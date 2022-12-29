Фишки из 2000-х, которые мы вспоминаем даже спустя 20 лет

На пороге грядущего года решили вспомнить одно из самых запоминающихся и необычных времен. Хотя, надо признать, что каждое десятилетие в нашей стране чем-то запоминается. А события с 2020 по 2022 вообще так часто менялись, что учителя истории замучаются объяснять новому поколению сквозь года, что происходило.