные эпохи. Получилось довольно интересно.
Эпоха Тюдоров (1485-1560)
Начиная со времён Генриха VII и заканчивая правлением Елизаветы I, период Тюдоров был временем массовых перемен и социальных улучшений в Британии. В то время как богатые строили поместья из камня и стекла, самые бедные жили в домах из глины и соломы. Гомерам того времени нравились фахверковые дома с крепкими деревянными каркасами из брусьев.
Георгианская эпоха (1714-1790)
В этот период британские дизайнеры позаимствовали классические принципы баланса и симметрии архитектуры Древней Греции. Камень был более роскошным материалом, чем кирпич, поэтому архитекторы нередко добавляли изюминку кирпичным домам в георгианском стиле — декоративные «камешки» по углам здания.
Эдвардианская эпоха (1901—1910)
Эдвардианский период охватывал одно относительно спокойное десятилетие после смерти королевы Виктории в 1901 году. Стили английского барокко стали более эклектичными благодаря влиянию ар-нуво и японской архитектуры. Появились деревянные перила и лепнина над крыльцом, добавляющие индивидуальности дому, а также выступающие окна и эркеры, которые наполняли комнаты естественным светом.
Ар-деко (1925-1939)
Во время бурных двадцатых годов архитекторы Британии начали использовать высокотехнологичную обработку бетона и стали. Воодушевлённые достижениями индустриальной эпохи, они экспериментировали с более широким диапазоном смелых или криволинейных геометрий. Появилась плоская крыша для вечеринок, круглые окна и непрозрачные стеклянные вставки.
Смежные дома 1930-х (1930-1939)
Именно так сегодня живёт большая часть пригородов Британии — с общей стеной посередине и единой крышей, спускающейся от центра к каждой внешней стене соседних домов. Изогнутые эркеры здесь увеличивали риск случайного зрительного контакта с соседом, а облицовка плиткой защищала элементы каркаса и окна от непогоды.
Террасные дома 1970-х (1960-1970)
Такое жильё стало популярной и доступной альтернативой высоткам в 1960-х и 70-х годах. Двух- или трёхэтажная узкая постройка с центральным отоплением и местом под автомобиль обычно была рассчитана на несколько семей. Симпсонам тут пришлось бы жить через стенку от Фландерса, как и в случае со смежными домами.
Типовая застройка 1990-х (1990-2010)
Типовая застройка 90-х годов была попыткой вернуться к традиционному виду британского жилья. Использовались практически любые комбинации красного кирпича, имитации деревянного каркаса и решётчатых окон. Такие новостройки вырастали десятками в шахматном порядке, чтобы создать ощущение простора и разношёрстности частного сектора.
Современный минимализм (наши дни)
Огромные, странно расположенные окна, смелое использование простых материалов, большие и безликие входные двери — такой минимализм, как ни парадоксально, полон характера и хорошо подходил бы Симпсонам. Возможно, в одной из серии мы увидим нечто подобное, если Лиза уговорит семью переехать в Лондон, чтобы она могла изучать архитектуру.
Все варианты из этой подборки также представлены на видео.
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