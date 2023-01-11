Никто не ведает, откуда пришла эта традиция. Но есть легенда, что в V веке нашей эры император Сяо Баоцзюань однажды восхитился крошечными ступнями танцующей девушки. Так и появилась мода. А чтобы ноги молодых китаянок соответствовали новому стандарту, их начали особенным образом бинтовать.

Ножка со ступнёй в 7 сантиметров называлась «золотым лотосом». Совершенство, предел мечтаний для любой красавицы. Около десяти – серебряным лотосом. Ну а если больше, то это уже считалось некрасивым. Опираться на широкую ступню могли себе позволить служанки, девушки из простонародья. Знатная госпожа не имела такой возможности. Чтобы удачно выйти замуж, чтобы войти в хорошую семью, она должна была подчиняться старому правилу: маленькие ножки.

Бинтовать ноги начинали в юном возрасте. Сначала окунали в теплую воду, коротко подрезали ногти, а потом доставали широкие бинты из хлопка. Они плотно фиксировали пальцы, прижимая их к стопе. Затем маленькой знатной девочке надевали остроносые туфельки, в большей степени для красоты, чем для того, чтобы она в них ходила. В первые недели после бинтования и ступить-то на ногу было тяжело.