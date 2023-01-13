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Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм

Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм

Автор:
13 января 2023 09:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   штамы   
2265
10

Возможно, кому-то покажется сегодняшняя тема уже не новой. Но мне она нравится из-за возможности посмеяться над некоторыми кино-клише.


1) Астматики

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Астма - судя по всему, одно из популярных голливудских заболеваний. В фильмах очень часто в самый напряжённый момент у астматика заканчивается лекарство или он его забыл/потерял.


2) Герой, которого напророчили

Не знаю, кто сочиняет легенды в киновселенных, но частенько в таких ленендах есть пророчество о герое, который придёт и всех спасёт от апокалипсиса/рабства/прочего зла.


3) Переклинило - ударься головой

Иногда главный герой сильно ударяется головой. Очнувшись - он видит мир в другом свете. Чтобы вернуться в первоначальное (обычное) состояние - нужен похожий по силе удар.


4) Поцелуи по утрам

Понимаю, что киношных влюблённых переполняют чувства, поэтому они сразу после пробуждения целуются со своими партнёрами. В реальной жизни с утра хочется первым делом умыться и почистить зубы, а потом уже - целоваться.


5) Концовка, которая хуже, чем открытая

Иногда фильм настолько запутанный, что с нервным напряжением ждёшь финал, чтобы распутать свои мысли. Но иногда сами режиссёры не знают, чем закончился их фильм: мол, догадайтесь сами... Жутко раздражают концовки, которые запутывают ещё сильнее.


6) Полнолуние

Необязательно для полнолуния в фильме нужна история про оборотня. Это может быть романтическая ночь, ночь убийства или просто ночь.


7) Завтрак в постель

Стереотип о том, что завтрак в постель - это романтично, точно придумали создатели фильмов о любви. Не знаю, как вам, мне это кажется полной глупостью. Кушать в кровати - это и не удобно, и не гигиенично. А как же утренние водные процедуры?


8) Поставь на паузу и увеличь

Просматривая записи с видеокамер, полицейские умеют увеличивать изображения, резкость заднего плана они тоже каким-то волшебным образом могут улучшить.


9) Аккуратная чистка зубов

В основном, главные герои очень аккуратно чистят зубы, почти без пасты. Конечно, с пеной у рта, как у бешеной собаки, они не выглядели бы такими милыми.


Хотелось ещё про толерантное отношение написать, которое сейчас в каждом втором фильме/сериале "штампуется", но лучше не стоит.


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Метки: актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   штамы   
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24k
Егор Час назад
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42k
Aleksandr 3 минуты назад
Начальник полиции всегда тупорылое мудило, способное только орать на подчиненных. Причем и в западных фильмах и в российских.
НКВДшник всегда кровавый упырь, пожирающий младенцев и пишущий доносы.
Доярка из Мухосранска, приехав в Москву, сразу попадается на глаза миллионеру, который влюбляется с первого взгляда...
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10k
Antilles 7 минут назад
Красочные сине-черные интерфейсы на компьютерах, где всё кружится, мигает, циферки бегут, фотки наезжают и уезжают, и взлом %супер_защищенная_пипец_тайная_сеть% командой ping.
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30k
Ashabad Полчаса назад
А когда ситуация совсем фиговая, и нет "нормального" способа спасти героев, и скоро уже явно всем кирдык... но тут внезапно появляется Чак Норрис. Потом он уходит и в сюжете не участвует...
Ссылка www.youtube.com
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7k
Copycat 38 минут назад
фильмы марвел это один большой штапм сейчас
- заявляется главный герой
- у главного героя дела не ахти но вот в завязке становятся хорошо
- есть какой то дебильный персонаж ввернутый для плоских шуток
- заявляется антагонист, чаще всего главный герой терпит от него
- начинается "дно фильма" когда всё плохо, все ссорятся, кто то сваливает
- готовятся к битве с злодеем
- во время битвы со злодеем все мирятся, в нужный момент появляется тот кто свалил и помогает
- конец и сцена после 15ти минутной простыни титров (почему бы её просто не показать в конце, зачем мне ждать 15 минут, а лучше бы как у джеки-чана показывали неудачные дубли во время титров)
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13k
Александр 45 минут назад
Солнцезащитные очки в сумерках/тумане/ночью/в тёмном помещении.
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5k
jfk 49 минут назад
Еще негры первыми умирают в ужасах
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33k
Korolev 54 минуты назад
Бесит, когда выбрасывают пустой магазин пистолета...
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63k
doker 2 часа назад
Ну, с полнолунием не всё так однозначно...
Влияние приливных сил Луны толком не изучено.

Неделю назад, например, у меня возникла бредовая идея - бросить пить.


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8k
hairov 2 часа назад
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8k
hairov 2 часа назад
Еще, когда на заднем плане все взрывается, никого не сносит взрывной волной.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
как в Болливуде..про разлученных братьев и сестер...
Ссылка youtu.be
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