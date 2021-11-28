Огурец для салата, который стал самой экологичной губкой для посуды

А теперь для тех, кто не знал (как и автор данной статьи). Люффа - это однолетнее растение из рода травянистых лиан, которое относится к семейству Тыквенные, выглядит как кабачок, а на вкус как огурец. Да, голова не только у вас кругом, ребята.

За вкус, кстати, в народе растюху так и прозвали - «бешеный огурец». Правда, попросим не путать с тем самым - плодами люффа не бросается, но зато растит их по 70 сантиметров в длину с весом в 3 килограмма на шестиметровой лиане.



Если вы хотите удивить соседей по дачному участку, то стоит быть осторожнее в выборе семян - существует более 50 сортов люффы, но только 2 из них годятся в пищу. И вот они, слева направо - люффа остроребристая и люффа цилиндрическая. Начнём с первой.