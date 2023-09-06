Месть матери: женщина, сломавшая установки и победившая мафию

Сначала Мириам заплатила представителю картеля 2 тыс. долларов. Но тот получил деньги и перестал выходить на связь. Потом женщине звонили другие бандиты, требуя суммы поменьше и обещая отпустить дочь. Мириам платила, а потом поняла, что выбрала неверную тактику.

Тем более женщина была умна и осознавала, что шансы вернуть ребёнка практически нулевые, ведь прошло много времени. И она решила стать мстителем и палачом, стремясь предупредить смерти других детей и отомстить за Карен.

Женщина взяла дело в свои руки, начала опрос свидетелей, слежку и вышла на одного из бандитов по кличке Эль-Джуниор. Матёрый мафиози чувствовал слежку, начал прятаться. Мириам даже пришлось использовать подельные документы во время слежки, гримироваться и менять внешность. Но в итоге, собрав достаточно доказательств, она передала материал честному полицейскому старой закалки, который согласился дать делу ход. Эль-Джуниора арестовали.

А Мириам вышла на следующего причастного к похищению. А потом собранные данные и интуиция подсказали ей, что к исчезновению дочери причастна её знакомая Эльвия Бетанкур. Предчувствие не обмануло женщину: Эльвия оказалась любовницей одного из членов банды. Новые материалы легли на стол полицейского. Позднее расследование покажет, что звонки от похитителей с требованием выкупа производились из дома Бетанкур.