Любовь к прекрасному и деньгам как короткая дорога на эшафот

Казалось бы, девушки – это полунебесные создания, которые созданы мирозданием исключительно для любви. И обогащения. Но такая уверенность вышла для Виктора Кларка боком и рекордно коротким судебным заседанием.
В один обычный летний день 1928 года Ливерпуль окутала пелена дождя. Кажется, что этих двоих – Джозефа Реджинальда Виктора Кларка и Мэри Агнес Фонтейн свела сама судьба. Выяснилось, что молодой человек искал квартиру, а мать девушки как раз сдавала комнаты.
Мэри буквально очаровалась обходительным постояльцем. Правда, впоследствии специалисты предположили, что он действовал не только врождённым обаянием, но и использовал гипноз, неплохими способностями к которому обладал.
Учёба в Штатах не задалась, потом случились несколько пикантных историй с участием девушек из довольно известных семей. И Кларк, для полного счастья поссорившийся с родителями, сбежал в Англию.
Где стал зарабатывать непыльным и даже приятным способом – очаровывал одиноких женщин, обычно вдовушек постарше, и очень оперативно превращался из квартиросъемщика в любовника. Попутно подыскивая следующую жертву.
Методом проб и ошибок соблазнитель нашёл оптимальную рабочую схему – перешёл на молодых девиц, на которых вот практически сейчас был готов жениться. И занимал накануне свадьбы у практически уже тёщи с тестем некую сумму. Не слишком большую, но и не маленькую. В общем, приятную. А потом просто терялся. Когда возмущённые несостоявшиеся родственники приходили с претензиями, то парень, лениво зевая, сообщал, что это был не займ, а подарок. Свадебный. Но раз они себя так ведут, то свадьбы не будет. А со всеми претензиями недовольные могут идти в суд.
Понятно, что предавать огласке дела семейные люди не спешили. И прощали долг. Но вот с матерью Мэри Агнес Фонтейн такой номер не прошёл. Нет, сначала всё шло как по нотам: женщина позволила обаятельному парню, которому симпатизировала дочь, пожить пару месяцев в долг.
Но просьба о небольшом займе наткнулась на глухую стену непонимания. Элис была взрослой прагматичной женщиной. И выяснила, что ничего общего с состоятельной семьёй, на которую Виктор постоянно ссылался, он не имеет. Как не имеет капитала, профессии и просто колесит по стране с туманными целями.
Когда Элис в очередной раз обратилась к постояльцу с просьбой оплатить проживание, тот вышел из себя, набросился на несостоявшуюся тёщу и задушил несчастную поясом от халата.
В этот момент вошла Мэри. Та же участь ожидала и девушку, но она увернулась от занесённой руки с ножом и бросилась на улицу с криками о помощи.
Кларк полностью признал вину – и в убийстве, и в покушении. И стал фигурантом рекордно короткого судебного заседания. Судьи не было ровно три минут. Ещё полторы минуты заняли стандартные вопросы и оглашение приговора. Кларк отправился на эшафот. Почему обаятельный альфонс не попытался оправдать себя в суде? Этот вопрос так и остался без ответа.
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