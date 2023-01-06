18 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно

Сравнение - один из способов лучше понять множество вещей. Например, насколько велики или малы определенные объекты, или для того, чтобы осознать, насколько всё вокруг изменчиво. Сравнения пробуждают наше любопытство и могут поразить по-настоящему. Взгляните!

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Новый картридж фильтра для воды, и тот, который использовался в течение 3 месяцев 0 Источник:

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Одно и то же место в Тоскане с разницей в несколько месяцев 0 Источник:

Гигантский комар с Миссисипи 0 Источник:

Загар и естественный тон кожи у одного и того же человека 0 Источник:

Нож с 20-летним сроком службы по сравнению с новым 0 Источник:

Один и тот же дом и его жители в 1963 году, и в настоящее время 0 Источник:

Берлин на грани времени 0 Источник:

Китовая акула и дайверы 0 Источник:

Разница между ногой с недавним разрывом голеностопа и здоровой ногой 0 Источник:

Смерч по сравнению с ветряками 0 Источник:

Лестницы, построенные в 1829 году и в 2005 году 0 Источник:

Кукла Кен, сделанная в 1985 году, по сравнению с современным Кеном 0 Источник:

Как один человек может изменить мир 0 Источник:

Венесуэльский авокадо и немецкий авокадо 0 Источник:

11-дневная мышь и новорожденная 0 Источник:

Подсолнух - гигант 0 Источник:

Лапа лигера (гибрида льва и тигра) в возрасте 9 недель и 1,5 года 0 Источник: