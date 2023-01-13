15 занятных фотографий, которые покажут, что скрыто внутри знакомых вещей

Может показаться, что обычный тест на беременность, кубик Рубика или шахта лифта не могут скрывать никаких секретов. Но, несмотря на то, что мы используем некоторые предметы каждый день, мы редко задумываемся о том, как они устроены. Наверняка и вам будет любопытно узнать, что скрывается внутри обычных вещей.

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Внутри дорогого цифрового теста на беременность находится обычный дешевый тест 0 Источник:

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Кубик Рубика 0 Источник:

Вот как выглядят грудные имплантаты внутри 0 Источник:

Внутри кнопки крошечный гвоздь 0 Источник:

Мяч лиги чемпионов УЕФА с датчиком офсайда 0 Источник:

Фейерверк в разрезе 0 Источник:

Зубная щетка 0 Источник:

Внутри маяка 0 Источник:

У моей подруги сломалась швейная машинка, поэтому она разобрала ее и починила. К счастью, она сделала этот потрясающий снимок 0 Источник:

Киоск самообслуживания 0 Источник:

Вот так выглядит водонагреватель после 6 лет службы 0 Источник:

Шахта лифта 0 Источник:

Внутри турбинной шахты на гидроэлектростанции 0 Источник:

Другая сторона напитков в кафе быстрого питания 0 Источник: