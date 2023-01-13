Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм

В основном, главные герои очень аккуратно чистят зубы, почти без пасты. Конечно, с пеной у рта, как у бешеной собаки, они не выглядели бы такими милыми.

Хотелось ещё про толерантное отношение написать, которое сейчас в каждом втором фильме/сериале "штампуется", но лучше не стоит.



