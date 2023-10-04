Влюблённая похитительница Джойс

Мужчины по природе своей охотники. Такова их суть. Но Джойс Маккинли своим примером доказала, что девочки способны выслеживать добычу не хуже, а подчас и лучше.

Джойс родилась в конце лета 1950 года в Миннеаполисе и воспитывалась в строгой религиозной семье. Учёба, помощь по дому, обязательная молитва в конце дня. Никакой выпивки и, тем более, наркотиков. В расписании подросшей девочки появился и летний христианский лагерь.

Но, видимо, аскетизм сыграл свою роль. Подросшая Джойс стала проявлять интерес к парням, опередив в этом своих менее зрелых сверстниц.