Сколько дней человек может не спать?

Всего лишь одна бессонная ночь может ухудшить, ваши умственные способности: ,вы не сможете ни на чем концентрироваться, внимание станет рассеянным, память снизится. Но это еще не самое страшное. Важнее всего то, что если вы долго не будете спать, то можете потерять воспоминания о целых днях вашей жизни. Считается, что во время сна мозг формирует, объединяет и упорядочивает полученные за день воспоминания и опыт. Но если вы не высыпаетесь, то мозг ,вместо того, чтобы хранить эти воспоминания, просто забывает их. Но это только верхушка айсберга. Если человек не будет спать в течение трех или более дней, то это будет иметь гораздо более серьезные последствия для его организма. В 90 % случаев бессонница, или хроническое расстройство сна, ,способствует развитию сердечных заболеваний, диабета, ,ожирению, депрессии и других заболеваний.