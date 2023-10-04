Влюблённая похитительница Джойс

На что готова пойти женщина ради любви? На всё и даже больше.
В 70-х имя этой женщины не сходило со страниц британских газет. Ещё бы: миловидная блондинка пересекла Атлантику, чтобы добыть объект своего вожделения и добиться своего.
Мужчины по природе своей охотники. Такова их суть. Но Джойс Маккинли своим примером доказала, что девочки способны выслеживать добычу не хуже, а подчас и лучше.
Джойс родилась в конце лета 1950 года в Миннеаполисе и воспитывалась в строгой религиозной семье. Учёба, помощь по дому, обязательная молитва в конце дня. Никакой выпивки и, тем более, наркотиков. В расписании подросшей девочки появился и летний христианский лагерь.
Но, видимо, аскетизм сыграл свою роль. Подросшая Джойс стала проявлять интерес к парням, опередив в этом своих менее зрелых сверстниц.
После окончания университета Джойс познакомилась с представителями общины мормонов и решила, что ей очень подходит такая тихая обитель веры. В 1975 году девушка познакомилась с Керком Андерсоном – привлекательным молодым блондином, который станет её ангелом и наказанием.
У пары начался бурный роман, но избранник оказался скован обетами – будущему миссионеру запрещены были плотские отношения. И под давлением духовника и церкви парень порвал отношения с возлюбленной.
Опечаленная девушка отправилась в Голливуд в попытке залечить душевные раны через построение карьеры в шоу-бизнесе.
План и сообщник
Пару лет спустя Джойс получила солидную страховку в размере 15 тыс. долларов после автомобильной аварии и решила, что денег ей хватит, чтобы вызволить возлюбленного из мормонской сети.
План девушки был прост как табуретка: показать Керку такой секс, что парень навеки станет её рабом. Но для овладения практическими навыками надо было подучиться. Джойс скупила гору книг и порнографических журналов и дала объявление в газете: «Ищу физически сильного, инициативного и надёжного партнёра для романтического приключения». На которое откликнулся начинающий архитектор Кейт Мей.
Помощнику женщина объяснила суть дела: вырвать возлюбленного из цепких лап церкви, спасти и жить долго и счастливо. Ничего не подозревающий Андерсон работал в это время миссионером при христианской церкви в Эвеле.
14 сентября 1977 года сообщники вооружились игрушечным пистолетом и пошли спасать парня. Под дулом игрушки Мей заставил Андерсона сесть в машину, где их ждала загримированная Джойс. Она кратко изложила жертве похищения план: бегство и вечная любовь.
Особого выбора у парня не оставалось: он не знал, что оружие – подделка. Керка уложили на заднее сиденье, привезли в какой-то гараж.
Молодого человека разместили в спальне, накормили и привязали к кровати длинным кожаным ремнём. Перемещению он не мешал, но за пределы комнаты выйти не получалось.
Джойс сказала, что в качестве гарантии ей нужен ребёнок. И в течение следующих трёх дней предавалась бурной любви с привязанным узником, чтобы добиться своего.
Керку удалось сбежать, и отношения несостоявшаяся парочка выясняла уже в суде. На потеху почтенной публике, поскольку резонансное дело привлекло внимание прессы и общественности. А стараниями Джойс заседания стали похожи на спектакли.
У судей опухали уши от потока признаний Джойс в любви к скромному миссионеру. Ради возлюбленного она готова была подняться на Эверест и принести в зубах горную фиалку.
Ничего плохого парню она не сделала, да и не могла – весит вдвое меньше и физической силой не отличается. А что до ремней, так просто Джойс тигрица в постели и боялась, что любовник удерёт до того, как она получит полное удовлетворение.
Джойс стала звездой. Ей в камеру мешками носили письма от мужчин с призывами: «Похить меня!» и указанием не только точного адреса, но и подробной схемой проезда.
Шоу продолжалось две недели. Джойс и Кейту грозило наказание за похищение человека и незаконное удержание. Что касается изнасилования, то оно не попало в перечень обвинений. Поскольку такой статьи как изнасилование мужчины женщиной в законодательстве Британии просто не было.
Преступную парочку отпустили под залог. А перед вынесением приговора Кейт и Джойс, переодевшись монахинями и слившись с труппой театра глухонемых, по поддельным паспортам выехали в Ирландию. А потом через Канаду отправились в Штаты.
Через несколько лет упорную дамочку арестовали в районе Солт-Лейк-сити, где объект её страсти выступал с проповедями. В машине женщины обнаружилась цепь с наручниками. Джойс вынесли последнее предупреждение, пригрозив, что она может сесть и сесть надолго.
К истории сексуальной маньячки обратился в 2010 году режиссёр Эррол Моррис и снял документальный фильм «Таблоид». Керк Андерсон от встречи категорически отказался. Он женат, воспитывает детей и не хочет возвращаться к тем безумным дням, против воли сделавшим его знаменитостью.
А вот Джойс с удовольствием откликнулась. Женщина рассказала, что её миссионер до сих пор точно её любит. Семьи у бедняжки не сложилось…
Кем же в действительности была Джойс – полубезумной сексуальной террористкой или безумно влюблённой женщиной, готовой ради чувств на всё? Ответ на этот вопрос каждый видит для себя по-своему.
Источник:
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