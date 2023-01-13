Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм

Возможно, кому-то покажется сегодняшняя тема уже не новой. Но мне она нравится из-за возможности посмеяться над некоторыми кино-клише.
1) Астматики
Астма - судя по всему, одно из популярных голливудских заболеваний. В фильмах очень часто в самый напряжённый момент у астматика заканчивается лекарство или он его забыл/потерял.
2) Герой, которого напророчили
Не знаю, кто сочиняет легенды в киновселенных, но частенько в таких ленендах есть пророчество о герое, который придёт и всех спасёт от апокалипсиса/рабства/прочего зла.
3) Переклинило - ударься головой
Иногда главный герой сильно ударяется головой. Очнувшись - он видит мир в другом свете. Чтобы вернуться в первоначальное (обычное) состояние - нужен похожий по силе удар.
4) Поцелуи по утрам
Понимаю, что киношных влюблённых переполняют чувства, поэтому они сразу после пробуждения целуются со своими партнёрами. В реальной жизни с утра хочется первым делом умыться и почистить зубы, а потом уже - целоваться.
5) Концовка, которая хуже, чем открытая
Иногда фильм настолько запутанный, что с нервным напряжением ждёшь финал, чтобы распутать свои мысли. Но иногда сами режиссёры не знают, чем закончился их фильм: мол, догадайтесь сами... Жутко раздражают концовки, которые запутывают ещё сильнее.
6) Полнолуние
Необязательно для полнолуния в фильме нужна история про оборотня. Это может быть романтическая ночь, ночь убийства или просто ночь.
7) Завтрак в постель
Стереотип о том, что завтрак в постель - это романтично, точно придумали создатели фильмов о любви. Не знаю, как вам, мне это кажется полной глупостью. Кушать в кровати - это и не удобно, и не гигиенично. А как же утренние водные процедуры?
8) Поставь на паузу и увеличь
Просматривая записи с видеокамер, полицейские умеют увеличивать изображения, резкость заднего плана они тоже каким-то волшебным образом могут улучшить.
9) Аккуратная чистка зубов
В основном, главные герои очень аккуратно чистят зубы, почти без пасты. Конечно, с пеной у рта, как у бешеной собаки, они не выглядели бы такими милыми.
Хотелось ещё про толерантное отношение написать, которое сейчас в каждом втором фильме/сериале "штампуется", но лучше не стоит.
Источник:
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НКВДшник всегда кровавый упырь, пожирающий младенцев и пишущий доносы.
Доярка из Мухосранска, приехав в Москву, сразу попадается на глаза миллионеру, который влюбляется с первого взгляда...
- заявляется главный герой
- у главного героя дела не ахти но вот в завязке становятся хорошо
- есть какой то дебильный персонаж ввернутый для плоских шуток
- заявляется антагонист, чаще всего главный герой терпит от него
- начинается "дно фильма" когда всё плохо, все ссорятся, кто то сваливает
- готовятся к битве с злодеем
- во время битвы со злодеем все мирятся, в нужный момент появляется тот кто свалил и помогает
- конец и сцена после 15ти минутной простыни титров (почему бы её просто не показать в конце, зачем мне ждать 15 минут, а лучше бы как у джеки-чана показывали неудачные дубли во время титров)
Неделю назад, например, у меня возникла бредовая идея - бросить пить.