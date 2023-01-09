Образ России в американском журнале "Puck"

"Puck" - американский еженедельный сатирический журнал, выходивший с 1871 по 1918 годы. Это был первый успешный юмористический журнал в Соединённых Штатах, содержащий красочные иллюстрации, карикатуры и политическую сатиру на злободневные вопросы.
Название журнала взято по имени персонажа комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», а этот персонаж (изображённый в логотипе журнала), в свою очередь, основан на одноимённом образе древнегерманской мифологии.
В народных сказаниях и суеверии скандинавских племён Пак представляется как существо скорее пугающее, почти демоническое. В английском фольклоре это весёлый эльф, трикстер, шутник и шалун. В таком виде он предстает у Уильяма Шекспира в пьесе «Сон в летнюю ночь» и у Редьярда Киплинга в «Паке с Холмов».
У Шекспира Пак — слуга короля Оберона и королевы Титании. Именно из-за него возникает комическая ситуация в пьесе, когда он начинает использовать любовное зелье не по назначению, перепутав влюблённых.
Вам предлагается взглянуть, какой изображалась Российская имперния времен правления Николая II в карикатурах популярного американского журнала, рассчитанного на массового читателя, а также сделать соответствующие выводы как о российской истории, так и о том, почему Россия в западных СМИ практически всегда изображалась в роли агрессивного "медведя" (за исключением разве что тех кратких периодов, когда она оказывалась военным союзником против общего врага). Впрочем, от американцев доставалось далеко не только России.
Все карикатуры с краткими пояснениями.
1. "Яйцо, высидеть которое проблема" (1896)
Огромное "Китайское яйцо" окружили "заботливые петушки", правители Австро-Венгрии, Франции, Германии, Британии, России, Италии. На отдалении стоят озабоченный петух Дядя Сэм и готовой к драке гордый петух с головой императора Японии.
В данном рисунке обыграны события предшествующие Восстанию боксёров в Китае 1898 - 1901 гг., в которое вмешались Япония и США, не позволив разделить Китай между европейскими империями.
2. "Пустая тарелка" (1900 г.)
Индейка: "Ха-ха! Как печально это выглядит. Но мне теперь есть за что быть благодарной!"
За столом сидят: Германия (такса), Италия (борзая), Россия (медведь), Франция (пудель), Австрия (кот), Англия (лев). Позади стоит Турция (Индейка; тут обыгрывается схожесть слов индейка и Турция которые по-английски будут Turkey). Лев держит в руке нож, на котором написано: раздел Турции. Но тарелка пуста и всем грустно — они не получат куска сочной турецкой индейки.
К концу 19 века слабость Османской империи была очевидной и многие ожидали её распада, готовясь к разделу территорий. Однако эра реформ, продлившаяся с 1876 по 1908 гг. постоянно отсрочивали падение государства Османов.
3. "Первым пришёл, первым обслужили" (1903)
Обыгрывается ситуация вокруг проникновения России в Манчжурию, в чём Россия опередила Францию и Германию.
4. "Пузыри" (1903)
Русский медведь сидит и выдувает из трубки "обещания", которые на деле оказались мыльными пузырями. Обыгрывается неоправданность ожиданий после де-факто присоединения Манчжурии.
5. "Настоящие проблемы начнутся с "пробуждением" (1900)
Карикатура на тему Восстания боксёров, в котором из-за Китая усугубилась вражда между европейскими державами, а наибольшая конфронтация произошла между Англией и Россией, что и спровоцировало Русско-японскую войну спустя 4 года.
6. "Безрассудное неповиновение" (1899)
Француз англичанину: "Может ты и способен хлестать буров, но я смею занять тебя Русским Медведем!".
Речь идёт о нарастающих противоречиях между Англией и Францией, а так же косвенным участием русских во Второй англо-бурской войне. Известным русским добровольцем был будущий видный политический деятель Александр Гучков, воевавший в Африке вместе со своим братом Фёдором. Он был ранен в ногу и попал в плен. Русский офицер Евгений Августус, взявший отпуск в полку для участия в Англо-бурской войне, в 1902 году по возвращении в Россию опубликовал книгу мемуаров. В качестве военного корреспондента газеты Новое время, на стороне буров находится будущий геополитик А. Вандам, публикуя в ней свои «Письма о Трансваале».
7. "Карточный домик" (1901)
Русский медведь пытается построить мир, хрупкий как карточный домик. С момента коронации царь Николай II продвигал пацифизм. В 1899 году он созвал в Гааге конференцию по разоружению, одновременно приняв участие в подавлении Восстания боксёров в Китае, после чего Россия оккупировала Манчжурию и начала активно укреплять своё военное присутствие на Ляодунском полуострове с 1901 г. против Японии — поэтому медведь тянется к карте с надписью Япония.
