18 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно

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Сравнение - один из способов лучше понять множество вещей. Например, насколько велики или малы определенные объекты, или для того, чтобы осознать, насколько всё вокруг изменчиво. Сравнения пробуждают наше любопытство и могут поразить по-настоящему. Взгляните!
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А это точно лапа лигЕра?) Просто у лигра похожие...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лигрhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лигр