История Аллена Робертса: безутешный вдовец или хладнокровный убийца?

Робертс растерялся и обратился в полицию. К дому моментально прибыли детективы, подключившие ФБР. Следы взлома, нападения и беспорядок отсутствовали. Поэтому полицейские пришли к выводу, что женщину увезли, когда она была на улице, к примеру, вышла забрать почту.

Улик, которые натолкнули бы на след похитителя, не было. И на телефон установили прослушку, поскольку повторный звонок был единственным шансом на получение хоть какой-то информации.

Когда похититель снова вышел на связь, то заявил, что совершенно точно знает, что в доме полицейские. И это очень плохо для Марты. После чего мужчина повесил трубку.

Полиция, что логично, стала проверять версию о причастности мужа. Ведь чаще всего преступление совершают люди из близкого окружения или члены семьи. Соседи по общине подтвердили, что в семье в последнее время было не всё гладко, случались ссоры. К тому же всем показался странным тот факт, что через несколько недель после исчезновения Марты Аллен снова возобновил занятия в танцевальном кружке, куда они раньше ходили с женой.