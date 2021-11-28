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Огурец для салата, который стал самой экологичной губкой для посуды

Огурец для салата, который стал самой экологичной губкой для посуды (7 фото)

Автор:
28 ноября 2021 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Люффа   Растение   интересно   мочалка   огурец   познавательно   факты   фото   
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Что ж, будущее грядёт безрадостное. Все мы умрём либо от безденежья, либо утонем в собственном мусоре. Чтобы хоть как-то отодвинуть подальше эту перспективу или пойти наперекор жестокой судьбе, можно попытаться всё изменить.


Неунывающие, всех бесящие своим существованием экоактивисты придумали способ, как немного сэкономить и помочь природе. Ответ - выращивать люффу!

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А теперь для тех, кто не знал (как и автор данной статьи). Люффа - это однолетнее растение из рода травянистых лиан, которое относится к семейству Тыквенные, выглядит как кабачок, а на вкус как огурец. Да, голова не только у вас кругом, ребята.

За вкус, кстати, в народе растюху так и прозвали - «бешеный огурец». Правда, попросим не путать с тем самым - плодами люффа не бросается, но зато растит их по 70 сантиметров в длину с весом в 3 килограмма на шестиметровой лиане.

Если вы хотите удивить соседей по дачному участку, то стоит быть осторожнее в выборе семян - существует более 50 сортов люффы, но только 2 из них годятся в пищу. И вот они, слева направо - люффа остроребристая и люффа цилиндрическая. Начнём с первой.

Люффа остроребристая выглядит как ребёнок огурца и кабачка, который решил удариться в панк-рок: туловище имеет форму многогранника с очень острыми рёбрами. В общем, описывать его странно, лучше посмотрите на фото. Люди, правда, не дожидаются, когда растение станет совсем колючим, и забирают только молодые плоды. Что только с ними не делают: тушат, варят, добавляют в другие блюда… А ещё едят совсем сырыми и консервируют. Да, ребят, если вас заставляют дома каждую осень воевать с армией овощей, упаковывая их в банки, то предложите хотя бы разнообразить этот ужас новым экспонатом. Мякоть у него, говорят, вах какая сочная и нежная. А некоторые умельцы берут листья, побеги и цветы, тушат их, заправляют маслом и едят как гарнир. К слову, это не последняя область применения. Экологи, приготовились записывать!

Когда наступает время созревания плода, та самая нежная мякоть становится сухим волокном. Когда уже и сам плод высыхает, внутри образуется полноценная губка.

Чтобы она была пригодна для мытья посуды, её сушат сначала несколько недель, потом, наоборот, вымачивают столько же (да-да, автор не сошёл с ума), затем снимают кожуру и внутренние волокна очищают от мякоти грубой щёткой. То, что осталось, моют в мыльном растворе, потом водой, далее сушат - и вуаля, она готова! Но и это ещё не всё! Её также используют как мочалку, коврик, наполнитель для матрасов и даже как материал для головных уборов. А прессованная губка ещё годится и на фильтр для изоляции. Неплохо, да?

С люффой цилиндрической всё то же самое. Есть её можно такими же способами, что и предыдущую, но если вас интересует её негастрономическое назначение, то лучше всего из неё получаются мочалки. А выглядит она как кабачок-переросток, который возомнил себя базукой.

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Метки: Люффа   Растение   интересно   мочалка   огурец   познавательно   факты   фото   
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6k
Игорь Мочалов Час назад
Впервые такие мочалки в армии увидел. Два года такими "огурцами" мылся))) Иногда попадались в них семечки, отчего понял, что это нечто растительного происхождения. Правда, тогда интернета не было и уточнить, что это за растение, не представлялось возможным. Недавно в банном магазине увидел, купил. Ностальгия))
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4k
Виталий Касандров 47 секунд назад
Ну у нас как бы страна северная и огурцы обычно солят .А вместо губки обычное мочало .
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4k
a_komolow 4 минуты назад
Всё новое - это хорошо забытое старое!
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323
Чумной Доктор 19 минут назад
Автор гордится своей не образованностью ???? всю историю человечества из люффы делали мочалки . скоро автор узнает что губки делают из морских губок (такое морское животное ).
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2k
sedoisever 40 минут назад
"Экоактивисты придумали"? Ну, ну...
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20
Брюс Всемогущий sedoisever Минуту назад
Результативные ребята, че ))
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319k
Booharik 47 минут назад
В Средней Азии, во времена СССР люфа была популярна. Помню, на рынках колхозных и небольших, стихийных, у магазинов, продавали и в виде кабачков, и в уже разделанном виде. Пару раз видел и в овощных ларьках коопторга. Цену не помню, но сестра говорила, что недорого, можно купить и сделать мочалки.
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5k
Sabay 49 минут назад
Век живи-век учись. Всегда думал, что такие мочалки из какой то разновидности морской губки. Автору спасибо.
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14k
Иван Фёдорович 56 минут назад
Во времена СССР таких губок полно было, я лет до 16 наверное других губок для мытья и не встречал
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33k
KiploksAKS 56 минут назад
В СССР такими мочалками грузины на рынках торговали.
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