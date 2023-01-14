«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы

Драпеко пришлось непросто, чтобы вжиться в роль. Столичной девушке тяжело было передать характер жительницы села, это потребовало от нее полного перевоплощения. Кроме того, ей пришлось 12 раз «тонуть» в болоте — впрочем, Ростоцкий всегда был рядом и не боялся суровых условий съемок, по 12 часов находясь по пояс в трясине.

Старшину Федота Васкова сыграл Андрей Мартынов. Изначально Ростоцкий видел в этой роли своего любимого Вячеслава Тихонова, но неожиданно для всех принял решение пригласить в проект 26-летнего Мартынова.