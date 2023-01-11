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Маленькие ножки

Маленькие ножки

Автор:
11 января 2023 09:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Китай   Маленькие ножки   интересно   обычай   познавательно   туфли-мюли   факты   фото   
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Юная госпожа сидела в кресле, пока сваха измеряла ее ступни. Мать с тревогой наблюдала за этим, ожидая решения. «Серебряные лотосы», - расплылась в улыбке сваха. У всех отлегло от сердца. Значит, знатный У Шихао возьмет девушку в жены. Она подошла по главному критерию – у нее были по-настоящему маленькие ножки.

Никто не ведает, откуда пришла эта традиция. Но есть легенда, что в V веке нашей эры император Сяо Баоцзюань однажды восхитился крошечными ступнями танцующей девушки. Так и появилась мода. А чтобы ноги молодых китаянок соответствовали новому стандарту, их начали особенным образом бинтовать.

Ножка со ступнёй в 7 сантиметров называлась «золотым лотосом». Совершенство, предел мечтаний для любой красавицы. Около десяти – серебряным лотосом. Ну а если больше, то это уже считалось некрасивым. Опираться на широкую ступню могли себе позволить служанки, девушки из простонародья. Знатная госпожа не имела такой возможности. Чтобы удачно выйти замуж, чтобы войти в хорошую семью, она должна была подчиняться старому правилу: маленькие ножки.

Бинтовать ноги начинали в юном возрасте. Сначала окунали в теплую воду, коротко подрезали ногти, а потом доставали широкие бинты из хлопка. Они плотно фиксировали пальцы, прижимая их к стопе. Затем маленькой знатной девочке надевали остроносые туфельки, в большей степени для красоты, чем для того, чтобы она в них ходила. В первые недели после бинтования и ступить-то на ногу было тяжело.

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Поэтому к девочкам сразу приставляли особую прислугу – носить их повсюду. Обладательница ножек-лотосов за свою жизнь вообще-то мало передвигалась сама. Так подчеркивали ее статус: ей необязательно суетиться и что-то делать. Она – будущая госпожа.

Но постепенно девочек все-таки следовало приучать к ходьбе. Не могли же они быть неподвижными всё время! А их вес должен был помочь в деле бинтования – опираясь на ноги, китаянка давила на пальцы, отчего «лотосы» приобретали свою странную изогнутую форму. Матерям бинтовать не поручали, ведь они сами прошли через это. Опасаясь, что дочерей станут просто жалеть, процессом руководили посторонние женщины.

«Пара бинтованных ног стоит озеро слёз», - говорили в Китае. Ходить на маленьких ножках было тяжело, у женщины вырабатывалась семенящая походка. Но именно такую считали самой красивой на протяжении сотен лет. В произведении «Цветы сливы в золотой вазе» есть, например, такая фраза:

«Шестая дочь портного Паня еще девочкой отличалась красотой… За прелестные маленькие ножки ее и прозвали Цзиньлянь – золотая лилия».

А вот венецианский купец Марко Поло, оказавшийся в Китае в тринадцатом веке, обычаем не восхищался, а просто недоумевал: "Каждый шаг женщины длиной не больше пальца. И при каждом движении они покачиваются, словно их уносит ветром».

Став госпожой, аристократка была навечно обязана появляться только в туфлях и бинтах. Их снимали лишь ради омовения, не более того. Причем увидеть сами туфли имели право лишь домашние. Выбираясь за пределы дома, женщина надевала длинное платье, которое не позволяло выглянуть даже краешку носка. Нам, современным людям, сложно такое даже представить - мы бы запутались в этом шелке и вряд ли сумели сделать хоть шаг в узких крошечных туфлях.

В 1663 году император особым указом отменил древнюю практику. Но пятью годами позже внесли уточнение - маньчжурские девушки не обязаны следовать традиции, а китаянкам разрешено. Поэтому еще триста лет «золотые лотосы» оставались в моде.

В девятнадцатом столетии неоднократно раздавались голоса в пользу запрета бинтования. Издавала указ об этом и императрица Цыси, однако полный запрет на «лотосы» продержался до 1949 года. И все равно в глубинке находились люди, которые считали маленькие ножки красивыми! Производителям туфель ничего не оставалось, как шить обувь по старинным лекалам, потому что на них был спрос. Считается, что последняя пара туфель была изготовлена в 1999 году.

"Все дело в том, - объясняли представители фирмы-изготовителя, - что практики бинтования уже нет, как таковой, но в Китае еще остались женщины, ноги которых деформировали. Они не могут носить никакую другую обувь, кроме той, что производим мы".

Кстати, такие туфельки появлялись и в гардеробе европейских модниц! Знакомьтесь: туфли-мюли. Они возникли как раз под впечатлением от китайской обуви, которую привезли в Европу в семнадцатом столетии. Даже у императрицы Екатерины II были личные мюли. Правда, стопа государыни была, конечно, далека от китайского идеала. «В средневековом Китае ее бы точно не взяли замуж», - прокомментировал китайский историк Лян Цичао, увидев обувь русской императрицы.

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Метки: Китай   Маленькие ножки   интересно   обычай   познавательно   туфли-мюли   факты   фото   
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10  комментариев
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24k
Serg2001 2 часа назад
Можно было бы и фото выложить, во что ноги превращались после этого... Хотя зрелище не для слабонервных.
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3k
americos 2 минуты назад
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5k
Артур Час назад
Ссылка youtu.be
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28k
Levyathan 2 часа назад
Видимо членовредительство по отношению к себе подобным у хомо сапиенсов в крови
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34
Oblomingo88 Levyathan 2 часа назад
В Мавритании невест специально откармливают, эталон красоты, хуле
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34
Oblomingo88 Levyathan 2 часа назад
Достоинства этого тоже сомнительны. Толстой женщине куда сложнее родить, да и перекорм ребенка в утробе грозит тем, что он просто не выйдет из лона матери. А в Африке с ее передовой медициной это равносильно смертельному приговору матери и ребенка
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Oblomingo88 Barachek_Obachek Час назад
И она остается такой же толстой. Потому что худая женщина не красива
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