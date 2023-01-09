Образ России в американском журнале "Puck"

Француз русскому: "Я потяну его за хвост, если ты отрубишь ему лапу."

Речь о франко-русском союзе 1891 - 1917 гг. В укрепление союза серьёзную лепту внёс Фашодский кризис 1898 г. — конфликт между Великобританией и Францией в 1898 году, вызванный борьбой за господство в Африке. Пользуясь ситуацией русские также хотели проникнуть в Африку, но безуспешно — слишком далека она была и слишком большие проблемы у России оказались на Дальнем Востоке.





19. "Канат войны на Дальнем Востоке" (1899 или не позднее 1902)