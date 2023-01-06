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18 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно

18 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно

Автор:
06 января 2023 23:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занятные   Изменчиво   Относительно   любопытство   объекты   осознать   сравнения   
4723
19
Сравнение - один из способов лучше понять множество вещей. Например, насколько велики или малы определенные объекты, или для того, чтобы осознать, насколько всё вокруг изменчиво. Сравнения пробуждают наше любопытство и могут поразить по-настоящему. Взгляните!
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Метки: Занятные   Изменчиво   Относительно   любопытство   объекты   осознать   сравнения   
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11  комментариев
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8k
Фомич 7 часов назад
Семена купил, попробую вырастить...
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7k
Axel 6 часов назад
"Лапа лигера (гибрида льва и тигра) в возрасте 9 недель и 1,5 года"

А это точно лапа лигЕра?) Просто у лигра похожие...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лигрhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лигр

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39k
turyst 7 часов назад
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817
гоша гога 7 часов назад
Комментарий к фото
Молодцы, как минимум 60 лет вместе (конечно может и больше).
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3k
Старичок 7 часов назад
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