Огурец для салата, который стал самой экологичной губкой для посуды

Что ж, будущее грядёт безрадостное. Все мы умрём либо от безденежья, либо утонем в собственном мусоре. Чтобы хоть как-то отодвинуть подальше эту перспективу или пойти наперекор жестокой судьбе, можно попытаться всё изменить.
Неунывающие, всех бесящие своим существованием экоактивисты придумали способ, как немного сэкономить и помочь природе. Ответ - выращивать люффу!
А теперь для тех, кто не знал (как и автор данной статьи). Люффа - это однолетнее растение из рода травянистых лиан, которое относится к семейству Тыквенные, выглядит как кабачок, а на вкус как огурец. Да, голова не только у вас кругом, ребята.
За вкус, кстати, в народе растюху так и прозвали - «бешеный огурец». Правда, попросим не путать с тем самым - плодами люффа не бросается, но зато растит их по 70 сантиметров в длину с весом в 3 килограмма на шестиметровой лиане.
Если вы хотите удивить соседей по дачному участку, то стоит быть осторожнее в выборе семян - существует более 50 сортов люффы, но только 2 из них годятся в пищу. И вот они, слева направо - люффа остроребристая и люффа цилиндрическая. Начнём с первой.
Люффа остроребристая выглядит как ребёнок огурца и кабачка, который решил удариться в панк-рок: туловище имеет форму многогранника с очень острыми рёбрами. В общем, описывать его странно, лучше посмотрите на фото. Люди, правда, не дожидаются, когда растение станет совсем колючим, и забирают только молодые плоды. Что только с ними не делают: тушат, варят, добавляют в другие блюда… А ещё едят совсем сырыми и консервируют. Да, ребят, если вас заставляют дома каждую осень воевать с армией овощей, упаковывая их в банки, то предложите хотя бы разнообразить этот ужас новым экспонатом. Мякоть у него, говорят, вах какая сочная и нежная. А некоторые умельцы берут листья, побеги и цветы, тушат их, заправляют маслом и едят как гарнир. К слову, это не последняя область применения. Экологи, приготовились записывать!
Когда наступает время созревания плода, та самая нежная мякоть становится сухим волокном. Когда уже и сам плод высыхает, внутри образуется полноценная губка.
Чтобы она была пригодна для мытья посуды, её сушат сначала несколько недель, потом, наоборот, вымачивают столько же (да-да, автор не сошёл с ума), затем снимают кожуру и внутренние волокна очищают от мякоти грубой щёткой. То, что осталось, моют в мыльном растворе, потом водой, далее сушат - и вуаля, она готова! Но и это ещё не всё! Её также используют как мочалку, коврик, наполнитель для матрасов и даже как материал для головных уборов. А прессованная губка ещё годится и на фильтр для изоляции. Неплохо, да?
С люффой цилиндрической всё то же самое. Есть её можно такими же способами, что и предыдущую, но если вас интересует её негастрономическое назначение, то лучше всего из неё получаются мочалки. А выглядит она как кабачок-переросток, который возомнил себя базукой.
Источник:
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