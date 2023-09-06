Месть матери: женщина, сломавшая установки и победившая мафию

Любовь матери к своему ребёнку безусловная. И ради детей женщина готова пойти на всё, даже рискуя собственной жизнью.
Маленький город Сан-Фернандо, что в мексиканском штате Тамаулипас, место специфическое. Правил здесь преступный картель «Лос-Сетас», основа нелегального бизнеса которого – наркотические вещества.
Естественно, дорога такого преступного сообщества выстлана множеством трупов. Параллельно с основным видом деятельности бандиты обнаружили для себя ещё один непыльный способ заработка – похищение людей с требованием выкупа. Понятно, что для возврата любимого человека жители готовы были отдать всё, заплатив любые деньги.
23 января 2012 года 20-летнюю жительницу Сан-Фернандо Карен Мартинес похитили члены картеля Los Zetas и, действуя по обычной схеме, потребовали у матери девушки Мириам Родригес Мартинес выкуп.
54-летняя женщина владела небольшим бизнесом. Поэтому бандиты ожидаемо предположили, что она молча заплатит. Но преступники, в отношении которых даже у полицейских не было случаев успешного задержания и последующего наказания, ещё не знали, с кем столкнулись.
Сначала Мириам заплатила представителю картеля 2 тыс. долларов. Но тот получил деньги и перестал выходить на связь. Потом женщине звонили другие бандиты, требуя суммы поменьше и обещая отпустить дочь. Мириам платила, а потом поняла, что выбрала неверную тактику.
Тем более женщина была умна и осознавала, что шансы вернуть ребёнка практически нулевые, ведь прошло много времени. И она решила стать мстителем и палачом, стремясь предупредить смерти других детей и отомстить за Карен.
Женщина взяла дело в свои руки, начала опрос свидетелей, слежку и вышла на одного из бандитов по кличке Эль-Джуниор. Матёрый мафиози чувствовал слежку, начал прятаться. Мириам даже пришлось использовать подельные документы во время слежки, гримироваться и менять внешность. Но в итоге, собрав достаточно доказательств, она передала материал честному полицейскому старой закалки, который согласился дать делу ход. Эль-Джуниора арестовали.
А Мириам вышла на следующего причастного к похищению. А потом собранные данные и интуиция подсказали ей, что к исчезновению дочери причастна её знакомая Эльвия Бетанкур. Предчувствие не обмануло женщину: Эльвия оказалась любовницей одного из членов банды. Новые материалы легли на стол полицейского. Позднее расследование покажет, что звонки от похитителей с требованием выкупа производились из дома Бетанкур.
Почти три года прошло с начала расследования и до обнаружения огромного захоронения на нежилом ранчо. Место выдал один из задержанных – 17-летний Хосе Гансалес (в общей сложности Мириам помогла в поиске и поимке 16 членов картеля, 13 из которых были причастны к гибели дочери). Среди 73 тел была и Карен.
Мстительница наконец-то смогла похоронить и оплакать своё дитя, на поиски убийц которого ушли годы.
Один из преступников – Энрике Флорес ударился в религию. Мириам вычислила его и до приезда полиции задержала в церкви, в которую начала ходить для слежки. Парень молил о пощаде, но женщина лишь бросила ему в лицо: «Где было твоё милосердие, когда ты убивал мою дочь?»
Ещё одного убийцу она час держала под прицелом в тупике между домами, дожидаясь приезда полиции.
Женщина стала правозащитницей и основательницей общественного движения «Родители пропавших без вести», положив начало серьёзной структуре. Но Мириам отлично понимала, что мафия подобна вездесущему спруту, щупальца которого проникают во все органы – правящие, надзорные, контролирующие.
Объявив картелю войну и приняв участие в задержании такого числа его участников, она фактически подписала себе смертный приговор. Но смерти отважная женщина не боялась и не раз говорила, что она давно умерла вместе с дочерью.
Убийцы выбрали для расправы с мстительницей символичный день – 10 мая 2017 года – День матери. Мириам нашёл возле дома муж. Тело женщины прошили 12 пуль. В руке она держала маленький пистолет, который носила для защиты. И которым не успела воспользоваться. Одного из убийц вскоре застрелят полицейские, остальные сядут в тюрьму.
Дело отважной женщины продолжил её сын – старший брат погибшей Карен Луис. На центральной площади родного города Родригес установили памятную табличку в её честь. В 2021 году вышел фильм «Гражданская», в основу которого была положена история Мириам.
Источник:
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Зачем же отдавала полиции ?
Надо было мочить по тихому.