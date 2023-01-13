10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл

Роль, изначально написанная под какого-то определённого актёра, является вполне частой вещью в мировом кино. Вот только создание фильма — такой долгий, сложный и непредсказуемый процесс, что персонаж и нужный актёр или актриса могут так и не встретиться. Но не пропадать же добру! Фильм в таком случае вполне может быть снят с каким-то другим исполнителем. Означает ли это, что проект провалится? Вовсе нет.

Том Круз сыграл в фильме «Джерри Магуайер» (1996)