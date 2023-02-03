15 случаев, когда известные актёры на минутку заглядывали в фильмы, где их мало кто ожидал увидеть

Будьте осторожны, этот пост полностью состоит из спойлеров!
Если вы ещё не смотрели фильмы «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Быстрее пули», «Затерянный город» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», то вас могут поджидать совершенно необязательные вскрытия персонажей, о чьём появлении интереснее заранее не знать.
В последние годы количество актёрских камео и внезапных появлений различных знаменитостей в фильмах всё увеличивается и увеличивается. Создаётся впечатление, что актёры просто заходят в гости на соседнюю съёмочную площадку, где снимается другое кино, и им предлагают поучаствовать в одной-другой маленькой сцене. Серьёзно! В подборке есть случаи, когда именно так и произошло.
Давайте посмотрим на свежие появления больших актёров в тех фильмах, где мы их особо-то и не ждали, а они вот.
Райан Рейнолдс появился в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019)
Киану Ривз появился в мультфильме «Губка Боб в бегах» (2020)
Гарри Стайлс появился в фильме «Вечные» (2021)
Это небольшое появление вполне может перерасти в крупную роль, ведь по сюжету персонаж Стайлса Эрос — не кто-нибудь, а брат Таноса.
Крис Эванс появился в фильме «Главный герой» (2021)
Ченнинг Татум тоже появился в фильме «Главный герой»
Джон Красински появился в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022)
В одно время с его персонажем в этом фильме появляется ещё кое-кто, но его мы спойлерить не будем. И не просите!
Брюс Кэмпбелл появился в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Актёр часто появляется в фильмах своего давнего товарища, режиссёра Сэма Рэйми, который снял вторую часть «Доктора Стрэнджа».
Шарлиз Терон появилась в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и в третьем сезоне сериала «Пацаны» (2022)
Забавно, что в «Пацанах» сцена с актрисой, которая играет саму себя, исполняющую роль некой супергероини, откровенно высмеивает кинокомиксы Marvel и DC. Но при этом Шарлиз Терон явно появится в последующих марвеловских фильмах в роли супергероини по имени Клеа.
Ченнинг Татум появился в фильме «Быстрее пули» (2022)
Мы специально проверили, были ли у Ченнинга Татума свои фильмы в последние два года или он исключительно появляется в эпизодах. Оказывается, были. У актёра главные роли в фильмах «Лулу и Бриггс» и «Затерянный город».
Сандра Буллок тоже появилась в фильме «Быстрее пули»
Брэд Питт появился в фильме «Затерянный город» (2022)
Тот самый «Потерянный город», главные роли в котором исполнили Ченнинг Татум и Сандра Буллок. Как вы видели, они в свою очередь ненадолго появились в фильме «Быстрее пули», главную роль в котором сыграл Брэд Питт.
Кажется, два этих фильма снимались в одно время в соседних павильонах.
Энтони Хопкинс появился в фильме «Сын» (2022)
Хопкинс уже сыграл главную роль в фильме Флориана Зеллера «Отец», теперь же он появился в другом фильме этого же режиссёра о семейных отношениях. Знаете, кого Хопкинс сыграл в фильме «Сын»? Правильно — отца! Только здесь его персонаж по имени Энтони сильно отличается от того Энтони, которого мы видели в «Отце».
Хью Грант появился в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022)
Итан Хоук появился в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица»
Тот самый случай, когда актёр, снимаясь в своём проекте «Лунный рыцарь», просто оказался поблизости от места съёмок «Стеклянной луковицы» и получил небольшую роль.
Дэвид Линч появился в фильме «Фабельманы» (2022)
Стивен Спилберг пригласил коллегу-режиссёра в свой фильм, чтобы тот сыграл роль другого известного режиссёра прошлого века — Джона Форда. Кстати, это первый случай, когда Дэвид Линч побывал в амплуа актёра не в своём фильме.
Бонус: «Страшный» Соник появился в фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» (2022)
Помните того самого Соника, которого показали в трейлере экранизации приключений синего ежа «Соник в кино», вышедшем в 2019 году. Показанный в трейлере дизайн ежа настолько возмутил фанатов игры, что режиссёру даже пришлось публично обещать всё исправить. В самом фильме появился уже другой, исправленный Соник, а его «страшный» предшественник был смешно обыгран в новом мультфильме про «Чипа и Дейла».
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