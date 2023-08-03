Политик и студенты: нетривиальная история одного похищения

Студенты – самая изобретательная категория населения. И шпаргалки, которые невозможно найти, делают, и содержимое учебника за ночь ухитряются вызубрить, чтобы после экзамена его благополучно забыть. Но истинные чудеса изобретательности демонстрируют студиозусы, принявшие на грудь пару капель какой-нибудь горячительной пакости.
Британский политик Александр Дуглас-Хьюм какими-то выдающимися способностями не обладал. Но в 1963 году, когда по состоянию здоровья ушёл в отставку премьер-министр Британии Гарольд Макмиллан, он временно сменил коллегу на этом посту. И замещал его до новых выборов.
Во время очередного скучного, но обязательного по регламенту выступления весёлая компания подвыпивших студентов попросила Хьюма сброситься на благотворительность. Ребята пошутили, что если премьер откажется, то они организуют его похищение. Политик поулыбался, выписал чек, и довольная компания отчалила восвояси.
Хьюм направился домой. Точнее, у друзьям – чете Твидсмюр, у которых он остановился на время рабочей поездки. Джон и Присцилла дома отсутствовали, и Александр скучал в одиночестве (места, чтобы разместить охранника, в стеснённых условиях не нашлось).
От скуки же глазел в окно, за которым увидел смутно знакомых парней, ошивавшихся у его автомобиля. Тех самых, что клянчили на конференции денег на цели благотворительности. Сердце ухнуло куда-то вниз, а по спине ледяными лапками пробежал страх.
Пока мужчина собирался с мыслями по поводу дальнейших действий, студенты ворвались внутрь и радостно поделились с премьером планом дальнейших действий. Который был чистой воды импровизацией и заключался в инсценировании аварии с участием машины Хьюма. А пока полицейские занимались бы поисками отсутствующего тела, они бы доставили Хьюма в Абердин, где у заговорщиков был какой-то тайный домик. По поводу дальнейших действий они ещё не решили, поскольку додумали пока только до этого момента. Может, он – жертва похищения им что-нибудь дельное подскажет?
Хьюм внимательно выслушал и предложил парням по банке пива, пока он собирает вещи (сумку ему сложить позволили). Очень похоже на то, что атмосфера напоминала диалог Фауста и Мефистофеля в старой рекламе: «Ну что, по пиву и оформим сделку? Какое, Фауст, ты предпочитаешь?»
После пенного похитители расслабились, диалог стал менее напряжённым. И в его ходе выяснилось, что главной причиной схемы было желание победы лейбористской партии (студенты были лейбористами).
Тут Александр немного опешил и выдал, что консерваторы точно победят на выборах, если премьера, который до занятия поста возглавлял партию консерваторов, похитят.
Для незадачливых преступников это, видимо, стало неожиданным озарением. Но они признали справедливость сказанного. А тут и хозяева подоспели, и молодые, но не слишком умные лейбористы скоренько удрали.
История была обнародована только в нашем веке. А сохранилась в зашифрованных записях лорда Хейлшема. После смерти лорда-канцлера не особенно сложный шифр разгадали. Хейлшем записал историю со слов Хьюма, которой развлекал ею общественность во время отдыха на стрельбище.
Что примечательно, студентам за попытку похищения политика такого ранга ничегошеньки не было. Никаких обвинений и взысканий, не говоря уже об отчислении. Ведь даже премьер когда-то учился и хорошо понимал, что всему своё время. И время студенчества – это самое время для глупостей.
Кстати, победу на выборах, хоть и с небольшим перевесом, одержали лейбористы.
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