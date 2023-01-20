Сколько дней человек может не спать?

Люди не могут жить без сна. Все знают, что ниспавшему накануне водителю лучше не садиться за руль. Ведь его усталость может стоить ему жизни.
А вы знали, во время второй мировой войны человеческий фактор был одной из главных причин авиакатастроф? Изнуренные недосыпанием пилоты, летевшие после боя, просто засыпали за штурвалом своих самолетов и разбивались о землю.
Между прочим, недавно провели исследование, в результате которого выяснилось, что 56 % пилотов спят во время полета, поставив самолет в режим автопилота. Ой, что-то я не хочу больше летать самолетами. Действительно, мы не можем обходиться без сна. Интересно, сколько человек может не спать? Что с ним произойдет, если он будет находиться в состоянии бодрствования слишком долго? И что в это время будет происходить с его мозгом и организмом? Давайте выясним это.
Если вы доживете до 78 лет, то из них 25 вы, скорее всего, потратите на сон. Вы не согласны столько времени проводить во сне? Но это очень важный физиологический процесс. Если человек не ложится спать двое-трое суток, то для него потребность во сне становится сильнее потребности в еде. Недостаток сна может привести к возникновению такого нежелательного явления, как микросон – ,кратковременного неосознанного сна. Это частый симптом ,бессонницы, он может длиться,от нескольких секунд до нескольких минут. Во время микросна глаза остаются открытыми, но мозг отключается, взгляд человека становится мутным и бессмысленным. Со стороны кажется, что человек ведет себя как зомби, он совсем не реагирует на то, что происходит вокруг.
С вами бывало такое, ,что когда вы долго вели машину по шоссе, вы засыпали за рулем? Помните то чувство, когда вы уснули на пару секунд, а потом проснулись и не могли понять, сколько времени прошло. Это состояние и называется микросном, оно является причиной многих аварий. Через такой сон мозг как бы пытается нам сказать:,«Мужик, я понимаю, что тебе сейчас нужно сделать пару дел, но я очень устал. Ты давай там, пока без меня поработай, ладно? А я пока пойду, покемарю немножко. Хорошо?».
Но есть редкое наследственное заболевание, при которой люди мечтают уснуть, но не могут. Она называется фатальная семейная бессонница. Люди, страдающие от нее, вообще не могут спать из-за того, что болезнь уничтожает таламус - участок мозга, отвечающий за сон. Во всем мире известно всего 40 семей, пораженных этой болезнью. Больной, страдающий от этого недуга, испытывает прогрессирующую бессонницу, потом у него появляются галлюцинации. Со временем заболевший теряет связь с внешним миром, его поведение похоже на поведение слабоумного. Продолжительность жизни при таком страшном и ужасном заболевание всего 18 месяцев. Но даже для обычного, не лишенного способности спать, человека нехватка сна тоже может иметь серьезные последствия.
Всего лишь одна бессонная ночь может ухудшить, ваши умственные способности: ,вы не сможете ни на чем концентрироваться, внимание станет рассеянным, память снизится. Но это еще не самое страшное. Важнее всего то, что если вы долго не будете спать, то можете потерять воспоминания о целых днях вашей жизни. Считается, что во время сна мозг формирует, объединяет и упорядочивает полученные за день воспоминания и опыт. Но если вы не высыпаетесь, то мозг ,вместо того, чтобы хранить эти воспоминания, просто забывает их. Но это только верхушка айсберга. Если человек не будет спать в течение трех или более дней, то это будет иметь гораздо более серьезные последствия для его организма. В 90 % случаев бессонница, или хроническое расстройство сна, ,способствует развитию сердечных заболеваний, диабета, ,ожирению, депрессии и других заболеваний.
О, а еще сон помогает сохранить молодость. Во время сна вырабатывается гормон роста, ,восстанавливающий ткани и сдерживающий появление морщинок. И если вы не высыпаетесь ,(и лишаете себя фазы медленного сна, необходимого для восстановления организма), то ваше тело не может восстановиться, поэтому оно стареет быстрее. Это еще не все. При хроническом невысыпвнии организм вырабатывает гормон стресса – кортизол, который снижает уровень коллагена в коже. Именно благодаря коллагену кожа выглядит гладкой, упругой и сияющей. И если человек мало спит, это сразу становится заметно окружающим,- кожа на его лице обвисает, приобретает желтоватый цвет, глаза опухают, явно становятся видны морщинки и появляются круги под глазами. Теперь вы знаете, почему вам нужно хорошо, очень хорошо высыпаться. Но сколько времени человек, может не спать?
Представьте, всего лишь представьте, что некий злой ученый привязал вас к креслу и заставляет постоянно бодрствовать. А как только вас начинает клонить в сон, он бьет вас электрическим током. Как долго вы сможете продержаться без сна? И каковы будут последствия этого состояния для вашего организма? Научно доказано, что человек может не спать 11 дней или 264 часа.
В 1964 году в Сан-Диеео, Калифорния, 16- летний школьник по имени ,Рэнди Гарднер ,установил научно и документально зарегистрированный рекорд максимального пребывания без сна, без испьльзования каких-либо стимуляторов. Конечно, многие и до него, и после пытались установить достижения по длительности бодрствования.
И сейчас этот рекорд принадлежит англичанину Тони Райту, которому удалось не спать ,266 часов. Это всего на 2 часа больше, чем у Гарднера. ,Вы не заметили ничего странного? ,Никто не может преодолеть отметку в 11 дней. Видимо, больше мы просто физически не можем выдержать, это предел возможностей нашего организма. И попытки многих исследователей выяснить, сколько дней человек может не спать, только подтверждают это.,В среднем им удавалось бодрстовать 8-10 дней. ,После этого срока потребность во сне становилась настолько непреодолиимой, ,что с ней было невозможно бороться. Итак, нет никаких официально подтвержденных случаев того, что человек может находиться в состоянии бодрствования более 11 дней. Хочу дать вам совет, так, на всякий случай – ,старайтесь хорошенько высыпаться, вы же не хотите умереть раньше времени?
Источник:
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