8. "Союзники" (1903)
На фоне облака "Балканской проблемы" русский медведь говорит французу: "Не боись, я тебя не отпущу!" Француз отвечает: "Этого-то я и боюсь!".
9. "Европейский "концерт" (начало 1900-х)
На тему вмешательства России в политику других держав.
10. "Вразнос" (ноябрь 1904)
Та самая шапко-закидательская "маленькая и победоносная" Русско-японская война.
11. "Новая Китайская стена" (1899)
Имеется в виду противодействие всех ведущих держав активной деятельности России по продвижению в Китай.
12. "Не совсем готов" (1899)
Медведь: "Война очень-очень жестокая! Не могли бы установить вселенский мир — по крайней мере, пока я не закончу с обедом?"
На столе лежит большой кусок мяса — Сибирская железная дорога. Рядом куски хлеба на блюде с подписью "улучшенная финансовая система", на соуснице надпись "военно-морской флот". В 1899 году Россия присоединилась к подавлению восстания боксёров. Проблема России на Дальнем Востоке вытекали из отсутствия железных дорог, нестабильности финансовой системы, нехватки военных кораблей. По сути, тот же смысл но другими словами 10 лет спустя выразит Столыпин в своей знаменитой цитате: "На очереди главная наша задача — укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 100 миллионов и будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте — и слова Русского Правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром… Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа — вот девиз для нас всех, Русских. Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии."
13. "Батюшка" (начало 1900)
Николай Второй принимает насмешки от униженных и подавленных, среди которых есть Наполеон, возможно, Лжедмитрий, и даже бомбист, который расположился за троном. Ещё одна карикатура на тему неизбежности революции в России.
14. "Кишинёв должен быть оплачен - с процентами" (1905)
Карикатура пророчит поражение России в войне и описывает безвыходность положения, в котором оказался русский царь. Кишинёвский погром евреев, произошедший в 1903 году, настроил мировую общественность против России. Под влиянием этих событий американский банкир и еврейский деятель Якоб Шифф предпринял практические шаги, направленные против российских властей, угнетающих своих подданных-евреев. Он написал президенту Т. Рузвельту несколько писем, в которых просил его выступить в Конгрессе США и по дипломатическим каналам в защиту евреев в России, способствовал размещению в Соединённых Штатах японских государственных займов во время Русско-японской войны и успешно противодействовал аналогичным устремлениям русского царского правительства. Япония на полученные средства смогла продолжать дорогостоящую военную кампанию. Это позволило Японии уверенно продолжать войну, в то время как России она обошлась в более чем $ 1 млрд., которые пришлось занимать. За японским послом, протягивающим царю Николаю предложение почётного мира, стоит Якоб Шифф с мешками денег, на которых написано "еврейские займы". За царём Николаем только огромный счёт за войну и гора протестов против преследований евреев. Вдобавок ко всему, Кровавое воскресенье и Первая русская революция превратили его корону в предвестника смерти.
15. "Голос из прошлого" (1905)
Тень Людовика указывает на образ гильотины и говорит Николаю: "Осторожнее, Брат". Перед ним толпа людей, умоляющая подписать петицию, но царь будто бы её не замечает. Карикатура отсылает к Кровавому воскресенью. Уже тогда для многих за рубежом было очевидно, что в России революция неизбежна.
16. "Прогресс русской свободы" (1906)
"Прежде патриотов ссылали в Сибирь. Теперь их ссылают в Думу."
Имеется в виду создание царём Николаем фиктивного органа, полностью подчинённого воле правительства и уничтожение Первой Думы, отстаивающей независимую позицию.
17. "Мир" заключен" (1907)
Обыгрывается завершение Большой игры и создание англо-русского военного альянса положившего начало Антанте.
Справедливости ради, нужно отметить, что в этом журнале в весьма неприглядном виде изображались и другие страны, в том числе и сами США. Вот несколько примеров:
18. "Разделение труда" (1899)
Француз русскому: "Я потяну его за хвост, если ты отрубишь ему лапу."
Речь о франко-русском союзе 1891 - 1917 гг. В укрепление союза серьёзную лепту внёс Фашодский кризис 1898 г. — конфликт между Великобританией и Францией в 1898 году, вызванный борьбой за господство в Африке. Пользуясь ситуацией русские также хотели проникнуть в Африку, но безуспешно — слишком далека она была и слишком большие проблемы у России оказались на Дальнем Востоке.
19. "Канат войны на Дальнем Востоке" (1899 или не позднее 1902)
Канат на котором написано "торговое превосходство" между торговыми рестрикциями и политикой открытых дверей перетягивают с одной стороны русский царь, немецкий кайзер и французский премьер-министр, а с другой — японский император, Дядя Сэм и Джон Булл. Ситуация накануне Русско-японской войны.
20. "Наступающий" (1900)
Дядя Сэм: "Джентльмены, вы можете кроить эту карту как хотите; но помните, я останусь здесь и вы не можете включить меня в сферу влияния."
