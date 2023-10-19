Любовь к прекрасному и деньгам как короткая дорога на эшафот

Понятно, что предавать огласке дела семейные люди не спешили. И прощали долг. Но вот с матерью Мэри Агнес Фонтейн такой номер не прошёл. Нет, сначала всё шло как по нотам: женщина позволила обаятельному парню, которому симпатизировала дочь, пожить пару месяцев в долг.

Но просьба о небольшом займе наткнулась на глухую стену непонимания. Элис была взрослой прагматичной женщиной. И выяснила, что ничего общего с состоятельной семьёй, на которую Виктор постоянно ссылался, он не имеет. Как не имеет капитала, профессии и просто колесит по стране с туманными целями.

Когда Элис в очередной раз обратилась к постояльцу с просьбой оплатить проживание, тот вышел из себя, набросился на несостоявшуюся тёщу и задушил несчастную поясом от халата.

В этот момент вошла Мэри. Та же участь ожидала и девушку, но она увернулась от занесённой руки с ножом и бросилась на улицу с криками о помощи.