Политик и студенты: нетривиальная история одного похищения

Во время очередного скучного, но обязательного по регламенту выступления весёлая компания подвыпивших студентов попросила Хьюма сброситься на благотворительность. Ребята пошутили, что если премьер откажется, то они организуют его похищение. Политик поулыбался, выписал чек, и довольная компания отчалила восвояси.

Хьюм направился домой. Точнее, у друзьям – чете Твидсмюр, у которых он остановился на время рабочей поездки. Джон и Присцилла дома отсутствовали, и Александр скучал в одиночестве (места, чтобы разместить охранника, в стеснённых условиях не нашлось).