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15 случаев, когда известные актёры на минутку заглядывали в фильмы, где их мало кто ожидал увидеть

15 случаев, когда известные актёры на минутку заглядывали в фильмы, где их мало кто ожидал увидеть

Автор:
03 февраля 2023 09:08
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
1453
17

Будьте осторожны, этот пост полностью состоит из спойлеров!

Если вы ещё не смотрели фильмы «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Быстрее пули», «Затерянный город» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», то вас могут поджидать совершенно необязательные вскрытия персонажей, о чьём появлении интереснее заранее не знать.

В последние годы количество актёрских камео и внезапных появлений различных знаменитостей в фильмах всё увеличивается и увеличивается. Создаётся впечатление, что актёры просто заходят в гости на соседнюю съёмочную площадку, где снимается другое кино, и им предлагают поучаствовать в одной-другой маленькой сцене. Серьёзно! В подборке есть случаи, когда именно так и произошло.

Давайте посмотрим на свежие появления больших актёров в тех фильмах, где мы их особо-то и не ждали, а они вот.


Райан Рейнолдс появился в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019)

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Киану Ривз появился в мультфильме «Губка Боб в бегах» (2020)


Гарри Стайлс появился в фильме «Вечные» (2021)

Это небольшое появление вполне может перерасти в крупную роль, ведь по сюжету персонаж Стайлса Эрос — не кто-нибудь, а брат Таноса.


Крис Эванс появился в фильме «Главный герой» (2021)


Ченнинг Татум тоже появился в фильме «Главный герой»


Джон Красински появился в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022)

В одно время с его персонажем в этом фильме появляется ещё кое-кто, но его мы спойлерить не будем. И не просите!


Брюс Кэмпбелл появился в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Актёр часто появляется в фильмах своего давнего товарища, режиссёра Сэма Рэйми, который снял вторую часть «Доктора Стрэнджа».


Шарлиз Терон появилась в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и в третьем сезоне сериала «Пацаны» (2022)

Забавно, что в «Пацанах» сцена с актрисой, которая играет саму себя, исполняющую роль некой супергероини, откровенно высмеивает кинокомиксы Marvel и DC. Но при этом Шарлиз Терон явно появится в последующих марвеловских фильмах в роли супергероини по имени Клеа.


Ченнинг Татум появился в фильме «Быстрее пули» (2022)

Мы специально проверили, были ли у Ченнинга Татума свои фильмы в последние два года или он исключительно появляется в эпизодах. Оказывается, были. У актёра главные роли в фильмах «Лулу и Бриггс» и «Затерянный город».


Сандра Буллок тоже появилась в фильме «Быстрее пули»


Брэд Питт появился в фильме «Затерянный город» (2022)

Тот самый «Потерянный город», главные роли в котором исполнили Ченнинг Татум и Сандра Буллок. Как вы видели, они в свою очередь ненадолго появились в фильме «Быстрее пули», главную роль в котором сыграл Брэд Питт.

Кажется, два этих фильма снимались в одно время в соседних павильонах.


Энтони Хопкинс появился в фильме «Сын» (2022)

Хопкинс уже сыграл главную роль в фильме Флориана Зеллера «Отец», теперь же он появился в другом фильме этого же режиссёра о семейных отношениях. Знаете, кого Хопкинс сыграл в фильме «Сын»? Правильно — отца! Только здесь его персонаж по имени Энтони сильно отличается от того Энтони, которого мы видели в «Отце».


Хью Грант появился в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022)


Итан Хоук появился в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Тот самый случай, когда актёр, снимаясь в своём проекте «Лунный рыцарь», просто оказался поблизости от места съёмок «Стеклянной луковицы» и получил небольшую роль.


Дэвид Линч появился в фильме «Фабельманы» (2022)

Стивен Спилберг пригласил коллегу-режиссёра в свой фильм, чтобы тот сыграл роль другого известного режиссёра прошлого века — Джона Форда. Кстати, это первый случай, когда Дэвид Линч побывал в амплуа актёра не в своём фильме.


Бонус: «Страшный» Соник появился в фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» (2022)

Помните того самого Соника, которого показали в трейлере экранизации приключений синего ежа «Соник в кино», вышедшем в 2019 году. Показанный в трейлере дизайн ежа настолько возмутил фанатов игры, что режиссёру даже пришлось публично обещать всё исправить. В самом фильме появился уже другой, исправленный Соник, а его «страшный» предшественник был смешно обыгран в новом мультфильме про «Чипа и Дейла».

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Метки: актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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8  комментариев
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29k
Владимир Час назад
Я ни фильмов этих не видел, ни людей не знаю. Ну разве что Киану.. И Соника.
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7k
evenSeven 5 минут назад
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570
Лютый вам Бетховен 11 минут назад
"День отца" (1997). В коротеньком эпизоде появился Мэл Гибсон весь в пирсинге.

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2k
Walther Полчаса назад
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20k
nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
А Брэд Питт в фильме «Дэдпул 2», а Мэтт Дейман там же и в паре серий Тора?
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51k
dima423 Час назад
мы че тут все кинокритики чтоль, чтобы кого то где то ожидать или не ожидать увидеть...?) Я вот как максимум могу не ожидать увидеть например Путина в фильме мультивселенная безумия
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