15 случаев, когда известные актёры на минутку заглядывали в фильмы, где их мало кто ожидал увидеть

Если вы ещё не смотрели фильмы «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Быстрее пули», «Затерянный город» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», то вас могут поджидать совершенно необязательные вскрытия персонажей, о чьём появлении интереснее заранее не знать.

В последние годы количество актёрских камео и внезапных появлений различных знаменитостей в фильмах всё увеличивается и увеличивается. Создаётся впечатление, что актёры просто заходят в гости на соседнюю съёмочную площадку, где снимается другое кино, и им предлагают поучаствовать в одной-другой маленькой сцене. Серьёзно! В подборке есть случаи, когда именно так и произошло.

Давайте посмотрим на свежие появления больших актёров в тех фильмах, где мы их особо-то и не ждали, а они вот.

Райан Рейнолдс появился в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019)