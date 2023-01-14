История Аллена Робертса: безутешный вдовец или хладнокровный убийца?

Пожилая пара Аллен и Марта Робертс из Теннесси жили себе спокойно и счастливо. Мужчина занимался строительством, его жена вела домашнее хозяйство. За ужином чета обсуждала события дня и делилась нехитрыми новостями. Жизнь так бы и текла спокойно и размеренно, словно тихая река, если бы Марта не пропала.
Тот день – 7 августа 1992 года был для супругов вполне обычным. Аллен после завтрака уехал на рабочую встречу с потенциальным клиентом по имени Сэм Вагнер. Мужчина позвонил, чтобы договориться насчёт покупки земли. Но на встречу так и не прибыл. Не дождавшись Вагнера, Аллен вернулся домой. И не обнаружил супруги. Это показалось Робертсу странным. Ведь Марта всегда оставляла записку, если уходила по делам. К тому же на столе остался сиротливо лежать её ингалятор. А ведь астматик никуда не выйдет без жизненно важного для него лекарства.
Аллен уже собрался обращаться в полицию, как вдруг зазвонил телефон. Говорящий – парень с ярко выраженным азиатским акцентом сообщил, что Марта у него. С ней пока всё в порядке. Но всё может быстро измениться, если муж не заплатит выкуп – 100 тыс. долларов. Далее последовали инструкции – где и когда оставить деньги.
Робертс растерялся и обратился в полицию. К дому моментально прибыли детективы, подключившие ФБР. Следы взлома, нападения и беспорядок отсутствовали. Поэтому полицейские пришли к выводу, что женщину увезли, когда она была на улице, к примеру, вышла забрать почту.
Улик, которые натолкнули бы на след похитителя, не было. И на телефон установили прослушку, поскольку повторный звонок был единственным шансом на получение хоть какой-то информации.
Когда похититель снова вышел на связь, то заявил, что совершенно точно знает, что в доме полицейские. И это очень плохо для Марты. После чего мужчина повесил трубку.
Полиция, что логично, стала проверять версию о причастности мужа. Ведь чаще всего преступление совершают люди из близкого окружения или члены семьи. Соседи по общине подтвердили, что в семье в последнее время было не всё гладко, случались ссоры. К тому же всем показался странным тот факт, что через несколько недель после исчезновения Марты Аллен снова возобновил занятия в танцевальном кружке, куда они раньше ходили с женой.
Тщательный обыск дома и проверка Аллена на детекторе лжи ничего не дали. Когда с момента исчезновения Марты прошло полгода, таинственный мужчина позвонил на местную радиостанцию и сообщил, что женщины больше нет в живых. Потом перезвонил и сказал, что она жива.
Затем преступник и вовсе стал творить странности: названивал всем родственникам и соседям супругов и заявлял, что это муж организовал похищение. Но не отдал обещанные за это деньги.
Требование о выкупе поступило двум племянникам женщины. Те сумели договориться о передаче денег и подключили полицию. В назначенное время в мотеле, где организовали встречу, появился местный церковный активист Чарльз Лорд. Которого и взяли тёпленьким дежурившие в укрытии полицейские.
Выяснилось, что 59-летний Лорд, который был близким другом семьи, банально проворовался. Он потихоньку стал запускать лапу в кубышку с церковными пожертвованиями. И дозапускался, пока присвоенная сумма не достигла 14 тыс. долларов. Плюс у Чарльза накопилась и масса обычных долгов.
Надо было срочно что-то предпринимать. На разработку дьявольского плана по покрытию долгов у истинно верующего ушло несколько месяцев. Он притворился потенциальным заказчиком, вызвал Аллена на встречу, а сам тем временем приехал к дому Робертсов. Понятно, что Марта без проблем впустила друга семьи. Тот наврал, что с её мужем беда – авария, и надо срочно ехать в больницу. Чарльз привёз Марту домой, связал, накачал снотворным, изнасиловал одурманенную несчастную и задушил подушкой.
Втройне цинично, что дома была жена Лорда, когда он реализовывал свой жуткий замысел. Место, где спрятано тело, Чарльз согласился выдать только при условии, что ему не вынесут смертный приговор. Он сбросил труп в компостную яму в собственном дворе, а затем залил её известью и цементом.
Несчастный Аллен, когда узнал наконец правду, прошептал, что «друг» убил не только Марту, но и его самого. Ведь он несколько месяцев прожил в статусе подозреваемого, переживая не только из-за пропажи любимой жены, но и страдая от косых взглядов и шёпота за спиной, обвинений друзей и родных, считавших его причастным к преступлению.
Жадный церковный деятель разрешил свои финансовые вопросы. Правда, специфическим способом: отправился за решётку на всю оставшуюся жизнь за похищение и совершение убийства первой степени.
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