15 занятных фотографий, которые покажут, что скрыто внутри знакомых вещей

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Может показаться, что обычный тест на беременность, кубик Рубика или шахта лифта не могут скрывать никаких секретов. Но, несмотря на то, что мы используем некоторые предметы каждый день, мы редко задумываемся о том, как они устроены. Наверняка и вам будет любопытно узнать, что скрывается внутри обычных вещей.
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У моей подруги сломалась швейная машинка, поэтому она разобрала ее и починила. К счастью, она сделала этот потрясающий снимок
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-И, чё?...
Вольфрам -- спираль
Молибден -- держатели спирали
Хром и никель (сплав) -- электроды, к которым крепится спираль
Медь -- внутренние электроды
Цинк -- цоколь
Свинец, сурьма, олово (сплав) -- центральный контакт
Если же посчитать металлы, входящие в состав термостойкого стекла колбы (калий, кальций, натрий, магний, алюминий) плюс серебро, входящее в состав краски, которой выполняется маркировка на стекле, то их в одной лампочке получается уже пятнадцать.
Как-то так
Это "Месть Рубика" (Rubik's Revenge) или "Мастер-кубик" (Master Cube). Изобретённая Петером Шебештенем, а не Эрне Рубиком, изначально головоломка должна была называться Кубиком Шебештеня, но в последний момент было решено изменить название, чтобы привлечь фанатов оригинального кубика Рубика.