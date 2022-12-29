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Фишки из 2000-х, которые мы вспоминаем даже спустя 20 лет

Фишки из 2000-х, которые мы вспоминаем даже спустя 20 лет

Автор:
29 декабря 2022 16:34
Метки: 2000   Прикол   Россия   видео   забавно   ност альгия   нулевые   фото   
3096
14

На пороге грядущего года решили вспомнить одно из самых запоминающихся и необычных времен. Хотя, надо признать, что каждое десятилетие в нашей стране чем-то запоминается. А события с 2020 по 2022 вообще так часто менялись, что учителя истории замучаются объяснять новому поколению сквозь года, что происходило.

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А вы по чему из нулевых скучаете больше всего?

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Метки: 2000   Прикол   Россия   видео   забавно   ност альгия   нулевые   фото   
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22  комментария
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51k
dima423 2 часа назад
По молодости думаю все скучают больше всего))
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1k
КАКАнгел 8 минут назад
всё это мне пофигу- прям совсем не цепляло и не цепляет. особенно наушники с нигерской подстилкой.
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12k
a_komolow 21 минуту назад
Хрень какая-то!
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9k
Пётр 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 22 минуты назад
Я понимаю что кукуруза читать не умеет, но всё же...
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9k
Хатуль Мадан Полчаса назад
"А вы по чему из нулевых скучаете больше всего?" По грамотным людям я скучаю, "настольгия" мать её прям замучила. Репер "ноиз" , "В Новогодний день и ночь" и как связаны сериал "Комиссар Рекс" и "фильм про К9"? Задолбало унылое творчество не заморачивающихся над своими перлами лайкодрочеров.
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
Чет в к-9 белуши сильно изменился. А вообще Севастополь жил в другой стране и даже имя\отчество президента украины никто не знал. Но начало развиваться производство, которое померанчевые быстро загубили каждыйдень\новыйзакон... А потом вообще охренели :-) И еще нфс - как много времени ушло на уезжалки от погонь :-)))
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5k
Гур 42 минуты назад
Ещё в 2000-х РенТВ был нормальный, а не это вот всё...
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21k
BiZ 57 минут назад
в вузе все мысли были - быстрее бы эта сволочь закончилась. а теперь - епта, 20 лет прошло..
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4k
Alexbux1 Час назад
Комментарий к фото
Это австрийский сериал "Инспектор Рекс" аффтар убей себя ап стену.
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11k
Андрей А Час назад
Не было у меня в 2000х восьмибитной нАстОльгии.
И Ю.Хой умер в 2000м
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27
mylox Час назад
Кроме Клинских, остальное дерьмо
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29k
Андрей Иванов Час назад
Вроде я проходил через 2000-е. Кто все эти люди? Узнал только Нагиева и Сейлор-Мун. И Белуши какой то не такой.
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21k
ЦСКА Час назад
20 лет, изо дня в день, вспоминаю Кая Метова и зарубежные мультфильмы от ТНТ.....
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27k
Ваня Час назад
не скучаю я по нулевым, хотя, пожалуй по донецкому пиву... оно тогда реально вкусное было...
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14k
Majul 2 часа назад
"8-ми битная настольгия"
нАстОльгия кто такая?
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4k
Трям 2 часа назад
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591
Mrak OBOY 2 часа назад
может нулевые у всех разные были, или автор их не так запомнил, или я их пропил, но показания с воспоминаниями не сходятся!!!
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2k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
только по студенчеству и нокии 3310
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Спелая кукурузинка

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