Сэм сжимает в руке торговый договор с Китаем. На момент Восстания боксёров, когда Китай был под угрозой раздела, США были единственной страной которая не имела своей зоны влияния, но в то же время получила от китайцев право для своих торговцев свободно перемещаться и торговать по всему Китаю. Представители других держав были ограничены границами своих зон влияния. Безусловно, такое положение американцев раздражало другие державы.
21. "Выясните" (1907 или несколько позднее)
Учительница Дипломатия указывает на доску, где написано: "Если Англо-бурская война стоила Великобритании $825,000,000, во сколько обойдётся Мировая война?".
Царь Николай тянется за спиной у своего брата, кайзера Вильгельма, чтобы списать у англичанина Джона Булла — намёк на возникновение англо-русского альянса, положившего начало Антанте. Японский император с негодованием оборачивается на русского царя — вроде же Япония одержала победу, а Россия снова нарывается на ещё более крупную войну? Австрийский правитель на первом ряду растерялся, судя по всему, он не готов.
22. "То, о чём предстоит договориться" (1899 г.)
Дядя Сэм и Император Вильгельм говорят друг другу: "Если ты отменишь своё эмбарго, я отменю своё."
На заднем фоне вывески: "Опасайтесь всех немецких товаров" и "Опасайтесь всех американских товаров".
В эти годы президентом США был МакКинли, известный свей тягой к протекционизму и повышению тарифов и пошлин на импорт. В то же время, конец 19 века — это начало экспансии США по всему миру. Повышение пошлин гарантировало защиту и развитие американской индустрии.
23. "Школа начинается" (1899)
Дядя Сэм: "Теперь, детки, вам придётся учить эти уроки, хотите вы того или нет. Но просто посмотрите на класс и запомните, что совсем скоро вы будете рады находиться здесь так же, как и они."
Речь о присоединении новых территорий, Кубы, Порто-Рико, Гавайев, Филиппин — все они в виде необразованных детей сидят спереди. Остальные прилежные ученики читают учебники на которых написаны названия штатов. Довольно забавно выглядит индеец, который читает букварь вверх ногами. Китаец, кажется, пришёл учится сам, но его тут не ждали. Негр моет окно и тем доволен.
На доске сзади: "Согласие управляемых — это хорошо в теории, но редко бывает на практике.
24. "Полу-американцы" (или "Через-дефис-американцы") (1899)
Дядя Сэм: "Почему я должен позволять этим фрикам отдавать целый голос, если они сами только на половину американцы?"
Речь о полу-американцах или через-дефис-американцах: англо-американец, афро-американец, германо-амеркианец, итало-американец и т.д. На рубеже 19 и 20 веков США с трудом можно было назвать единой страной а её население единым народом; иммигранты и их потомки продолжали ассоциировать себя и свой образ жизни со своими европейскими корнями и истоками и никак не могли расстаться со своим наследием. Теодор Рузвельт в свою бытность президентом боролся с этим явлением и сотворил то, что в сейчас называют Великим Американским Плавильным Котлом. В 1915 году он сказал такую вещь:
"В этой стране нет места для полу-американизма. Когда я имею в виду полу-американцев я не имею в виду натурализованных американцев. Некоторые самые лучшие американцы, которых я когда-либо знал были натурализованными американцами, американцами, рождёнными за границей. Но полу-американец не американец вовсе (...) Единственный ясный способ обратить эту страну в руины, лишая её всех возможностей быть нацией — это позволить ей быть клубком враждующих национальностей, запутанным узлом из германо-американцев, ирландо-американцев, англо-американцев, франко-американцев, скандинаво-американцев или итало-американцев, сохраняющих свои отдельные национальности, питающих симпатии к европейцам больше, чем к другим гражданам Американской Республики (...) Нет ничего, в чём полу-американец был бы хорошим американцем. Хороший американец — это тот, кто является американцем и никем больше."
25. "Мир, но не бизнес" (либо 1880-е, либо ок. 1907)
Дядя Сэм: "Чёрта с два я останусь! Я в тупике. У меня есть все преимущества высоких пошлин, а эти парни совсем не собираются драться и дать мне шанс продать свои товары."
Напротив лавки Сэма немецкая лавка, и продавец — Бисмарк. Прямо над ним табличка: "Карты Бисмарка. Изменённые и скорректированные". Похоже, что Сэм готов у него купить что-то.
На заднем плане русская и британская лавка примирились. Русский царь держит бумагу, на которой написано: "Позвольте нам передышку".
При просмотре этих карикатур, часто возникает впечатление, что в международной политике за последние сто с лишним лет мало что изменилось.
А вы как думаете?
Источник:
- С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта
- Неожиданные встречи с медведями, которые попали на камеру
- Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции
- Фишки из 2000-х, которые мы вспоминаем даже спустя 20 лет
- Повседневная жизнь в России глазами иллюстраторов