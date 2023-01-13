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15 занятных фотографий, которые покажут, что скрыто внутри знакомых вещей

15 занятных фотографий, которые покажут, что скрыто внутри знакомых вещей

Автор:
13 января 2023 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занятные   Предметы   Устроены   внутри   любопытно   скрывается   скрыто   
2602
16
Может показаться, что обычный тест на беременность, кубик Рубика или шахта лифта не могут скрывать никаких секретов. Но, несмотря на то, что мы используем некоторые предметы каждый день, мы редко задумываемся о том, как они устроены. Наверняка и вам будет любопытно узнать, что скрывается внутри обычных вещей.
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Метки: Занятные   Предметы   Устроены   внутри   любопытно   скрывается   скрыто   
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5  комментариев
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5k
!ГЕНнадий Час назад
Треть я видел вживую..
-И, чё?...
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18k
Дмитрий 20 минут назад
Мало кто в курсе, что конструкции обычной лампы накаливания использованы девять различных металлов:
Вольфрам -- спираль
Молибден -- держатели спирали
Хром и никель (сплав) -- электроды, к которым крепится спираль
Медь -- внутренние электроды
Цинк -- цоколь
Свинец, сурьма, олово (сплав) -- центральный контакт

Если же посчитать металлы, входящие в состав термостойкого стекла колбы (калий, кальций, натрий, магний, алюминий) плюс серебро, входящее в состав краски, которой выполняется маркировка на стекле, то их в одной лампочке получается уже пятнадцать.
Как-то так
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9k
Привыкли руки к топорам. Полчаса назад
Ми.нет в разрезе
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37k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Это не кубик Рубика.



Это "Месть Рубика" (Rubik's Revenge) или "Мастер-кубик" (Master Cube). Изобретённая Петером Шебештенем, а не Эрне Рубиком, изначально головоломка должна была называться Кубиком Шебештеня, но в последний момент было решено изменить название, чтобы привлечь фанатов оригинального кубика Рубика.
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